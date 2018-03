Španiel Landa vyhral kráľovskú 4. etapu Tirreno-Adriatico

Výsledky 4. etapy Tirreno – Adriatico (Foligno - Sarnano Sassotetto, 219 km): 1. Mikel Landa (Šp./Movistar) 6:22:13 h, 2. Rafal Majka (Poľ./Bora-hansgrohe), 3. George Bennett (N.Zél./LottoNL-Jumbo) obaja rovnaký čas ako víťaz, 4. Fabio Aru (Tal./UAE Team Emirates), 5. Ben Hermans (Belg./Israel Cycling Academy), 6. Tiesj Benoot (Belg./Lotto Soudal), 7. Romain Bardet (Fr./AG2R La Mondiale), 8. Wilco Kelderman (Hol./Sunweb), 9. Adam Yates (V.Brit./Mitchelton-Scott), 10. Rigoberto Uran (Kol./EF Education First-Drapac p/b Cannondale) všetci +6 s, ..., 106. Peter SAGAN (SR/Bora-hansgrohe) +18:32 min.



Priebežné poradie po 4. etape: 1. Damiano Caruso (Tal./BMC Racing) 17:14:49 h, 2. Michal Kwiatkowski (Poľ./Sky) +1 s, 3. Kelderman +11 s, 4. Landa +20, 5. Geraint Thomas (V.Brit./Sky) +26, 6. Uran +31, 7. Bennett +33, 8. Davide Formola (Tal./Bora-hansgrohe) +34, 9. Benoot +36, 10. Domenico Pozzovivo (Tal./Bahrain-Merida) +41, ..., 59. SAGAN +19:00 min.

Sarnano Sassotetto 10. marca (TASR) - Španielsky cyklista Mikel Landa Meana vyhral sobotňajšiu kráľovskú 4. etapu pretekov Tirreno – Adriatico, ktorá viedla z Foligna do Sarnano Sassotetto a merala 219 km. Dvadsaťosemročný jazdec tímu Movistar mal v záverečnom stúpaní najviac síl a triumfoval pred Poliakom Rafalom Majkom (Bora-hansgrohe) a Novozélanďanom Georgeom Bennettom (LottoNL–Jumbo). Väčšina favoritov prišla do cieľa so šesťsekundovou stratou. Slovenský jazdec Peter Sagan z tímu Bora-hansgrohe vydržal tempo hlavnej skupiny až do záverečného kopca, potom zvoľnil a napokon finišoval na 106. mieste s mankom 18:32 min. na víťaza.Krátko pred cieľom postihli technické problémy vedúceho muža priebežného poradia Gerainta Thomasa, jazdec tímu Sky napokon stratil na víťaza 40 sekúnd. Brit tak prišiel o azúrový dres lídra pretekov, keď klesol na piate miesto. Na čelo celkovej klasifikácie sa vrátil Damiano Caruso zo stajne BMC Racing, Talian vedie o jednu sekundu pred Poliakom Michalom Kwiatkowským (Sky). Sagan figuruje priebežne na 59. pozícii (+19:00 min.).Na pelotón čakal v sobotu náročný profil, s mnohými krátkymi kopcami, bez možnosti na odpočinok. Pretekári tak dorazili pod cieľové stúpanie do lyžiarskeho strediska Sassotetto už riadne vyčerpaní. Krátko po štarte sa vyformovala na čele skupina so šiestimi pretekármi, ktorá si vybudovala na hlavný pelotón aj so Saganom približne päťminútový náskok. Etapa sa nezačala dobre pre tím Sunweb, najskôr spadol Tom Dumoulin, ktorý následne odstúpil pre bolesti v hrudníku, čoskoro ho napodobnil aj Mike Teunissen. Podujatie nedokončil ani Daniel Moreno (EF Education), ktorá si zlomil kľúčnu kosť po páde. Na začiatku cieľového stúpania Sagan vystúpil z tempa a šetril energiu na nedeľu. Pelotón ťahaný tímom Sky dostihol7 km pred vrcholom. Približne vtedy nastúpil Miguel Lopez z Astany, potom atakovali Aru, Majka a Hermans, v závere sa pridali aj ďalší. Do záverečného šprintu si však najviac energie našetril Landa. Španielsky pretekár tak vybojoval prvý triumf po prestupe do Movistaru a pomohol si aj v celkovej klasifikácii, keď poskočil na priebežnú štvrtú priečku.citoval Landu portál cyclingnews.com.