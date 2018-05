Futbalisti Spartaka Trnava sa dočkali: Po 45 rokoch vybojovali titul

FC Spartak Trnava - DAC 1904 Dunajská Streda 2:0 (1:0)



Góly: 6. Godál (z 11 m), 76. Egho. Rozhodovali: Chmura - D. Hrčka, Pozor, ŽK: Pehlivan, Čivič, Tóth - Huk, Kalmár, Bayo, Herc, ČK: 10. Čanturišvili - 8. Huk, 10. Kalmár, 16.832 divákov.



zostavy a striedania:



Trnava: Chudý - Kadlec, Hladík, Godál, Čivič - Sloboda, Tóth, Pehlivan (90. Greššák) - Čanturišvili, Egho (87. Pekár), Vlasko (59. Ofosu)



Dunajská Streda: Macej – Koštrna, Šatka, Huk, Záhumenský – Herc (84. Mervó), Ljubičič - Vida (54. Simon), Davis, Kalmár - Bayo (40. Divkovič)



Hlasy po zápase (zdroj RTVS):



Anton Sloboda, stredopoliar Spartaka: "Mali sme prvú šancu na spečatenie zisku titulu a je skvelé, že hneď sme ju využili, navyše pred našimi fanúšikmi. Na začiatku sme strelili gól z jedenástky, potom sa na ihrisku začalo iskriť, bola tam nervozita. Dôležité bolo, že v druhom polčase sa nám podarilo streliť vytúžený druhý gól. Oslavy si poriadne užijeme."



Lukáš Greššák, stredopoliar Spartaka: "Sú to fantastické pocity. Po jesennej časti sme verili, že by sme mohli ukončiť dlhé trnavské čakanie na titul. Je skvelé, že to vyšlo. Dôležité bolo, že sme na jar zvládli prvé náročné zápasy."

Na snímke vľavo hráč DAC Tomáš Huk a hráč Spartaka Marvin Egho počas zápasu 8. kola nadstavbovej časti futbalovej Fortuna ligy o titul medzi FC Spartak Trnava - FC DAC Dunajská Streda v sobotu 5. mája 2018 v Trnave. Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Vizitka Spartaka Trnava, víťaza futbalovej Fortuna ligy 2017/2018



rok založenia: 1923



predošlé názvy: ŠK Rapid Trnava (1923–39), TSS Trnava (1939–48), Sokol NV Trnava (1948–49), ZTJ Kovosmalt Trnava (1949–53), Spartak Trnava (1953–67), Spartak TAZ Trnava (1967–88), Spartak ZTS Trnava (1988–93), FC Spartak Trnava (1993–)



klubové farby: červená, čierna



štadión: Štadión Antona Malatinského (kapacita 19.200 miest)



majiteľ: Vladimír Poór



predseda predstavenstva: Dušan Keketi st.



generálny manažér: Pavel Hoftych



tréner: Nesto El Maestro



web: http://www.spartak.sk/



prezývka: Bíli andeli





Súčasný káder:



brankári: Martin Chudý, Martin Vantruba, Dominik Takáč, Peter Urminský



obrancovia: Matúš Čonka, Ivan Hladík, Boris Godál, Andrej Kadlec, Matej Oravec, Oliver Janso, Martin Tóth, Eldar Čivič



stredopoliari: Erik Jirka, Lukáš Greššák, Yasin Pehlivan, Vachtang Čanturašvili, Iľja Čerednyčenko, Štefan Pekár, Tomáš Brigant, Anton Sloboda, Ján Vlasko, Reagy Ofosu



útočníci: Andrej Lovás, Kubilay Yilmaz, Marvin Egho, Stefan Bogdanovski





Tréner: Nestor El Maestro



Asistent trénera: Nikon El Maestro



Tréner brankárov: Pavel Kamesch



Kondičný tréner: Dávid Moravec



Vedúci tímu: Ivan Minárčiný



Kustód: Martin Bohunický



Lekári: Jozef Fridrich, Viliam Vadrna



Maséri: Mário Prelovský, Patrik Gogolák





Najväčšie úspechy:



5x majster Československa (1968, 1969, 1971, 1972, 1973), 1x majster SR (2018), semifinále EPM 1969, štvrťfinále EPM 1973, 1974, 5x víťaz Československého pohára (1951, 1967, 1971, 1975, 1986), 5x víťaz Slovenského pohára (1971, 1975, 1986, 1991, 1998), 1x víťaz slovenského Superpohára (1998)

Prehľad majstrov SR:



1993/1994 ŠK Slovan Bratislava



1994/1995 ŠK Slovan Bratislava



1995/1996 ŠK Slovan Bratislava



1996/1997 1. FC Košice



1997/1998 1. FC Košice



1998/1999 ŠK Slovan Bratislava



1999/2000 Inter Bratislava



2000/2001 Inter Bratislava



2001/2002 MŠK Žilina



2002/2003 MŠK Žilina



2003/2004 MŠK Žilina



2004/2005 FC Artmedia Petržalka



2005/2006 MFK Ružomberok



2006/2007 MŠK Žilina



2007/2008 FC Artmedia Bratislava



2009/2009 ŠK Slovan Bratislava



2009/2010 MŠK Žilina



2010/2011 ŠK Slovan Bratislava



2011/2012 MŠK Žilina



2012/2013 ŠK Slovan Bratislava



2013/2014 ŠK Slovan Bratislava



2014/2015 AS Trenčín



2015/2016 AS Trenčín



2016/2017 MŠK Žilina



2017/2018 Spartak Trnava







Prehľad majstrov podľa počtu titulov:



8 – ŠK Slovan Bratislava



7 – MŠK Žilina



2 – 1. FC Košice, Inter Bratislava, Artmedia Bratislava, AS Trenčín



1 – MFK Ružomberok, Spartak Trnava

Trnava 5. mája (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava získali po dlhých 45 rokoch titul majstra Slovenska. V sobotňajšom 8. kole nadstavby Fortuna ligy 2017/2018 na zaplnenom Štadióne Antona Malatinského zdolali DAC Dunajskú Stredu 2:0. Zverenci anglického trénera so srbskými koreňmi Nestora El Maestra majú dve kolá pred koncom súťaže nedostihnuteľný 10-bodový náskok pred druhým DAC, resp. 11-bodový pred tretím Slovanom, ktorý prehral v Ružomberku.Priamy duel prvého s druhým v skvelej atmosfére poznačil nervózny úvod. Po góle domáceho kapitána Borisa Godála z penalty v 6. minúte udelil hlavný rozhodca Pavol Chmura v 8. minúte červenú kartu hosťujúcemu Tomášovi Hukovi a o dve minúty vylúčil aj trnavského Vachtanga Čanturišviliho a Zsolta Kalmára z DAC. V druhom polčase spečatil zisk vytúženého titulu útočník Marvin Egho.Trnava strieda na slovenskom majstrovskom tróne Žilinu. K piatim federálnym titulom majstra Československa (1968, 1969, 1971, 1972, 1973) teda po dlhom čakaní pridala prvý slovenský.Na takmer zaplnenom ŠAM v pomerne veľkom teple sa začalo poriadne zhurta. Na trávniku bolo od začiatku horúco a po prvom zahrození od hostí sa skóre menilo už v 6. minúte na druhej strane. Vlasko vysunul Egha, ktorého v pokutovom území fauloval Huk za žltú kartu a Godál nekompromisnou bombou otvoril skóre. V 8. minúte musel po druhej žltej karte pod sprchy Huk, ktorý pri čiare fauloval súpera. Z následného priameho kopu tečoval do tyčky loptu Egho a následne Pehlivan trafil dobre reagujúceho Maceja. Hneď o pár okamihov sa poriadne zaiskrilo v strede ihriska po faule Kalmára na Pehlivana, za čo dostal hráč DAC žltú kartu a po následnej hromadnej potýčke videli v 10. minúte ČK aj Kalmár a Čanturišvili. Zrazu bolo na ihrisku viac miesta, ešte raz sa zaiskrilo za žltú kartu po faule Baya a rečiach Pehlivana a potom sa hra upokojila. No hralo sa opatrne z oboch strán, prihrávky viac smerovali do šírky, chýbala futbalovosť. V hre bolo veľa, na hráčoch bolo badať nervozitu.Ani na začiatku druhého dejstva sa obraz hry nezmenil. Hráči v teple bojovali, snaha sa im uprieť nedala, no kreativita chýbala a šance sa nerodili. Trnavskí fanúšikovia si ale priebeh užívali, mohutne povzbudzovali svojich a tešili sa na oslavy, dupľom keď Trnave hral do karát aj priebežný výsledok z Ružomberka, kde Slovan prehrával. Nechýbala pyrotechnika, hoci keď sa objavila pri bránke Maceja, rozhodca na chvíľku súboj aj pozastavil. V 76. minúte mal na hlave definitívu Hladík, ale po centri z ľavej strany mieril nad. Mrzieť ho to dlho nemuselo, lebo po školáckej chybe brankára Maceja o niekoľko okamihov mu Egho vystihol kľučku, zobral loptu a pohodlne ju poslal do prázdnej brány. V 85. minúte trafil opäť osamotený Hladík hlavou brvno. O dve minúty nedal vo výbornej šanci ani Ofosu, no to už štadión búril nadšením a erupcia trnavských osláv vypukla okamžite po konečnom hvizde.XX