Športové lezenie: Slováci na akademických MS do finále leadu neprešli

Bratislava 20. júna (TASR) - Ani jeden z trojice slovenských reprezentantov sa v prvý deň akademických MS v športovom lezení v Bratislave neprebojoval do finále disciplíny lead. V kvalifikácii mal najbližšie k elitnej osmičke Robert Luby, ktorý obsadil 15. priečku. Jakub Jiří Švub skončil na 27. a Andrej Capko na 44. mieste.



V kvalifikácii sa v K2 lezeckom centre v Bratislave predstavilo približne 150 súťažiacich z 24 krajín sveta. "Napriek tomu, že to nie je moja najsilnejšia disciplína, skončil som nad moje očakávania. Pätnáste miesto ma potešilo, cesty mi sedeli a druhú som šiel na maximum. Určite by mi vyhovovalo, keby sa šlo ešte semifinále, kde na Svetových pohároch obvykle postupuje dvadsať najlepších. Tam by sa moja šanca dostať sa do finálovej osmičky výrazne zvýšila a bola by to úplne iná súťaž," uviedol Luby.



"Prvá cesta mi vyšla v podstate ako som dúfal, ale druhá mi potom nevyšla. Dá sa povedať, že som nešiel na sto percent, ale hlavne mi nevyšiel jeden krok, na ktorom stroskotalo asi ďalších desať ľudí. Obtiažnosť nie je disciplína, na ktorú sa úplne špecializujem, takže verím v lepší výsledok zajtra v boulderingu," povedal po kvalifikácii Švub.



Medzi mužmi zvíťazil v kvalifikácii Fedir Samojlov z Ukrajiny. Najlepší výkon v kategórii žien predviedli Francúzky Julia Chanourdieová, Fanny Gibertová a Japonka Mei Kotakeová. Do finálovej osmičky sa dostali až štyri Francúzky a dve Japonky.



Vo štvrtok 21. júna je v programe kvalifikácia mužov a žien v disciplíne bouldering v bratislavskom nákupnom centre Eurovea od 10.00 h. V piatok a sobotu sa už na šampionáte budú rozdávať medailové kolekcie.