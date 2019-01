Národné športové centrum ocenilo najlepších športovcov za rok 2018

Zoznam ocenených športovcov:

karate



Ema Brázdová - ME do 21 rokov (3. miesto - kata), MS (7. miesto - kata team, 9. miesto - kata ženy) - trénerka Dušana Augustovičová

Michaela Čukanová - ME kadeti (2. miesto - kata) - trénerka Katarína Longová

Adi Gyurík - ME juniorov (1. miesto - kumite do 76 kg) - tréner Ján Longa

Dominik Imrich - ME (4. miesto - kumite do 60 kg) - tréner Jaroslav Javorský

Julián Enrik Smoliga - ME do 21 rokov (3. miesto - kata) - trénerka Kristína Macková)

Jana Vaňušaniková - ME juniorov (5. miesto - kata), ME juniorov (4. miesto - tím kadetky-juniorky) - trénerka Kristína Macková

Dominka Veisová - ME do 21 rokov (5. miesto - kumite do 50 kg) - Ľubomír Striežovský

Zoja Zimnikovalová - ME kadetov (3. miesto - kumite do 54 kg) - tréner Jaroslav Javorský



atletika



Gabriela Gajanová - MS juniorov (4. miesto - 800 m) - tréner Pavel Slouka

Daniela Ledecká - ME (8. miesto - štafeta 4x400 m) - tréner Marcel Lopuchovský

Andrej Paulíny - ME do 18 rokov (3. miesto - 1500 m) - tréner Pavel Slouka

Ján Volko - HMS (6. miesto - 60 m), ME (13. miesto - 100 a 200 m) - tréneri Naďa Bendová, Róbert Kresťanko



synchronizované plávanie



Nada Daabousová, Diana Miškechová, Kristína Kvasňovská - 2. miesto v celkovom poradí SP FINA (tímová súťaž) - tréner Gábor Szauder



športové lezenie



Peter Kuric - MS mládeže Youth A (7. miesto - Lead), ME mládeže Youth A (5. miesto - Boulder) - tréner Igor Kollár

Vanda Michalková - ME mládeže Youth A (3. miesto - Lead), EPM Youth A (3. miesto - Boulder, Lead) - tréner Juraj Michalka



box



Andrej Csemez - ME Európskej únie (1. miesto - do 75 kg) - Tomáš Kovács

Jessica Triebeľová - MS juniorov (5. miesto - staršie dorastenky do 57 kg), MS juniorov (1. miesto - staršie dorastenky do 57 kg) - tréner Peter Triebeľ



taekwondo



Gabriela Briškárová - MS juniorov (3. miesto - športový zápas do 52 kg) - tréner Mário Švec



džudo



Nina Geršiová - ME kadetky (5. miesto - do 70 kg), EC (2. a 3. miesto) - tréner Branislav Babic



snoubording



Samuel Jaroš - MS juniorov (4. miesto - Big Air) - tréner Matej Matys



gymnastika



Barbora Mokošová - celkové poradie SP FIG (1. miesto - bradlá, 2. miesto - akrobacia, 3. miesto - kladina) - tréner Martin Zvalo



zápasenie



Zsuzsanna Molnár - ME (1. miesto - kadetky do 69 kg), MS juniorov (9. miesto - do 72 kg) - tréner Štefan Horváth



plávanie



Tamara Potocká - OH mládeže (8. miesto - 50 m motýlik), ME juniorov (10. miesto - 50 m motýlik), MS juniorov (10. miesto - štafeta) - Miloš Božik



vzpieranie



Nikola Seničová - ME (5. miesto - nadhod, 6. miesto - dvojboj) - tréner Štefan Korpa



biatlon



Tomáš Sklenárik - MS juniorov a kadetov (5. miesto - vytrvalostné preteky) - tréner Peter Kazár

Bratislava 21. januára (TASR) - Národné športové centrum (NŠC) ocenilo 27 športovcov a 23 trénerov pri vyhodnotení roka 2018. Na pondelkovej slávnosti sa zúčastnila aj ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová, ktorá odovzdávala ceny úspešným členom NSČ. Prvýkrát sa oficiálne vo funkcii štátneho tajomníka pre šport predstavil bývalý športový strelec Jozef Gönci.Najpočetnejšie zastúpenie medzi ocenenými mali karatisti. Nechýbali medzi nimi medailisti z ME 2018 v Soči Adi Gyurík, Michaela Čukanová a Ema Brázdová. Druhé najpočetnejšie zastúpenie mali atléti na čele so šprintérom Jánom Volkom, šiestym z halových MS 2018 v Birminghame a členkou štafety na 4x400 m s finálovou účasťou na berlínskych ME Danielou Ledeckou. Cenu dostala tiež gymnastka Barbora Mokošová a synchronizované plavkyne Nada Daabousová, Diana Miškechová a Kristína Kvasňovská za umiestnenia v celkovom poradí SP FINA.povedala Lubyová.Výsledky športovcov a prácu trénerov vyzdvihol aj riaditeľ NŠC Boris Čavajda.uviedol v tlačovej správe.