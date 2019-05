Spokojný Ewan ukončil Giro s dvoma etapovými triumfami

Dôvod rozhodnutia 24-ročného jazdca predčasne ukončiť podujatie Grand Tour je snaha dobre sa pripraviť na júlovú Tour de France.

Rím 23. mája (TASR) - Austrálsky cyklista Caleb Ewan z tímu Lotto Soudal sa rozhodol ukončiť pôsobenie na tohtoročnom Giro d'Italia po stredajšej 11. etape. V nej sa presadil vo víťaznom špurte a pridal tento rok na Gire druhé etapové víťazstvo, keď vyhral aj sobotnú 8. etapu.



Dôvod rozhodnutia 24-ročného jazdca predčasne ukončiť podujatie Grand Tour je snaha dobre sa pripraviť na júlovú Tour de France. "Som rád, že som prišiel tento rok na Giro. Samozrejme, domov odchádzam so skvelými pocitmi. Chcel som vyhrať jednu etapu, to bol cieľ. Vyhrať dve je viac, ako som očakával, takže som mimoriadne spokojný," povedal Ewan, ktorý si na konto zapísal aj jedno druhé, jedno tretie a dve štvrté miesta. "Teraz si dám pár dní oddych a potom pôjdem do tréningového kempu, aby som bol pripravený na Tour," dodal Ewan pre portál cyclingnews.com.