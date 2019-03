Southgate odmietol návrat na klubovú úroveň: Svoju prácu milujem

Štyridsaťosemročný niekdajší obranca reagoval na špekulácie, ktoré ho spájali s Manchestrom United po vyhadzove Joseho Mourinha. Miesto napokon dostal Ole Gunnar Solskjaer.

Londýn 14. marca (TASR) - Tréner anglickej futbalovej reprezentácie Gareth Southgate túži viesť národný tím na veľkom turnaji na domácej pôde. Príležitosť môže dostať na budúcoročnom európskom šampionáte, ktorý sa v netradičnom formáte uskutoční v dvanástich mestách naprieč Európou. Niekoľko zápasov privíta londýnsky štadión Wembley.



"V prvom rade musím povedať, že svoju prácu milujem. Som hrdý, že môžem trénovať Anglicko," citovala Southgata agentúra AFP. Štyridsaťosemročný niekdajší obranca reagoval na špekulácie, ktoré ho spájali s Manchestrom United po vyhadzove Joseho Mourinha. Miesto napokon dostal Ole Gunnar Solskjaer, ale otázky o návrate do klubového futbalu zostali. "V lete sme sa dostali až do semifinále a o rok máme šancu predstaviť sa na ME na domácej pôde, v žiadnom prípade by som si takú príležitosť nenechal ujsť," vyhlásil Southgate.