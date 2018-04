FORTUNA LIGA: Spartak Trnava zdolal Slovan Bratislava

sumár - 4. kolo nadstavby FL - skupina o titul:



FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava 1:0 (0:0)



Gól: 56. Ofosu. Rozhodovali: Očenáš - Hancko, D. Hrčka, ŽK: Čivič, Godál, Čanturišvili, Egho - De Kamps, Holman, Božikov, ČK: 32. Čavrič (Slovan), 13.123 divákov.



Trnava: Chudý - Kadlec, Hladík (84. Oravec), Godál, Čivič (69. Janso) - Sloboda, Greššák (21. Ofosu) - Jirka, Pekár, Čanturišvili - Egho



Slovan: Šulla - Sekulič, Bajrič, Božikov, Rundič (76. Nono) - De Kamps (68. Vittek) - Čavrič, Holman (82. Hološko), Rabiu, Moha - Šporar



Nikon El Maestro, asistent trénera Spartaka Trnava: "Dopadlo to podľa našich predstáv. Je neskutočné, čo dnes naši hráči dokázali. Sme mužstvo, ktoré žije emóciami a víťazstvo nad Slovanom je veľká vec pre trnavský futbal. Viacerí hráči zo základu dohrávali v kŕčoch a so sebazaprením, ale naša lavička ukázala, že má takú istú kvalitu. Nepovedal by som, že je o titule rozhodnuté. Máme veľkú šancu, ale do konca sezóny nás čaká šesť veľkých zápasov, hrá sa ešte o osemnásť bodov."







Martin Ševela, tréner Slovana Bratislava: "Mrzí nás, že sme prehrali. Do vylúčenia sme hrali futbal, na ktorý sa dalo pozerať. S desiatimi hráčmi už to bolo ťažšie, červená karta Čavriča ovplyvnila zápas. Mal to ustáť, aj keď si nie som istý, či ho Čanturišvili predtým neopľul. Chceli sme vyhrať, ale neustrážili sme jednu individuálnu akciu súpera. Náskok Trnavy je strašne veľký, teoretickú šancu bojovať o titul ešte máme, ale podľa mňa si to už Spartak uhrá. Hralo sa pred peknou kulisou na krásnom štadióne, takýmto smerom by sa mal uberať slovenský futbal."







Trnava 7. apríla (TASR) - V sobotnom šlágri 4. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o titul zvíťazili futbalisti Spartaka Trnava nad Slovanom Bratislava 1:0. Najslávnejšie slovenské derby rozhodol Reagy Ofosu gólom v 56. minúte. Spartak zvýšil náskok na čele tabuľky pred tradičným rivalom na desať bodov, do konca sezóny zostáva šesť kôl. Trnava sa priblížila k zisku prvého titulu v novodobej histórii najvyššej slovenskej súťaže, predtým naposledy vyhrala federálnu ligu v roku 1973.Po stredajšej remíze 1:1 v prvom semifinálovom stretnutí Slovnaft Cupu na bratislavských Pasienkoch na seba obaja tradiční rivali narazili opäť, tentoraz ich čakal boj o dôležité ligové body v. Rekordná, vyše 13-tisícová divácka návšteva, bola od úvodných minút svedkom taktickej bitky prvých dvoch mužstiev tabuľky. Prvú pološancu mali v 8. minúte, Moha si naviedol loptu z krídla pred šestnástku, ale jeho pokus Hladík zblokoval na roh. Spartak v 21. minúte prišiel o kapitána Greššáka, ktorý pre problémy s kolenom prepustil miesto na trávniku neskoršiemu žolíkovi Ofosuovi. Hostia pôsobili po kombinačnej stránke o čosi živšie, ale chýbala im presná finálna prihrávka a od 32. minúty aj Čavrič, ktorý za oplácanie Čanturišviliho zákroku dostal od rozhodcu Očenáša červenú kartu a príliš skoro oslabil svoj tím. Slovanisti sa v 37. minúte dožadovali odpískania jedenástky po údajnej ruke Godála, arbiter však správne nechal pokračovať v hre. Trnava si v prvom dejstve napriek početnej výhode nevytvorila ani jednu príležitosť a mužstvá sa do kabín rozišli za bezgólového stavu.V 50. minúte sa rútil do šance Egho, ale útočníka Spartaka v poslednej chvíli odzbrojil Bajrič. Domácim sa konečne darilo dostať obranu súpera pod tlak a v 56. minúte aj otvoriť skóre. Ofosu šikovne prešiel cez troch hráčov a prízemnou strelou k ľavej žrdi prekonal bezmocného Šullu - 1:0. V 60. minúte mohol zdvojnásobiť náskokČanturišvili, ktorý si zasekol Rabiua, ale z desiatich metrov vypálil nad bránu. V 66. minúte Šulla podržal svoj tím po strele Pekára, ktorý ľahko prenikol stredom hosťujúcej obrany. Gólom sa neskončila ani krížna strela Egha a ani ďalšie sľubné brejkové situácie Spartaka vrátane sóla Čanturišviliho na prázdnu bránu v nadstavenom čase. Slovanu nemalo z čoho gólovo zapršať, v útoku pôsobil neškodným dojmom a po prehre na pôde lídra prišiel o reálnu možnosť zamotať boj o titul.