Španielska futbalová La Liga bude propagovať nový Davis Cup

Zmeny v Davis Cupe sa nepáčia kapitánovi Austrálie Lleytonovi Hewittovi, či Nemcovi Alexandrovi Zverevovi, ktorý oznámil, že v prípade postupu sa v Madride nepredstaví.

Madrid 31. januára (TASR) - Najvyššia španielska futbalová súťaž La Liga podporí nový formát tenisového Davis Cupu. Reformu presadila investorská skupina na čele s obrancom FC Barcelona Gerardom Piquem. Nový model počíta s osemnásťčlenným finálovým turnajom v novembri v Madride.



Vedenie La Ligy sľúbilo, že podujatie bude propagovať počas prenosov ligových zápasov. "Partnerstvo s La Ligou je ďalší inovatívny prvok. Pomôže nám to osloviť nielen tenisových fanúšikov, ale aj iných športových nadšencov," cituje prezidenta ITF Davida Haggertyho agentúra AFP.



Zmeny v Davis Cupe sa však nestretli iba s pochopením. Nepáčia sa napríklad kapitánovi Austrálie Lleytonovi Hewittovi, či Nemcovi Alexandrovi Zverevovi, ktorý oznámil, že v prípade postupu sa v Madride nepredstaví. "Nepáčilo sa mi to od prvej chvíle. Finále na jednom mieste je smiešne. To, že to vymyslel futbalista je rovnaké, akoby som ja chcel meniť formát Ligy majstrov," nešetril kritikou Hewitt.