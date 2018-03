Spartak a Žilina predviedli rovnocenné výkony, Ružomberok víťazne

2. kolo skupiny o titul



Spartak Trnava - MŠK Žilina 0:0



Rozhodovali: Kružliak - Pozor, Bednár, ŽK: Pehlivan, Civič, Vlasko - Diaz, Vallo, Volešák, ČK: 56. Pečovský (Žilina), 5190 divákov



Trnava: Vantruba – Kadlec, Hladík, Tóth, Civič – Greššák (85. Yilmaz), Pehlivan – Sloboda (79. Jirka), Ofosu (74. Vlasko), Čanturišvili – Egho



Žilina: Volešák – Vallo, Kaša, Hancko, Holúbek – Pečovský, Diaz - Jánošík (68. Kubík), Škvarka, Mihalík (60. Králik) - Mráz (87. Balaj)



Nestor El Maestro, tréner Trnavy: "Bol to seriózny zápas, aký býva medzi Trnavou a Žilinou. Boli smwe lepší, aj keď niekto môže tvrdiť, že lepšia bola Žilina. Výsledok nás trochu sklamal, no získali sme aspoň bod. Musím povedať, že naďalej sa zlepšujeme a boli sme určité lepší, ako pred polrokom. O dva týždne nás čaká ďalší ťažký zápas, uvidíme ako nám to pôjde ďalej."



Adrián Guľa, tréner Žiliny: "Bol to dramatický zápas viac o nasadení ako o kráse. Mali sme dve šance, no vo finálnej fáze nám chýbala šťava. Súper mal z nás určite rešpekt, zbierali sme odrazené lopty. V druhom polčase sme chceli rozhodnúť, ale vylúčenie Pečovského nám narušilo plány. S dnešnou Trnavou sme chceli získať aspoň bod, to sa nám podarilo, aj keď mne osobne tam chýbalo viac futbalovej krásy."



MFK Ružomberok – AS Trenčín 2:1 (0:1)



Góly: 64. Jonec (z 11 m), 78. Gál-Andrezly - 4. Ubbink. Žlté karty: Daniel, Gešnábel. Rozhodovali: Somoláni – E. Weiss, Kováč, 967 divákov



Ružomberok: Macík – P. Maslo, J. Maslo, Jonec, Kupec – Qose, B. Ľupták – Daniel, Gešnábel (63. Gerec), Gál-Andrezly (90+. Takáč)– Čapek (73. Haskič)



Trenčín: Šemrinec – Čögley, Šulek, Kleščík, Julien - El Mahdioui – Gong (70. Beridze), Paur (53. Siegers), Ubbink, Azango – Mance (76. Čatakovič)

Trnava 17. marca (TASR) - Pozrite si výsledky 2. kola súboja o titul.V stretnutí lídra a úradujúceho majstra videli diváci v prvom polčase viac bojovnosti, ako futbalovej krásy, ale na oboch stranách aj niekoľko dobrých príležitostí. Už v 5. minúte po rohu Čanturišviliho hlavičku Tótha zneškodnil na čiare Volešák. Na opačnej strane v 13. minúte po prieniku a centri Mihalíka hlavičkoval nad Jánošík. Z protiútoku po rýchlej kontre Kadleca a jeho prihrávke vysoko prestrelil bránu Ofosu.Najväčšiu príležitosť prvého polčasu mal v 15. minúte Jánošík, ktorý sa ocitol sám pred Vantrubom, no ten pohotovým výkopom nebezpečenstvo odvrátil. Po polhodine hry a úniku Ofosu zakončil strelou vedľa Greššák. Domáci mali dobrú príležitosť ešte v 42. minúte, keď po ľavej strane vnikol do 16-ky Ofosu, no Sloboda nezakončil podľa svojich predstáv. Na opačnej strane už-už zakončoval Škvarka, no Čanturišvili pohotovým sklzom stihol loptu vykopnúť na roh.V druhom polčase prevzala réžiu zápasu do rúk Trnava a prakticky celý čas sa hralo na jednu bránku. Pokusy hostí o kontry domácich však likvidovali Žilinčania. V druhom polčase brankára Vontrubu prakticky neohrozili. Domáci mali niekoľko dobrých možností na skórovanie, ale streliť gól im v tomto zápase nebolo súdené. V 51. minúte unikol Egho Holubekovi, no ani na dvakrát neprekonal Volešáka.V 56. minúte fauloval Pečovsky Pehlivana a rozhodca mu ukázal červenú kartu. O minútu neskôr vyrazil Volešák hlavičku Egha a žilinský brankár včasným vybehnutím zneškodnil aj presne po hodine hry loptu smerujúcu na vysunutého Ofosiho. V 65. minúte vytiahol na roh Volešák aj dobrú strelu Pehlivana. V 71. minúte po prihrávke Civiča zakončil Egho strelou vedľa. Diváci sa gólu nedočkali a obe mužstvá si do tabuľky pripísali po jednom bode.Vo 4. min. Gong potiahol prvú akciu hostí po pravej strane a po jeho centri nikým nekrytý Ubbink otvoril skóre. V 17. min. Gál-Andrezly poslal zdiaľky len „priateľský“ pozdrav na Šemrinca. V 24. min. Azango ukradol loptu Ľuptákovi a prízemnou strelou tesne minul cieľ. V 30. min. sa v prvej šanci Liptákov ocitol B. Ľupták, ale Šemrinec ho vychytal. Vzápätí na druhej strane Macík efektne skrotil Paurov strelecký pokus. V 37. min. P. Maslo nebezpečne centroval pred bránu AS, lenže k zakončeniu sa už jeho spoluhráči nedostali.V 50. min. spoza hranice vo výhodnej palebnej pozícii „veľkého vápna“ napriahol Qose, jeho rane však chýbala presnosť. O päť minút neskôr sa do šance dostal Mance a Macík vytiahol skvelý zákrok. V 59. min. diváci videli peknú Danielovu individuálnu akciu, no pravačkou netrafil pravý dolný kút svätyne hostí. Liptáci, ktorí v druhom dejstve pridali, sa s pribúdajúcimi minútami čoraz viac snažili o vyrovnanie a napokon sa vytúženého gólu dočkali.V 63. min. Julien vo vlastnej šestnástke fauloval Daniela a Jonec z jedenástky nekompromisne trafil sieť. V 69. min. strelu P. Masla zvnútra šestnástky hostia zblokovali na roh. V 75. min. po hlavičke P. Masla už bol prekonaný aj Šemrinec, no na bránkovej čiare AS ratoval Čögley a Haskič namieril priamo do rúk brankára Trenčína. Na opačnej strane poriadne MFK vystrašila koncovka Azanga. O minútu na to Gál-Adnrezly presnou strelou k žrdi otočil skóre na 2:1. Ružomberčania si za druhopolčasový výkon takýto obrat zaslúžili.