Spartak Trnava zvíťazil v zápase so Sereďou

FC Spartak Trnava - ŠKF iClinic Sereď 2:1 (1:1)



Góly: 28. Bakoš, 47. Godál (z 11 m) - 22. Morong. Rozhodovali: Kružliak – Hancko, Jekkel, ŽK: Kulhánek, Grendel, Bakoš, Godál - Adekuoroye, Michalík, Pankaričan, 3859 divákov.



Trnava: Chudý - Kadlec, Oravec, Godál, Janso - Kulhánek, Greššák - Malecki (46. Grendel), Ghorbani, Miesenböck (71. Rada) - Bakoš (87. Jirka)



Sereď: Penksa – Sus, Ba, Michalík, Mečiar (74. Loduha) - Adekuoroye - Gatarič, Ventúra (78. Bilas), Pankaričan (64. Baez), Ulrich - Morong



Michal Ščasný, asistent trénera Trnavy: "Po zápase s Fenerbahce to bolo pre nás ťažké stretnutie, pretože regenerácia hráčov bola ťažká. Čakal nás dnes ťažký súper, ktorý je dosť agresívny a kombinačne dobrý. Hrali sme na dvoch útočníkov a po našich chybách v prvom polčase mala Sereď dobré šance. Zápas sme však zvládli gólovo, získali sme dôležité tri body a ideme ďalej."



Karel Stromšík, tréner Serede: "Gratulujem Trnave k víťazstvu, boli sme viac ako vyrovnaný súper. Vytvorili sme si sľubné príležitosti, ale o našej prehre rozhodla penalta, ktorá bola podľa môjho názoru veľmi prísna."

Trnava 7. októbra (TASR) - Úvodných desať minút boli domáci iniciatívnejší a tlačili sa do streleckej šestnástky. V 5. minúte hlavičkoval Bakoš tesne nad bránu a v 8. minúte po centri Kadleca zachránil Penksa pred Ghorbanim. Potom sa osmelili aj hostia. Najskôr po chybe Godála zachránil Chudý na bránkovej čiare a o chvíľu prestrelil trnavskú bránu Gatarič. V 22. minúte sa hostia ujali vedenia, keď po prihrávke z ľavej strany sa ocitol v dobrej pozícii Morong a strelou pod brvno rozvlnil domácu sieť. O tri minúty mohlo byť 0:2, ale po prieniku Moronga ratoval na hranici šestnástky brankár Chudý. V 28. minúte sa domácim podarilo vyrovnať, keď dobrú prihrávku do šestnástky prevzal Bakoš a z otočky k ľavej žrdi skóroval. Domácich gól povzbudil, ale do konca polčasu sa už strelecky nepresadili, pretože hosťujúca obrana na čele so skúseným Michalíkom odvrátila akékoľvek nebezpečenstvo.Druhý polčas sa začal pre domácich veľmi dobre, keď po faule Michalíka na Miesenböcka v šestnástke rozhodca Kružliak nariadil pokutový kop a ten bezpečne premenil kapitán domácich Godál. Hostia sa potom snažili o vyrovnanie a po hodine hry mali aj dobrú príležitosť, keď zo šestnástky unikol Ulrich, prihral voľnému Pankaričanovi, ale jeho strelu brankár Chudý kryl efektnou robinsonádou. V ďalšom priebehu sa hralo medzi šestnástkami. Domácim sa nedarilo pridať tretí gól a podobne hosťom skorigovať nepriaznivý stav, pretože obrany na oboch stranách dominovali pred zakončovateľmi. V záverečnej desaťminútovke mali domáci výhodu dvoch priamych kopov, ale ani Bakoš pri prvom, ani Grendel pri druhom bránu hostí neohrozili. Naopak, v poslednej minúte mali výhodu priameho kopu hostia a pri ňom sa vyznamenal brankár Chudý, keď vyrazil gólovú strelu Michalíka. Domáci sa proti nováčikovi nečakane natrápili, ale dosiahli konečne trojbodové víťazstvo, len tretie v jesennej časti ligy.