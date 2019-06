SOŠV už vybral miesto pre Slovenský dom v Tokiu, doťahuje sa zmluva

Slovensko malo svoj prvý dom na olympiáde v Atlante 1996 a odvtedy pravidelne na každej.

Bratislava 19. júna (TASR) - Slovenský dom by nemal chýbať ani na budúcoročných olympijských hrách v Japonsku. Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) predstavil jeho detaily na stredajšej prezentácii, kde oznámil aj druhú časť projektu Tokio 2020 - olympijský festival na Kuchajde. Ten sa bude konať v rovnakom čase ako hry a bude fungovať ako akási fanzóna a zároveň prezentácia športov pre širokú verejnosť.



Slovensko malo svoj prvý dom na olympiáde v Atlante 1996 a odvtedy pravidelne na každej. Rovnako tomu s najväčšou pravdepodobnosťou bude aj v Tokiu, kde predstavitelia SOŠV už našli vhodné priestory a momentálne doťahujú detaily zmluvy. "Nechcem hovoriť, že je to na 100 percent, pretože pokiaľ nie je zmluva podpísaná, môže sa stať všetko. Ale myslím si, že tak do mesiaca by mali byť všetky veci doriešené a tým pádom by to bolo už na 100 percent zazmluvnené. Je to v podstate už len vec výmeny zmluvných dokumentov," povedal pre TASR generálny sekretár SOŠV Jozef Liba.



Slovenský dom bude v centre Tokia, momentálne je v priestoroch budovy, v ktorej sa bude nachádzať, podnik Cafe House. Jeho poloha je výhodná z pohľadu presunov, leží asi 20 minút pešo od olympijskej dediny športovcov a na križovatke medzi viacerými športoviskami. Predstavitelia SOŠV hľadali samostatný priestor aj so záhradou, čo sa im v preplnenom veľkomeste nakoniec aj podarilo. Celková plocha je 1763 metrov štvorcových, z toho je vnútorný priestor 418 m2 a záhrada 1032 m2. Dom bude mať aj vlastný sklad a parkovisko.



Zatiaľ nie je známe, koľko by mal prenájom, zariadenie a prevádzka domu stáť. "Myslím si, že lokalita, ktorú sme vybrali, je veľmi zaujímavá a je to naozaj reprezentačný priestor. O cene sa zatiaľ nedá hovoriť, sú to zmluvné vzťahy, ktoré sa riešia na dvojstrannej báze. Plus mínus sa bavíme o podobnej sume ako v roku 2016 v Riu de Janeiro. Môže byť rozdiel v určitých prenájmoch nehnuteľností, pretože cena v Japonsku je trochu iná ako v Riu. Skôr bude porovnateľná tej v Londýne," uviedol Liba.



Slovenský dom bude rovnako ako v predchádzajúcich rokoch slúžiť ako základňa pre výpravu, na oslavy úspechov, možnosť stretnutia novinárov so športovcami, ale aj na reprezentačné účely. Vedenie SOŠV ho chce využiť na prezentáciu Slovenska ako destinácie pre cestovný ruch, na prezentáciu kultúry a umenia, možnosti investovania na Slovensku, na podporu malých podnikateľov a slovenských inovácií.



"Olympiáda je najväčšie multišportové podujatie na svete a obrovská možnosť ako prezentovať Slovensko. Projekt Tokio 2020 má dve hlavné línie. Slovenský dom má už dlhoročnú tradíciu, ale pripravujeme možno trošku nový koncept komunikácie o jeho význame a náplni. Chcem veľmi oceniť spoluprácu s rezortmi, s ktorými sme zatiaľ komunikovali. Všetci si uvedomujeme, že táto príležitosť je unikátna, je to podujatie, ktoré bude hostiť športovcov a fanúšikov z celého sveta a nevyužiť ho by bol veľký hriech. Nová myšlienka, ktorú sme dnes ukázali našim partnerom a potenciálnym partnerom je olympijský park na Slovensku," uviedol šéf SOŠV Anton Siekel.



Park by sa mal nachádzať na bratislavskej Kuchajde a jeho hlavným cieľom bude priblížiť atmosféru OH v Tokiu širokej verejnosti na Slovensku, ukázať čo najviac z toho, ako to počas hier funguje. Okrem priestoru na fandenie a oddych sa budú v parku predvádzať aj jednotlivé športové odvetvia, ktoré si budú môcť návštevníci pod dohľadom odborných inštruktorov vyskúšať. Malo by sa v ňom nachádzať aj prenosné štúdio RTVS s telemostom do Tokia. Park by mali otvoriť 24. júla v deň otvorenia olympijských hier a trvať by mal do ich skončenia.



"Myšlienka vznikla v Českom olympijskom výbore a som rád, že dnes sme tu mohli vidieť ich prezentáciu, o tom, aký mala táto myšlienka úspech medzi fanúšikmi. Budem sa tešiť, keď rodiny s deťmi a každý, kto má rád šport, príde počas OH do tohto priestoru, kde sa bude môcť zoznámiť so športmi, so zákulisím OH, získa informácie z prípravy slovenských športovcov a samozrejme bude im fandiť, aby podali čo najlepšie výkony," dodal Siekel.