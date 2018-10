KHL: Spartak Moskva ukončil päťzápasovú víťaznú sériu Slovana

Spartak Moskva - Slovan Bratislava 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)



Góly: 4. Kalinin (Karsums, Lisin), 29. Kosov (Zubov), 58. Nikoncev, 60. Karsums (Maxwell, Chochlačov) – 38. Lamper (Lunter). Rozhodcovia: Gusev, Kulakov – Bersenyov, Judin, vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 8516 divákov.



Spartak Moskva: Hudáček – Kutejkin, Grigorev, Kalinin, Kulik, Osipov, Dyblenko, Provolnev – Daugavinš, Hanzl, Lisin – Chochlačov, Maxwell, Talalujev – Nikoncev, Zubov, Kosov – Leščenko, Voronin, Karsums – Šalagin.



Slovan Bratislava: Čiliak – Gelinas, Sersen, Grman, Meszároš, Klok, Jánošík, Bačik, Švarný – Řepík, Taffe, Červený – Liška, Sukeľ, Rau – Lamper, Bailey, Lunter – Baranov, Chipchura, Hrnka.



tabuľka Západnej konferencie:



1. CSKA Moskva 20 11 5 0 4 54:27 32



2. SKA Petrohrad 18 12 2 2 2 60:25 30



3. Jokerit 18 12 1 3 2 67:42 29



4. Jaroslavľ 19 11 2 1 5 54:35 27



5. Soči 20 5 3 5 7 47:53 21



6. Spartak Moskva 20 8 1 2 9 49:47 20



7. Viťaz Podoľsk 20 7 2 1 10 49:57 19



8. Dinamo Riga 20 7 2 1 10 42:52 19



---------------------------------------



9. SLOVAN 21 5 3 2 11 45:69 18



10. Dinamo Moskva 20 5 1 3 11 44:57 15



11. Čerepovec 20 4 2 2 12 29:55 14



12. Dinamo Minsk 19 4 0 3 12 36:57 11



Moskva 20. októbra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v sobotňajšom zápase na klzisku Spartaka Moskva 1:4. Ruský tím tak ukončil víťaznú sériu "belasých", ktorá trvala päť duelov. Zverenci trénera Vladimíra Országha sa v tabuľke Západnej konferencie posunuli po prehre na 9. pozíciu, na ôsme Dinamo Riga strácajú bod. Slovanistov najbližšie čaká zápas na ľade HK Soči, kde sa predstavia v pondelok o 18.30 h.Hokejistov Spartaka viedol z lavičky generálny manažér klubu Alexej Žamnov, ktorý v tomto zápase nahradil prepusteného Vadima Jepančinceva. V uplynulých šiestich dueloch vyhral Spartak len raz a do Slovana sa preto pustil s vervou. Úvodný tlak vyústil do vedúceho gólu, keď sa sám pred Čiliakom presadil Kalinin. Domáci mali po góle aj ďalšie šance, ale "belasí" v druhej polovici prvej tretiny postupne vyrovnali hru a vytvorili si aj príležitosti. Tú najväčšiu mal Sukeľ, ale do kabín išli s tesným náskokom Moskovčania.Druhé dejstvo prinieslo šance na oboch stranách, Slovan bol v prvej polovici aktívnejší, ale Čiliak musel zasahovať po pokusoch Daugavinša a Talalujeva. Hostia svoje príležitosti nedotiahli do konca a trest prišiel v 29. minúte po rýchlom prečíslení so zakončením Kosova - 2:0. Čiliak neskôr zachránil aj pri ďalších šanciach Spartaka, ale v 38. minúte vykresal nádej pre Slovan Lamper, keď gólovo zakončil rýchly brejk.V tretej tretine mohol Slovan inkasovať, ale aj skórovať. Hostia pochopiteľne viac otvorili hru, ale po brejku Chochlačeva mohli prehrávať opäť o dva góly. Na druhej strane nezakončil v oslabení samostatný nájazd Lamper. Záver už patril Spartaku. Najskôr prekonal Čiliaka Nikoncev a definitívnu bodku do prázdnej bránky pridal Karsums. Slovan tak po septembrovej domácej prehre so Spartakom 1:4 zopakoval výsledok aj na ľade súpera.