Spartak Trnava ukončil spoluprácu s Hingom-Gloverom, získal Sobczyka

Trnavskí futbalisti zamierili v pondelok na sústredenie do Tomášova, kde budú do štvrtka.

Trnava 1. júla (TASR) - Účastník najvyššej slovenskej futbalovej súťaže FC Spartak Trnava rozviazal spoluprácu s Macariom Hingom-Gloverom. Dvadsaťštyriročný americký krídelník prišiel v zime a v jarnej časti Fortuna ligy nastúpil v piatich zápasoch.



Naopak, rakúsky útočník s poľskými koreňmi Alex Sobczyk presvedčil v príprave nového trénera Ricarda Cheua. Dvakrát skóroval proti Petržalke a strelecky sa presadil aj v predchádzajúcom stretnutí v Olomouci. Dvadsaťdvaročný odchovanec Rapidu Viedeň hral v minulej sezóne vo Floridsdorferi. "Zaujal nielen v zápasoch, ale aj v tréningovom procese. Je mladý, talentovaný hrotový hráč a veríme, že sa presadí v súťažných zápasoch tak ako v príprave," povedal generálny manažér Marián Černý na oficiálnej klubovej stránke.



Trnavčania zamierili v pondelok na sústredenie do Tomášova, kde budú do štvrtka. V Spartaku očakávajú, že do česko-slovenského Superpohára proti Slavii Praha (6. júla) pribudnú do kádra ďalší hráči.