REAKCIE: Spartak Trnava odmietol obvinenia z korupcie

Trnava reagovala oficiálnym stanoviskom na klubovom webe, ktoré ŠR TASR uverejňuje v plnom znení a bez redakčných úprav:



"FC Spartak Trnava oficiálne reaguje na článok „MEGAŠKANDÁL v slovenskom futbale: Polícia odhalila úplatky v prvej lige, Trnava získala titul pochybe,“ ktorý vyšiel v pondelok popoludní na portáli topky.sk.



V prvom rade chceme zdôrazniť, že akékoľvek spájania s možnou korupciou a spomínaným údajným prípadom tvrdo odmietame a odsudzujeme. Spartak Trnava získal v sezóne 2017/2018 titul absolútne čestne a korektne. Bez akýchkoľvek možných vedľajších vplyvov ako uvádza portál topky.sk.



Nikto z klubu FC Spartak Trnava či jeho blízkeho prostredia nemal nikdy nič spoločné s akoukoľvek formou ovplyvňovania výsledkov a zápasov. Klub takéto obviňovania tvrdo odmieta a dištancuje sa od nich. Nie je nám známe, že by takýto možný prípad polícia, resp. NAKA vyšetrovala a ani nás to nezaujíma.



V čase, keď si po 45 rokoch užívame zisk majstrovského titulu, to vnímame ako vykonštruovaný škandál. Môže ísť o zbabelé útoky. V neposlednom rade pokus o hru možných ďalších osôb z futbalového prostredia, do ktorej sa nenecháme zatiahnuť. Klub urobí všetky právne kroky voči tým osobám, ktoré o Spartaku Trnava šíria takéto nepravdy."





Stanovisko Prezídia Policajného zboru pre TASR:



"S poukazom na § 6 ods. 4 Trestného poriadku nie je možné poskytnúť informácie, pretože poskytnutie informácií by porušilo alebo ohrozilo záujmy uvedené v ods. 2 citovaného ustanovenia Trestného poriadku."



Oficiálne stanovisko SFZ:



"V záujme Slovenského futbalového zväzu je, aby sa medializované informácie o možnej manipulácii stretnutí v 1. lige, ktoré sa objavili dňa 4. júna vo viacerých médiách, vyšetrili. Keďže momentálne prebieha vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní a Slovenský futbalový zväz nedisponuje oficiálnymi informáciami z vyšetrovania, nemôže sa k celej záležitosti v tejto chvíli vyjadriť."



Oficiálne stanovisko Únie ligových klubov k medializovaným informáciám o možnej manipulácii stretnutí v najvyššej futbalovej súťaži mužov:



"V zmysle už publikovaného vyjadrenia Slovenského futbalového zväzu je aj záujmom Únie ligových klubov, aby sa medializované informácie o možnej manipulácii stretnutí v najvyššej futbalovej súťaži mužov, ktoré sa objavili dňa 4. júna vo viacerých médiách, vyšetrili. Keďže momentálne prebieha vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní a Únia ligových klubov nedisponuje oficiálnymi informáciami z vyšetrovania, nemôže sa k celej záležitosti v tejto chvíli vyjadriť. V záujme zachovania dobrého mena najvyššej futbalovej súťaže mužov prezident ÚLK okamžite iniciuje stretnutie s oddelením integrity futbalu v rámci SFZ, keďže naším spoločným záujmom je, aby predmetné informácie boli riadne vyšetrené. Zároveň prehlasujeme, že poskytneme maximálnu súčinnosť všetkým orgánom SFZ, príp. NAKA, pri objasňovaní medializovaných informácií."

