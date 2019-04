SOŠV prijal na 56. valnom zhromaždení 13 nových členov

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) má aktuálne 78 členov – z toho 66 právnických osôb a 12 fyzických osôb, ktoré disponujú spolu 114 hlasmi.

Bratislava 26. apríla (TASR) - Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) prijal na piatkovom 56. valnom zhromaždení v Bratislave 13 nových členov. Delegáti odhlasovali prijatie 11 národných športových zväzov - Slovenskú asociáciu boccie (zastrešuje uznané športy boccia a boule lyonnaise), Slovenskú asociáciu fitnes, kulturistiky a silového trojboja, Slovenskú asociáciu korfbalu, Slovenskú motocyklovú federáciu, Slovenskú muaythai asociáciu, Slovenskú skialpinistickú asociáciu, Slovenský bridžový zväz, Slovenský národný aeroklub generála M. R. Štefánika (zastrešuje letecké športy), Slovenský zväz dráhového golfu, Slovenský zväz kickboxu a Slovenský zväz psích záprahov. Okrem toho prijal aj jednu národnú športovú organizáciu - Klub slovenských turistov. Trinástym novým členom SOŠV sa stala Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.



SOŠV má aktuálne 78 členov – z toho 66 právnických osôb a 12 fyzických osôb, ktoré disponujú spolu 114 hlasmi. Na VZ bolo prítomných 67 delegátov, teda 87 percent. Transformácia SOV na SOŠV, schválená na 55. VZ SOV 7. decembra 2018, umožnila prijatie ďalších členov z radov zväzov neolympijských športov, ktoré predtým nespĺňali kritériá členstva v olympijskej rodine. Výkonný výbor SOŠV v stredu schválil návrh svojej komisie na posudzovanie žiadostí o členstvo v SOŠV, ktorá odporučila prijať do radov organizácie tucet nových členov z radov občianskych združení plus Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici. Tie sa najprv po jednom predstavili plénu a následne delegáti ich členstvo vo všetkých prípadoch schválili.



V úvode valného zhromaždenia predniesol prezident SOV Anton Siekel svoju správu. "Prvýkrát sme sa spoločne stretli ako SOŠV, mnohí kolegovia boli na tomto rokovaní prvýkrát. Naplnili sme sen o tom, že jedného dňa sa stretneme na pôde SOŠV ako strešnej organizácie. Je to významný okamih. Prvýkrát máme medzi sebou štátneho tajomníka pre šport na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR Jozefa Gönciho. Som rád, že sa nám naše predsavzatia darí napĺňať," uviedol Siekel a takisto zbilancoval prácu jednotlivých oddelení.



Vo svojej reči takisto spomenul, že rok 2018 bol aj v znamení OH mládeže v Buenos Aires, kde sa v dobrom svetle predviedla nová generácia slovenských športovcov s ambíciou v budúcnosti zabojovať o popredné priečky vo svojich športoch. V septembri SOŠV zorganizuje veľkú športovú konferenciu pod názvom Sport (R)Evolution, ktorá ukáže šport vo svojej rozmanitosti. "Šport prináša veľa tém a programom ukážeme, ako je šport v spoločnosti široko uplatňovaný. Samotní športovci majú veľký záujem zúčastniť sa na tejto konferencii," zdôraznil šéf SOŠV.