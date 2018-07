Southgate musí po postupe krotiť vášne, Švédi prekonali očakávania

Angličanov dostal do vedenia v 30. minúte zápasu objav turnaja Maguire, ktorý pri rohovom kope Ashleyho Younga vyskočil najvyššie a hlavičkou prekonal Robina Olsena v bránke Švédov.

Samara 8. júla (TASR) – Futbalisti Anglicka zvíťazili v sobotňajšom štvrťfinálovom zápase MS 2018 nad Švédskom 2:0 a zabezpečili si účasť v semifinále po 28 rokoch. O postupe "Albiónu" rozhodli Harry Maguire a Dele Alli gólovými hlavičkami. Pred stredajším semifinálovým zápasom proti Chorvátsku musí tréner Anglicka Gareth Southgate krotiť vášne.



Angličanov dostal do vedenia v 30. minúte zápasu objav turnaja Maguire, ktorý pri rohovom kope Ashleyho Younga vyskočil najvyššie a hlavičkou prekonal Robina Olsena v bránke Švédov. Stopér Leicestru City, ktorý prvýkrát obliekol najcennejší dres len v októbri minulého roka, si pripísal svoj prvý reprezentačný gól. Angličania zaznamenali na tohtoročnom turnaji už 11 gólov, z ktorých až 8 bolo zo štandardných situácií. Postup zverencov trénera Southgatea spečatil v 59. minúte stredopoliar Tottenhamu Alli, ktorý po centri Jesseho Lingarda z bezprostrednej blízkosti prekonal hlavičkou brankára Olsena. Najväčšiu šancu Švédov mal v 72. minúte Marcus Berg, ktorého strelu vytlačil nad bránku špičkami prstov Jordan Pickford. Berg strelil v uplynulej sezóne v drese Al-Ainu v SAE až 34 gólov, no na aktuálnych MS vedie nelichotivú štatistiku, keď ani jedna z jeho 15 striel neskončila v sieti. Po záverečnom hvizde mohli vypukli na tribúnach Cosmos arény v Samare veľké oslavy anglických fanúšikov.



"Bol to jedinečný zážitok. Viem si predstaviť, aká veľká párty je teraz doma. My sa k nej však zatiaľ nepripojíme. Dnes nám stačí pocit hrdosti a zadosťučinenia, ktorý si nesieme z ihriska," povedal na pozápasovej tlačovej konferencii Southgate. Anglicko sa v minulosti prebojovalo medzi najlepšie štyri tímy len dvakrát. V roku 1966, na ceste za svojim jediným titulom majstrov sveta, zvíťazili na domácej pôde 2:1 nad Portugalskom. V roku 1990 už Angličania ťahali za kratší koniec, keď po remíze 1:1 v riadnom hracom čase podľahli v jedenástkovom rozstrele Nemeckej spolkovej republike 4:3.



Najlepší hráč sobotňajšieho zápasu Jordan Pickford v tom čase ešte nebol ani na svete. Len 185 cm vysoký brankár Anglicka v sobotu dokázal neprajníkom, že, aj napriek na brankára nižšiemu vzrastu, je hráčom svetovej triedy. "Už od začiatku turnaja sa snažíme sústrediť vždy na ten najbližší zápas. Vedeli sme, že Švédi nebudú ľahký súper. My sme sa však zodpovedne pripravili a zápas sme zvládli."



Na otázku, či sa môžu Angličania stať majstrami sveta reagoval tréner Švédov Janne Andersson: "Nepochybne. Sú dôrazní a veľmi dobre organizovaní. Gareth Southgate odvádza skvelú prácu. Majú všetky predpoklady na to, aby to dotiahli až k titulu." Päťdesiatpäťročný Andersson bol aj napriek prehre na svojich zverencov pyšný: "Samozrejme, že sme smutní a sklamaní, ale nesmieme zabúdať na to, že sme sa na turnaji prezentovali excelentnými výkonmi. Po zápase som všetkým hráčom povedal, že to bol z našej strany čertovsky dobrý turnaj." Jeho slová podporil aj kapitán "troch koruniek" Andreas Granqvist: "Hrali sme ako tím. Dovolím si povedať, že len málo našich fanúšikov očakávalo, že to dotiahneme až do štvrťfinále. My sme im však ukázali, že sa na nás môžu spoľahnúť. Môžeme byť na seba hrdí."



Chválou na adresu svojich krajanov nešetrila na svojom Twitteri ani niekdajšia opora "žlto-modrých" Zlatan Ibrahimovič: "Každý z hráčov by mal dostať ocenenie pre najlepšieho hráča Švédska. To čo dokázali si budeme pamätať navždy. Vďaka za skvelú šou!"



V semifinálovom zápase nastúpia Angličania v stredu 11. júla o 20.00 SELČ proti Chorvátsku v moskovských Lužnikách. V druhom semifinále sa o deň skôr v Petrohrade stretnú Francúzi s Belgičanmi.