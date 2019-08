SR 18 na Memoriáli Václava Ježka proti Ukrajine a S. Macedónsku

program SR 18 na Memoriáli Václava Ježka:

utorok 20. augusta: Ukrajina 18 - Slovensko 18 (Litoměřice, 17.00)



štvrtok 22. augusta: Severné Macedónsko 18 - Slovensko 18 (Most, 17.00)



sobota 24. augusta: zápas o konečné umiestnenie podľa miesta v skupine



nominácia SR 18:

brankári: Ľubomír Belko (MŠK Žilina), Branislav Chudík (Slovan Bratislava)



obrancovia: Thomas Salvan (Chievo Verona), Patrik Leitner, Matúš Capko, Dominik Javorček (všetci MŠK Žilina), Alexander Selecký (MFK Ružomberok), Šimon Gabriš (1. FC Slovácko)



stredopoliari: Gabriel Hornyák (Slovan Bratislava), Adrián Mojžiš, Adrián Kaprálik (obaja MŠK Žilina), Martin Vyletel (FK Senica), Stanislav Olejník (FK Poprad), Csaba Biricz, Patrik Majkút (obaja AS Trenčín), Tomáš Rigo (Slavia Praha)



útočníci: Roman Čerepkai (Slovan Bratislava), Tomáš Kubík (MFK Ružomberok), Adam Tučný (AS Trenčín), Jakub Štefančin (Parma Calcio 1913)





náhradníci:



brankári: Michal Kukučka (AS Trenčín), Matúš Chropovský (FK Senica)



obrancovia: Richard Piliar (DAC 1904 Dunajská Streda), Simeon Kohút (MFK Snina), Adrián Sivoň (MFK Ružomberok)



stredopoliari: Marcel Novák (MFK Zemplín Michalovce), Jakub Buchel (FK Senica), Victor Pueyo Šiška (Cadiz CF), Tobiáš Gabriš (MFK Ružomberok)



útočníci: Filip Szetei, Matej Rosenberger, Adam Matoš (všetci Slovan Bratislava)

Bratislava 14. augusta (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 18 rokov Stanislav Macek nominoval 20-členný káder na medzinárodný turnaj Memoriál Václava Ježka v Česku (20.-24. augusta).Mladí Slováci sa v základnej skupine skonfrontujú s rovesníkmi z Ukrajiny a Severného Macedónska. Následne ich bude čakať duel o konečné umiestnenie. Informoval o tom oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).