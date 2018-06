SP vodný zjazd: V šprinte 2. kola boli druhí Škantárovci i Kopúnová

Finálové výsledky šprintu



K1 ženy: 1. Barbora Dimovová (ČR) 59,88, 2. Melanie Mathysová (Švajč.) +0,03, 3. Mathilde Rosová (Tal.) 1,41



C1 muži: 1. Blaz Cof (Slovin.) 59,61, 2. Tony Debray (Fr.) +0,20, 3. Vladimír Slanina (ČR) 0,36



K1 muži: 1. Anze Urankar 55,00, 2. Vid Debeljak (obaja Slovin.) +0,28, 3. Maxence Barouh (Fr.) 0,35



C1 ženy: 1. Cecilia Panatová (Tal.) 63,76, 2. Katarína KOPÚNOVÁ (SR) +3,37, 3. Anežka Paloudová (ČR) 3,49



C2 muži: 1. Tony Debray - Louis Lapointe (Fr.) 57,81, 2. Ladislav a Peter ŠKANTÁROVCI (SR) +1,17, 3. Stéphane Santamaria - Quentin Dazeur (Fr.) 1,67

Banja Luka 10. júna (TASR) - V 2. kole Svetového pohára zjazdárov na divokej vode sa podaril slovenským lodiam v bosnianskej Banja Luke dvakrát medailový prienik. Druhí skončili nielen deblisti Ladislav a Peter Škantárovci, ale aj singlistka Katarína Kopúnová.V perejách rieky Vrbas sa potvrdilo, že slovenské lode si môžu trúfať v šprinte aj na najvyššie priečky. Škantárovci deň predtým v dlhom zjazde za poprednými priečkami zaostali, no v šprinte dosiahli najvýraznejší výsledok vo svojej krátkej zjazdárskej kariére. Z kvalifikácie postúpili šiestym najrýchlejším časom, vo finále ešte pridali a zrýchlili o 1,67 sekundy. Za víťaznými Francúzmi, bronzovými na MS Debrayom - Lapointem zaostali o 1,17 s, no získali skalp svetových šampiónom Santamariu - Dazeura.povedal Ladislav Škantár. "Dlhá klasika sa nám deň predtým nevydarila, no my sa predovšetkým špecializujeme na šprint a dlhá trať by nám zatiaľ mala poslúžiť hlavne na zlepšenie zjazdárskej techniky. Predsa len, dlhé roky sme jazdili slalom a zjazd je o niečom inom."Olympijskí víťazi z Ria v slalome aj seba príjemne prekvapili. Ladislav Škantár:Veľké uznanie si zaslúžila aj singlistka Katarína Kopúnová, na MS vo švajčiarskom Muotathale desiata, teraz však druhá, keď ju o 3,37 s zdolala len majsterka sveta Talianka Cecilia Panatová.