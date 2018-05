Špeciálne olympiády: V Bratislave sa konali 18. MSR v stolnom tenise

Športovci s mentálnym postihnutím súťažili v piatich disciplínach, prvok inklúzie vniesla do súťaže unifikovaná štvorhra.

Bratislava 11. mája (TASR) - Špeciálne olympiády Slovensko zorganizovali už 18. ročník majstrovstiev Slovenska v stolnom tenise. Športovci s mentálnym postihnutím súťažili v piatich disciplínach, prvok inklúzie vniesla do súťaže unifikovaná štvorhra.



Svet vnímajú inak, ale túžbu víťaziť majú rovnakú. "Sme radi, že podujatie dopadlo výborne a mohli sme vidieť mnohé skvelé výkony. Poďakovanie opäť patrí aj trénerom a rodičom, ktorých podpora a nadšenie sa prejavuje práve na dosiahnutých výsledkoch," povedala prezidentka Špeciálnych olympiád Slovensko Eva Lysičanová.



Na majstrovstvách sa zúčastnilo 65 športovcov s mentálnym postihnutím z celého Slovenska a súťažili v 5 disciplínach. Medzi ženami bola najmladšou športovkyňou len 11-ročná Lea Sopóciová zo Spojenej školy v Bytči. O prvenstvo vo svojej kategórii s obrovským nasadením bojovala najstaršia účastníčka 59-ročná Emília Fabiánová zo športového klubu Batizovský klúčik. V mužskej kategórii dominovali len 13-ročný Šimon Jakuš zo Svätého Jura a 27-ročný Matúš Mikle z Levíc, ktorý aj so svojím partnerom Markusom Tonkovičom zvíťazili v unifikovanej štvorhre. Všetci traja spomenutí športovci sa pravidelne zúčastňujú na ligových zápasoch Slovenského stolnotenisového zväzu.



"Opäť sa nám podarilo usporiadať ďalšie úspešné športové podujatie. Prvýkrát v histórii Špeciálnych olympiád Slovensko v stolnom tenise sa súťažilo aj v unifikovanej štvorhre a unifikovanom mixe. Tímy boli zložené zo športovcov bez a s mentálnym postihnutím. Je to veľký krok vpred a dúfame, že čím ďalej tým viac sa nám bude dariť ísť touto cestou inklúzie aj v iných športoch," uviedla projektová riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko Jana Gantnerová.