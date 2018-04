Športoví nadšenci si zmerajú sily na štafetových pretekoch Liptov Ride

Letné a zimné športy prepoja Demänovskú dolinu, Chopok, iľanovské lúky a lesy i mesto Liptovský Mikuláš – 60 tímov aj jednotlivci budú súťažiť v disciplínach na snehu, vo vode i po zemi.

Liptovský Mikuláš 5. apríla (TASR) – Na Liptove sa v prvú aprílovú sobotu stretnú športoví nadšenci štafetových pretekov Liptov Ride. Letné a zimné športy prepoja Demänovskú dolinu, Chopok, iľanovské lúky a lesy i mesto Liptovský Mikuláš – 60 tímov aj jednotlivci budú súťažiť v disciplínach na snehu, vo vode i po zemi. Preteky štartujú v Areáli vodného slalomu o ôsmej hodine. TASR o tom informovala manažérka pre komunikáciu združenia cestovného ruchu Klaster Liptov Katarína Šarafínová.



Trasa behu je dlhá 13,5 kilometra, skialp disciplína na Chopok je s prevýšením 1050 výškových metrov. Freeride disciplína je situovaná v strmom žľabe z Chopku do Jasnej Lúčok, trasa bicyklom je dlhá 22 kilometrov s prevýšením ďalších 550 metrov. „Záver patrí jazde kajakom na divokej rieke pomedzi bránky,“ doplnila Šarafínová s tým, že pre väčšinu športovcov - jednotlivcov je to veľká výzva.



„Fanúšikovia sú vítaní v Areáli vodného slalomu, kde preteky začínajú aj končia a na miestach odovzdávania štafiet na Lúčkach v lyžiarskom stredisku Jasná. Tu sa stretávajú naraz štyri športy, a to beh, skialp, freeride a cyklistika,“ priblížila Zuzana Homolová z organizačného tímu Liptov Ride. Na Chopku odporúča Homolová fandiť nad Kamennou chatou pri odovzdávaní štafety skialp - freeride. „Najlepšie tímy očakávame v cieli pred 13-tou hodinou, no všetko bude závisieť aj od nástrah aprílového počasia,“ dodala.



Na pretekoch budú štartovať aj rôzne športové osobnosti, napríklad majsterka sveta v raftingu Lucia Hollá, skialpinisti Matúš Danko a Jožo Hlavčo či freerider Ján Tajboš. Ocenené budú najlepšie tímy, najlepší jednotlivci, „Borec“ behu, skialpu, freeridu, kajaku i najlepšie ženské pretekárky. Organizátori očakávajú, že výsledky budú vyhlasovať okolo 16.00 hod.