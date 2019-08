TOTO je rebríček najlepšie zarábajúcich športovkýň za uplynulý rok

Top 10 najlepšie zarábajúcich športovkýň od 1. júna 2018 do 1. júna 2019:



1. Serena Williamsová (USA) 29,2 milióna USD (25 miliónov z reklamy)

2. Naomi Osaková (Jap.) 24,3 (16)

3. Angelique Kerberová (Nem.) 11,8 (6,5)

4. Simona Halepová (Rum.) 10,2 (4)

5. Sloane Stephensová (USA) 9,6 (5,5)

6. Caroline Wozniacka (Dán.) 7,5 (4)

7. Maria Šarapovová (Rus.) 7 (6)

8. Karolína Plíšková (ČR) 6,3 (1,7)

9. Jelena Svitolinová (Ukr.) 6,1 (1,5)

10. Venus Williamsová (USA) (5) a Garbine Muguruzová (Šp)(3,5) obe 5,9 - všetky tenis

New York 7. augusta (TASR) - Rebríček najlepšie zarábajúcich športovkýň uplynulého roka jasne ovládli tenistky. Do prvej desiatky nepustili zástupkyňu žiadneho iného odvetvia.Podľa špecializovaného magazínu Forbes za obdobie od 1. júna 2018 do 1. júna 2019 sa najviac darilo Serene Williamsovej, ktorej na účet pribudlo 29,2 milióna dolárov. Tridsaťsedemročná Američanka ťažila najmä z reklamy, keď až 25 miliónov pochádzalo od sponzorov. Zároveň je jediná žena, ktorá figuruje aj v rebríčku top 100 športovcov, kde v konkurencii mužov je na 63. priečke.O päť miliónov menej (24,3) zarobila víťazka grandslamov US Open a Australian Open Naomi Osaková z Japonska, s výrazným odstupom vyše desiatich miliónov nasledovala Nemka Angelique Kerberová. Slovenky sa do rebríčka nedostali, do top 10 sa však dostala Češka Karolína Plíšková s príjmom 6,3 milióna USD. Prvá športovkyňa mimo tenisu bola futbalistka a čerstvá majsterka sveta Alex Morganová z USA na 12. pozícii (5,8 milióna USD). Informovala o tom agentúra APA.