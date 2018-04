Futbalisti Trnavy majú náskok 9 bodov, Slovan utŕžil doma prvú prehru

sobota



5. kolo o titul



ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín 1:3 (0:2)



Góly: 69. Savičevič - 15., 90.+ Gong, 2. Čatakovič. Rozhodovali: Marhefka – Ádám, Jenčura, ŽK: de Kamps, Rundič, Rabiu - Paur, Šemrinec, 1337 divákov



Slovan: Šulla – Sekulić, Bajrić, Božikov, Rundič – de Kamps (46. Savičevič) – Čavrič (70. Hološko), Holman, Rabiu (46. Vittek), Moha – Šporar



Trenčín: Šemrinec – Čögley, Kleščík, Skovajsa, Keston – El Mahdioui – Gong, Paur (87. van Arnhem), Sleegers (57. Beridze) - Čatakovič (90.+ Kadák), Azango







DAC Dunajská Streda - MŠK Žilina(3:1 2:0)



Góly: 27. Bayo, 31. Ljubičič, 68. Králik (vlastný) - 62. Dias. Rozhodovali: Ziemba – Benko, Ferenec, ŽK: Kálmar, Ljubičič - Jánošík, 7925 divákov



Dunajská Streda: Macej - Huk, Šatka, Záhumenský - Koštrna (46. Rodolfo), Ljubičič, Pambou, Kalmár (64. Herc), Davis - Bayo (80. Černák), Vida



Žilina: Volešák - Chvátal, Kaša, Králik, Holúbek - Škvarka, Diaz, Bičachčjan (75. Balaj) - Mihalík (84. Polievka), Mráz, Kubík (46. Jánošík)



nedeľa



Spartak Trnava - MFK Ružomberok 1:0 (0:0)



Gól: 64. Tóth. Rozhodoval: Smolák, ŽK: Ofosu (Trnava), 7772 divákov



Spartak Trnava: Chudý - Kadlec, Hladík, Tóth, Čonka (75. Janso) - Sloboda, Pehlivan - Jirka, Pekár (60. Yilmaz), Čanturišvili - Ofosu (85. Lovás)



MFK Ružomberok: Macík - Menich, J. Maslo, Jonec, Pikk - Kostadinov - P. Maslo (75. Kunca), Qose, Gešnábel (46. Gerec)- Čapek (60. Daniel), Haskič







Tabuľka:



1. Trnava 27 19 3 5 38:18 60



2. Dun. Streda 27 14 9 4 39:24 51



3. Slovan 27 13 8 6 49:32 47



4. Žilina 27 14 2 11 48:44 44



5. Trenčín 27 12 6 9 65:41 42



6. Ružomberok 27 9 9 9 34:29 36







sobota



5. kolo o udržanie sa



FC Nitra - 1. FC Tatran Prešov 3:2 (1:2)



Góly: 62., 68. Vestenický, 40. Steinhübel - 16. Micherda, 28. A. Leško. Rozhodovali: Horváth – Slyško, Pozor, ŽK: Charizopulos, Kotrík, Fabiš - A. Leško, Keresteš, Prikryl, Gatarič, 372 divákov



Nitra: Hroššo - Kuník, Križan, Niba, Fabiš – Kóňa, Šimončič - Kotrík (46. Vestenický), Charizopulos (47. A. Fábry), Steinhübel - M. Fábry (75. Militosjan)



Prešov: Lukáč – Bartek, Dzurík, Prikryl, Sedlák (79. Trapanovski) – Keresteš - Micherda, Gatarić, A. Leško (56. Kraľovič), Grešák (76. Udeh) - Hošek







FK Železiarne Podbrezová – FK Senica 3:1 (0:0)



Góly: 52. Leško, 73. Bernadina, 77. Ranko (vlastný) – 54. Kitambala. Rozhodovali: Pavlík – Bobko, Galo, ŽK: Leško - Richtárech, Zezinho, Celis, Medveděv, 812 divákov



Podbrezová: Kuciak – Viazanko, Krivák, Djordjevič, Turňa – Sedláček, Kostelný (14. Njire) – Bernadina , Tereščenko (70. M. Mikuš), Leško (90+1 Mejri) – Wiezik



FK Senica: Holec – Ranko, Práznovský, Villarraga – Sarpei (24. A. Kováč), Richtárech – Medvěděv, Zezinho (81. Castaneda), Brašeň (72. Ďungel) – Kitambala, Celis







MFK Zemplín Michalovce - FC ViOn Zlaté Moravce 2:0 (1:0)



Góly: 36. Žofčák, 79. Sulley. Rozhodovali: Kružliak - Mókoš, Kováč, ŽK: Matič, Sulley - Nikolič, Harba, ČK: 89. Šimčák po druhej ŽK,



Michalovce: Kira - Žofčák, Šosták, Mancilla, Šimčák - Bednár - Jankauskas, Turík (46. Matič), Niši, Kolesár (87. Šumejko) - Kurminowski (72. Sulley)



Zlaté Moravce: Kováč - Kotula, Pintér, Horník, Chren - Orávik, Ewerton, Nikolič (77. Duga), Bartolomeu (85. Jančura) - Urgela (46. Šašinka), Harba







Tabuľka:



1. Nitra 27 10 10 7 24:20 40



2. Michalovce 27 9 7 11 27:27 34



3. Podbrezová 27 9 4 14 26:40 31



4. Z. Moravce 27 7 5 15 30:44 26



5. Prešov 27 4 8 15 18:49 20



6. Senica 27 3 7 17 21:51 16

Trnava 15. apríla (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava vedú slovenskú Fortuna ligu 2017/2018 stále s 9-bodovým náskokom pred druhou Dunajskou Stredou. Zverenci trénera Nestora El Maestra v nedeľu na domácom ŠAM zvíťazili nad MFK Ružomberok 1:0 v 5. kole nadstavbovej skupiny o titul. Do konca je už len päť kôl a v hre je ešte 15 bodov.Už v sobotu Žilina ani na tretí pokus nezdolala v tejto sezóne Dunajskú Stredu a zo Žitného ostrova odišla bez bodu po prehre 1:3. DAC si upevnil druhé miesto v tabuľke, keď tretiemu Slovanu odskočil na rozdiel štyroch bodov, pretože "belasí" doma padli s Trenčínom 1:3. Tím kouča Martina Ševelu na Pasienkoch prehral v tejto sezóne prvýkrát.V skupine o záchranu sa napokon všetky tri stretnutia skončili víťazstvom domáceho a tabuľkovo vyššie postaveného mužstva a z hľadiska boja o siedme miesto i záchranu sa tak nič nezmenilo. Nitra v azyle v Zlatých Moravciach po polhodine prehrávala s predposledným Prešovom 0:2, ale do prestávky znížil Christián Steinhübel a v druhom polčase sa premiérovo po návrate na slovenské trávniky, a hneď dvakrát, presadil Tomáš Vestenický. Nováčik tak triumfoval nad Tatranom aj do tretice. Michalovce zdolali doma ViOn Zlaté Moravce 2:0 a ťahajú sériu troch víťazstiev na nulu. Trápiaci sa ViOn na jar získal iba jediný bod. Podbrezová tiež doma zvíťazila nad poslednou Senicou 3:1.