Šprintér Volko v lige na pražskej Juliske dvakrát triumfoval

Praha 19. mája (TASR) - Slovenský šprintér Ján Volko otvoril letnú sezónu v 1. kole českej extraligy v Prahe na Juliske dvoma štartami. Oba zvládol víťazne, v behu na 100 m časom 10,25 a na dvojstovke za 20,63.



Volko, vlaňajší európsky šampión na dvojstovke v kategórii do 23 rokov, zdolal na stovke svojho tradičného súpera Čecha Záleského o 0,07 sekundy a na 200 m špecialistu na 400 m Masláka o 0,14. Rýchly beh na stovke pomohol aj ďalšiemu slovenskému šprintérovi Šimonovi Bujnovi na zlepšenie osobného rekordu 10,53 a zrýchlil sa aj na dvojstovke na 21,31.



Českú extraligu využili aj ďalší slovenskí atléti na hosťovaní, v diaľke víťazná Jana Velďáková so 643 cm, 3. v poradí viacbojárka Lucia Vadlejchová so 633. V trojskoku zvíťazili aj Dana Velďáková s 13,31 a Tomáš Veszelka s 15,93, v diaľke bol druhý so 754 cm. V chôdzi na 10.000 m časom 43:11,00 min triumfoval Dominik Černý.



Na 800 m druhá Gabriela Gajanová zabehla čas 2:07,47 min, štvrtkárka Alexandra Bezeková si zvolila kratšie vzdialenosti, v behu na 100 m s tretím miestom za 11,67, na 200 m s druhým za 23,36. Na 100 m prek. sa zaradila Stanislava Lajčáková na 3. miesto s 13,54.