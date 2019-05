Spalletti skončil na lavičke futbalistov Interu Miláno

Šesťdesiatročný tréner prišiel na lavičku Interu v júni 2017, v uplynulej sezóne ho priviedol ku štvrtému miestu v lige a prebojoval sa tak do nasledujúceho ročníka Ligy majstrov.

Miláno 30. mája (TASR) - Taliansky futbalový klub Inter Miláno, v ktorom pôsobí slovenský reprezentant Milan Škriniar, odvolal z pozície hlavného trénera Luciana Spallettiho.



"Luciano Spalletti už nie je tréner prvého tímu. Klub sa mu chce poďakovať za jeho prácu a výsledky, ktoré sme spolu dosiahli," píše sa v stanovisku klubu na oficiálnej stránke.



Šesťdesiatročný Spalletti prišiel na lavičku Interu v júni 2017, v uplynulej sezóne ho priviedol ku štvrtému miestu v lige a prebojoval sa tak do nasledujúceho ročníka Ligy majstrov.



Podľa talianskych médií by ho mal vystriedať Antonio Conte, ktorý už má mať pripravenú trojročnú zmluvu. Conteho meno sa okrem Interu spája aj s návratom do Juventusu Turín, s ktorým sa stal v rokoch 2012 až 2014 trikrát majstrom talianskej ligy. Conte je bez angažmánu od júla minulého roka, keď ho prepustilo vedenie londýnskej Chelsea. Informáciu priniesla agentúra AFP.