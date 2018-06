Žreb prvého kola kvalifikácie Trnave prial, čaká ju Mostar z Bosny

Hlasy po žrebe:

Žreb 1. kola kvalifikácie Ligy majstrov 2018/2019:



Torpedo Kutaisi - FC Šeriff Tiraspoľ



FK Škendija 79 Tetovo - The New Saints FC



FK Suduva Marijampole - APOEL Nikózia



NK Olimpija Ľubľana - Karabach Agdam FK



F91 Dudelange - Videoton FC



víťaz predkola - Malmö FF



HJK Helsinki - Vikingur Gota



PFC Ludogorec Razgrad - Crusaders FC



Cork City FC - Legia Varšava



Valur Reykjavík - Rosenborg Trondheim



FK Kukësi - Valletta FC



FC Flora Tallinn - Hapoel Be'er Ševa FC



FK Spartaks Jurmala - Crvena Zvezda Belehrad



Alaškert Jerevan FC - Celtic Glasgow



FC SPARTAK TRNAVA - HŠK Zrinjski Mostar



FC Astana - FC Sutjeska Nikšič







Kalendár Ligy majstrov 2018/2019:



26. júna: semifinále predkola



29. júna: finále predkola



10./11. júla: 1. zápasy 1. kola kvalifikácie



17./18. júla: 2. zápasy 1. kola kvalifikácie



23. júla: žreb 3. kola kvalifikácie



24./25. júla: 1. zápasy 2. kola kvalifikácie



31. júla/1. augusta: 2. zápasy 2. kola kvalifikácie



6. augusta: žreb play off



7./8. augusta: 1. zápasy 3. kola kvalifikácie



14. augusta: 2. zápasy 3. kola kvalifikácie



21./22. augusta: 1. zápasy play off



28./29. augusta: 2. zápasy play off



30. augusta: žreb skupinovej fázy



18./19. septembra: 1. kolo skupinovej fázy



2./3. októbra: 2. kolo skupinovej fázy



23./24. októbra: 3. kolo skupinovej fázy



6./7. novembra: 4. kolo skupinovej fázy



27./28. novembra: 5. kolo skupinovej fázy



11./12. decembra: 6. kolo skupinovej fázy



17. decembra: žreb osemfinále



12./13./19./20. februára: 1. zápasy osemfinále



5./6./12./13. marca: 2. zápasy osemfinále



15. marca: žreb štvrťfinále a semifinále



9./10. apríla: 1. zápasy štvrťfinále



16./17. apríla: 2. zápasy štvrťfinále



30. apríla/1. mája: 1. zápasy semifinále



7./8. mája: 2. zápasy semifinále



1. júna: finále (Estadio Metropolitano, Madrid)

Vizitka HŠK Zrinjski Mostar

celý názov klubu: Hrvatski športski klub Zrinjski Mostar



rok založenia: 1905



štadión: Stadion pod Bijelim Brijegom (kapacita 25.000 miest)



prezident: Denis Lasič



tréner: Ante Miše



klubové farby: biela, červená, modrá



najväčšie úspechy: 6x majster Bosny a Hercegoviny (2005, 2009, 2014, 2016, 2017, 2018), 1x víťaz Pohára Bosny a Hercegoviny (2008)







vzájomné zápasy so slovenskými klubmi:



2009/2010, 2. predkolo Ligy majstrov:



Zrinjski Mostar - ŠK Slovan Bratislava 1:0



ŠK Slovan Bratislava - Zrinjski Mostar 4:0



Nyon 19. júna (TASR) - Súperom futbalistov Spartaka Trnava v 1. kole kvalifikácie Ligy majstrov 2018/2019 bude HŠK Zrinjski Mostar z Bosny a Hercegoviny. Rozhodol o tom utorkový žreb vo švajčiarskom Nyone, ktorý v tejto fáze súťaže spároval šestnásť dvojíc.Úradujúci slovenský šampión figuroval na základe klubového koeficientu medzi nenasadenými tímami v tretej skupine. Do úvahy ako jeho súperi okrem Mostaru pripadali slávny škótsky klub Celtic Glasgow, FC Astana z Kazachstanu, srbský majster Crvena Zvezda Belehrad, izraelský Hapoel Be'er Ševa a albánsky šampión FK Kukësi.Prvé zápasy sú na programe 10./11. júla, odvety 17./18. júla. Spartak by mal začať doma, ale pre trest od Európskej futbalovej únie (UEFA) bude hrať najbližšie dva súboje v európskych pohároch pred prázdnymi tribúnami svojho štadióna.V prípade, že zverenci českého trénera Radoslava Látala neuspejú už na prvej európskej prekážke, presunú sa do majstrovskej vetvy 2. kvalifikačného kola Európskej ligy UEFA (1. zápasy 26. júla, odvety 2. augusta). V nej sa predstavia tri neúspešné kluby z predkola Ligy majstrov, ktorého zápasy sú na programe 26. júna (semifinále) a 29. júna (finále) na Gibraltáre. Doplní ich šestnásť zdolaných z 1. kola kvalifikácie LM.Vizitka HŠK Zrinjski Mostar, úradujúceho šampióna Bosny a Hercegoviny a súpera FC Spartak Trnava v 1. kole kvalifikácie Ligy majstrov 2018/2019: