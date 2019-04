Olympijský a športový výbor odštartoval projekt Športuj Slovensko

Cieľom je podpora športu a fyzickej aktivity detí, mládeže aj celých rodín.

Bratislava 30. apríla (TASR) - Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) v utorok predstavil nový projekt "Športuj Slovensko". Jeho cieľom je podpora športu a fyzickej aktivity detí, mládeže aj celých rodín. Jeho súčasťou budú štyri letné a dve zimné podujatia - "Olympijské dni", ktoré sa uskutočnia vo viacerých mestách v priebehu tohto roka. Odštartujú 26. mája v Prešove, pokračovať budú 1. júna na Štrbskom Plese, 23. júna v Banskej Bystrici a letnú časť uzavrie 21. septembra Bratislava.









"Tento projekt nadväzuje na úspešné projekty ako Juniorský olympijský tím, Olympijský deň, a je súčasťou agendy 'vráťme šport do hry'. Som rád, že sme našli mnoho partnerov, ktorí majú záujem o podporu slovenského športu a umožňujú nám prinášať všetkým ľuďom na Slovensku ideu, aby športovali," povedal prezident SOŠV Anton Siekel.



Cieľom jednotlivých podujatí je prilákať čo najviac účastníkov, nielen deti, ale aj rodičov. Letná časť sa zameria na atletiku, cyklistiku, beh, ktorého súčasťou bude aj tzv. Beh olympijských nádejí. "Budú tam ukážky rôznych športov. Chceme, aby si deti mohli vyskúšať rozmanité športy a vybrať si, v ktorom by chceli pokračovať," prezradil Siekel.



Okrem SOŠV projekt zastrešujú ambasádori z radov úspešných slovenských olympionikov: strelkyňa Danka Barteková, biatlonistka Anastasia Kuzminová, vodnoslalomár Matej Beňuš a lyžiar Adam Žampa. "Veľmi si vážim, že si našli čas napriek náročnej príprave. Teším sa, že vždy, keď ich oslovíme, aby podporili naše aktivity, všetci bez výnimky súhlasia a radi prídu. Musím povedať, že každý oslovený športovec súhlasil," uviedol Siekel. Na známe tváre z olympijského prostredia sa môžu tešiť aj deti a všetci návštevníci akcií. Podľa prezidenta SOŠV všetci prisľúbili účasť, ak im to program prípravy dovolí: "Budú sa snažiť byť všade, ale ich kalendár je veľmi nabitý. Okrem nich pozveme aj ďalších športovcov spojených s regiónmi."



Na stretnutia s fanúšikmi sa tešia aj samotní ambasádori. Pre bronzovú medailistku z OH 2012 v skeete Danku Bartekovú má táto funkcia aj ďalší rozmer. "Jednou z našich úloh je spoločenská zodpovednosť motivovať deti. Chceme im ukázať, že keď budú pracovať a dajú do toho všetko, úspech sa dostaví. Teším sa, že si s deťmi vyskúšam rôzne športy a na autogramiádu," povedala Barteková, ktorá sa pre pracovné povinnosti predstaví iba v Bratislave.



Podobný pohľad má aj Adam Žampa. Ten priznal, že nad ponukou zastrešovať projekt dvakrát nerozmýšľal: "Je to pre mňa česť, pretože verím, že deti potrebujú vzory a ja verím, že som jeden z nich. Keď ma oslovili vôbec som neváhal, som veľmi rád, že môžem byť v takejto spoločnosti úspešných športovcov."



"Športuj Slovensko" čaká pilotný rok, SOŠV však s projektom počíta aj do budúcnosti. Siekel by chcel, aby sa postupne rozšíril aj do viacerých lokalít: "Krátkodobé projekty nemajú zmysel. Chceme robiť veci s perspektívou ďalšieho rozvoja. Začíname so štyrmi mestami, určite chceme, aby sme mali takéto podujatia v každom krajskom a väčšine okresných mieste, ale aj všade tam, kde bude záujem."