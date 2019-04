Dalalojan triumfoval na prostných, Whitlock na koni

Muži:



Prostné:



1. Artur Dalalojan (Rus.) 15,100 b.

2. Arťom Dolgopjat (Izr.) 14,900

3. Dmitrij Lankin (Rus.) 14,800

4. Benjamin Gischard (Švaj.) 14,500

5. Alexander Šatilov (Izr.) 14.466

6. Rayderley Zapata (Šp.) 14,466



Kôň na šírku:



1. Max Whitlock (V. Brit.) 15,533

2. Cyril Tommasone (Fr.) 14,800

3. Vladislav Poljašov 14,600

4. Nikita Nagornij (obaja Rus.) 14,466

5. Ferhat Arican (Tur.) 13,866

6. Brinn Bevan (V. Brit.) 13,400)



Kruhy:



1. Denis Abljazin (Rus.) 14,966

2. Marco Lodadio (Tal.) 14,966

3. Vahagn Davtjan (Arm.) 14,933

4. Nikita Nagornij (Rus.) 14,900

5. Courtney Tulloch (V. Brit.) 14,766

6. Samir Aid Said (Fr.) 14,733

Štetín 13. apríla (TASR) - Ruský reprezentant Artur Dalalojan triumfoval na prostných na majstrovstvách Európy v športovej gymnastike v poľskom Štetíne so ziskom 15,100 bodu. Striebro získal Izraelčan Arťom Dolgopjat (14,900), tretí skončil ďalší Rus Dmitrij Lankin (14,800).Dalalojan, majster sveta z prostných zo šampionátu v Dauhe 2018, si na podujatí vybojoval druhý cenný kov, keď v piatok získal striebro vo viacboji. Dolgopjat obhájil striebro z minuloročných ME v Glasgowe, druhý na prostných bol takisto na MS 2017 v Montreale.V koni na šírku uspel Max Whitlock z Veľkej Británie so ziskom 15,533 b. Druhý bol Francúz Cyril Tommasone (14,800), bronz získal Vladislav Poljašov z Ruska (14,600).Dvojnásobný olympijský víťaz a majster sveta Whitlock získal na európskych šampionátoch celkovo štvrtú zlatú medailu, druhú v cvičení na koni. Poljašov si vybojoval prvý individuálny cenný kov na vrcholnom svetovom či európskom podujatí.Na kruhoch slávil víťazstvo Rus Denis Abljazin, ktorý pri rovnosti bodov (14,996) s Talianom Marcom Lodadiom zdolal svojho súpera vďaka vyššej náročnosti prvkov. Tretí skončil Vahagn Davtjan z Arménska (14,933). Abljazin získal na ME celkovo siedmu zlatú medailu, druhú na kruhoch.