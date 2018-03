V šlágri líder z Trnavy remizoval v D. Strede, Slovan zdolal Nitru

DAC 1904 Dunajská Streda - FC Spartak Trnava 0:0



Rozhodovali: Hrčka – Weiss, Tomčík, ŽK: Ljubičič, Huk, Čmelík - Pelihvan, Sloboda, Kadlec, Egho, 6709 divákov.



zostavy a striedania:



Dunajská Streda: Macej - Koštrna, Šatka, Huk, Davis - Kalmár (85. Herc), Ljubičič, Pambou - Vida (71. Čmelík), Pačinda, Černák (57. Divkovič



Spartak Trnava: Vantruba - Kadlec, Tóth, Godál, Civič - Pehlivan, Sloboda (83. Greššák) - Ofosu (70. Jirka), Vlasko (65. Pekár), Čanturišvili - Egho



Hlasy po zápase:



Marco Rossi, tréner DAC Dunajská Streda: "Nepochybne to bol veľmi ťažký zápas. Trnava nie je líder náhodou. Je prvá, pretože si to zaslúži, lebo má kvalitných a skúsených hráčov. Spôsobila nám dosť problémov. My sme odohrali dobrý zápas, s veľkou koncentráciou a túžbou na oboch stranách ihriska. Nie som spokojný s konečným výsledkom, ale gratulujem mojim hráčom k bodu."





Nestor El Maestro, tréner Trnavy: "V zápase nebola žiadna čistá šanca. Remíza je preto OK. Ja ale nie som nikdy s remízou spokojný. Bol to veľmi fyzicky náročný zápas. Domáce mužstvo by malo hrať trochu ofenzívnejšie. Ale OK. My pokračujeme v našej práci."







FC Nitra – ŠK Slovan Bratislava 0:1 (0:1)

Na snímke hráči ŠK Slovan Bratislava oslavujú gól počas zápasu 22. kola futbalovej Fortuna ligy FC Nitra - ŠK Slovan Bratislava. Myjava, 3. marca 2018. Foto: TASR/Martin Palkovič

Gól: 37. Šporar. Rozhodovali: Chmura – Chládek, Hrmo, ŽK: Vencl - de Kamps, Bajrič



Nitra: Šípoš – Vencl, Niba, Križan, Kotrík – Kuník, Šimončič, Kóňa, Charizopulos (81. Machovec) – Valenta (53. Militosyan), Steinhübel (61. Guláš)



Slovan: Šulla – Sekulič, Rundič, Bajrič, Božikov – de Kamps, Holman – Moha, Rabiu (81. Nono), Čavrič (71. Hološko) – Šporar (89. Vittek)



Hlasy po zápase:



Ivan Galád, tréner Nitry: "Na dnešný zápas sme sa veľmi tešili. Vedeli sme čo nás čaká. Poznáme hru Slovana a chceli sme eliminovať jeho silné stránky. V prvom polčase sme dobre bránili, ale málo útočili. V druhom polčase sme chceli viac ukázať v útoku. Vypracovali sme si aj dve dobré príležitosti, ale tie sme žiaľ nevyužili. Súperovi blahoželám k víťazstvu.“









Martin Ševela, tréner Slovana: "Dobre sme sa pripravovali na dnešný zápas. Nitra má dobrú obranu a veľa gólov nedostáva, čo potvrdila aj dnes. My sme sa celý týždeň na to pripravovali. Podarilo sa nám skórovať. Presne toto od Šporara čakáme, že bude rozhodovať vyrovnané zápasy. Ešte sa ale musí s tímom zohrať a myslím si, že bude platným hráčom."





ViOn Zlaté Moravce-Vráble - AS Trenčín 1:4 (0:2)

Góly: 62. Harba - 1., 25., 76. Mance, 86. Ubbink. Rozhodovali: Ziemba - Vorel, Kováč, ŽK: Urgela - El Mahdioui, Skovajsa, 468 divákov



Zlaté Moravce-Vráble: Kováč – Kotula, Horník, Nikolič, Chren, Nikolić - Bariš - Orávik (46. Bortolomeu), Harba - Šašinka (28. Ewerton), Duga (76. Rigo) – Urgela



Trenčín: Šemrinec – Šulek, Kleščík, Lawrence, Skovajsa – El Mahdioui – Gong, Ubbink, Zubairu (55. van Arnhem), Sleegers (71. Azango) - Mance (87. Čatakovič)



Hlasy po zápase:



Juraj Jarábek, tréner Zlatých Moraviec: "Pre nás je to vytriezvenie, skóre 2:11 po troch zápasoch je veľavravné. Prvý polčas boli hostia všade, my sme prestriedali. Druhý polčas bol lepší. Dali sme kontaktný gól, mali sme šancu aj na vyrovnanie. Teraz nás čakajú zápasy o záchranu, musíme sa na to pripraviť."



Vladimír Cifranič, tréner Trenčína: "Vstup do zápasu sme mali veľmi dobrý. Hrali sme svoju hru, dali sme dva pekné góly. Druhý polčas sme nepochopiteľne prestali robiť to, čo sme si dohodli, našťastie sme dali tretí gól a v závere sme to už dohrali."

Tatran Prešov - MFK Ružomberok 0:0

Na snímke vľavo Ján Maslo (MFK Ružomberok) a Petr Hošek (1. FC Tatran Prešov) počas zápasu 22. kola futbalovej Fortuna ligy 1. FC Tatran Prešov - MFK Ružomberok 3. marca 2018 v Poprade. Foto: TASR/Milan Kapusta

Rozhodovali: Ochotnický – Slyško, Poláček, ŽK: Keresteš, Udeh, Streňo (všetci Prešov), 185 divákov.



zostavy a striedania:

Tatran Prešov: Lukáč - Petko, Udeh, Luberda, Bartek - Dzurík - Streňo (80. Špyrka), Katona (86. Gatarič), Keresteš, Kačala (46. Sedlák) - Hošek

MFK Ružomberok: Macík - Jonec, J. Maslo, Menich - Daniel, Kostadinov (46. Gerec), Qose, Pikk (76. Gál-Andrezly), Ľupták - Haskič, Gešnábel (85. Čapek)



Hlasy po zápase:



Anton Mišovec, tréner Prešova: "Zápas bol hlavne bojovný. My sme boli na súpera dobre pripravení. Vedeli sme o ich silných stránkach. Uvedomovali sme si, o čo im ide, že hrajú o účasť v prvej šestke. Chýbala nám viac odvaha do útočnej fázy. Mali sme nebezpečné štandardky, ktoré sme ale nevyužili. Remíza je preto zaslúžená."



Norbert Hrnčár, tréner Ružomberka: "Najskôr sa zastavím pri teréne. Podľa mňa by sa už v dnešnej dobe nemalo hrať na takto pripravenej hracej ploche. Terén ovplyvnil kombinácie a celú hru. Snažili sme sa, hrali sme ale do plných. Celý zápas sme hrali na jednu bránu. Mali sme viacero streleckých možností, ale zlyhali sme v koncovke. Gól sme nedali, preto sa body delili."



MFK Zemplín Michalovce - MŠK Žilina 1:0 (0:0)

Gól: 87. Carrillo. Rozhodoval: Kružliak, ŽK: Turik - Škvarka, Chvátal, 395 divákov.



zostavy a striedania:

MFK Zemplín Michalovce: Kira - Žofčák, Kavka, Carrillo, Šimčák (72. Jankauskas) - Bednár - Koscelník, Turik (62. Kolesár), Nishi, Regáli - Bragin (66. Sulley)



MŠK Žilina: Volešák - Chvátal, Kaša, Hancko, Holúbek - Škvarka, Pečovský, Diaz, Mihálik (72. Jánošík) - Balaj (60. Kubík), Mráz



Hlasy po zápase:



Anton Šoltis, tréner Michaloviec: "V chladnom počasí bol terén ťažký, takže sa preferoval jednoduchý futbal. Našou snahou bolo neurobiť chybu, za ktorú by nás súper potrestal. Bol to zápas o jednom góle a to šťastie sa nakoniec priklonilo na našu stranu."



Adrián Guľa, tréner Žiliny: "V chladnom počasí sme videli bojovný zápas, povedal by som taký remízový. Bolo to o tom, kto strhne víťazstvo na svoju stranu. My sme mali šance Jánošíkom a Mrázom, ktoré sme nevyužili. Domáci zase jednu šancu premenili na gól. Futbal nám opäť ukázal tienistú stránku."

FK Senica - FK Železiarne Podbrezová 1:0 (0:0)

Gól: 89. Podhorin (z 11 m). Rozhodovali: Pavlík - Somoláni, Špivák, ŽK: Zezinho, Podhorin - Baéz, Njire, 415 divákov



Senica: Holec – Práznovský, Podhorin, Ranko - Herrera, Sarpei, Cuadros (85. Krč), Zezinho (87. Suchan), Brašeň – Vaščák, Chacón (75. Castaneda)



Podbrezová: Kuciak – Turňa, Krivák, Bilič (54. Bernadina), Djordjevič – Baéz, Njire – Viazanko, Mikuš (70. Sedláček), Leško (85. Tereščenko)– Więzik



Hlasy po zápase:



Ton Caanen, tréner Senice: "Po dvoch veľmi náročných zápasoch proti DAC a Trnave, ktoré boli naozaj veľmi zaujímavé, sme dnes čelili súperovi, ktorí vyhral po sebe tri zápasy. Všetci hovorili, že Podbrezová sem príde brániť a ja som veľmi šťastný, že to tak nebolo, že sem Podbrezová prišla hrať futbal. Súhlasim s trénerom hostí, že mali naozaj veľké šance, ale aj my sme mali velké šance. Zaslúžili sme si dnes vyhrať za bojovnosť a prístup na ihrisku. Máme široký káder, na každý post dvoch hráčov. Po príchode na ihrisko dal rozhodujúcu prihrávku striedajúci hráč, čo ukazuje, že sme každým zápasom lepším tímom."



Marek Fabuľa, tréner Podbrezovej: "Očakávali sme dnes ťažký zápas, čo sa aj potvrdilo. Bolo to o tom, kto získa psychickú výhodu strelením prvého gólu. Bohužiaľ, ak si na súperovom ihrisku vypracujeme tri čisté šance, kde treba dať len do prázdnej brány a napriek tomu to tam neskončí a prehráme v závere po individuálnej chybe, dostaneme gól z penalty, sme smutní a smeruje to k tomu, že to bude ešte zaujímavé. Ja stále verím tomuto mužstvu, ktoré dnes ukázalo, že vie hrať, že chce hrať. Bohužiaľ, urazii sme trošku šťastenu a to nás stálo dnes body."

Vyžrebovanie nadstavbovej časti Fortuna ligy 2017/2018

Program 1. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy 2017/2018:



skupina o titul



sobota 10. marca o 14.00 h: DAC Dunajská Streda - MFK Ružomberok

sobota 10. marca o 15.00 h: AS Trenčín - Spartak Trnava (priamy prenos RTVS)

nedeľa 11. marca o 15.20 h: MŠK Žilina - Slovan Bratislava (priamy prenos Dajto)



skupina o udržanie sa



sobota 10. marca o 14.00 h: MFK Zemplín Michalovce - Tatran Prešov

sobota 10. marca o 14.00 h: ViOn Zlaté Moravce - Železiarne Podbrezová

sobota 10. marca o 14.00 h: FK Senica - FC Nitra

Dunajská Streda 3. marca (TASR) - V prvom polčase šlágra záverečného kola základnej časti sa hral svižný futbal. Po úvodnom oťukávaní sa rodili aj šance, ale strelci sa nepresadili. Hostia sa v 10. minúte chvíľu tešili z gólu, ale strelu Čanturišviliho v tesnom postavení momo hry doklepol do siete Godál, takže sa skóre nezmenilo. V 24. minúte strieľal z voleja Kadlec, ale brankár Macej bol na mieste. Oba tímy sa snažili vypracovať si čistú šancu, ale nedarilo sa. Na konci polčasu mohol ísť do vedenia DAC, ale hlavička Šatku po centri zo štandardky išla mimo. Aj v druhom polčase sa súperi pozorne strážili, gólové šance sa nerodili. Hrozilo sa najmä zo štandardných situácií. Hra sa odvíjala medzi šestnástkami Keďže napokon nik nenašiel cestu do siete, zrodila sa bezgólová remíza.Futbalisti Nitry stále bojovali na diaľku s Ružomberkom o prvú šestku. Favorizovaní hostia ale mali v prvom polčase viac z hry. Už v 6. minúte preveril brankára Šípoša strelou spoza šestnástky Čavrič. Po polhodine hry Holman z priameho kopu zatočil loptu do pokutového územia, no Šporar bol pri koncovke nedôrazný a brankár Šípoš tak veľké starosti nemal. Na gól čakala hŕstka divákov až do 37. minúty. Holman z ľavej strany pekne prenikol do šestnástky a presnou prihrávkou vyzval na zakončenie Andraža Šporara. Ten jeho ponuku neodmietol a následne sa tešil z premiérového gólu na Slovensku. Ešte do prestávky mal gól na nohe aj Rabiu, ale jeho príležitosť zmaril dobrým obranným zákrokom domáci Kuník. Na prestávku tak odchádzal Slovan s tesným jednogólovým náskokom.Po zmene strán sa domáci trochu viac osmelili smerom dopredu a vypracovali si aj sľubné šance. V 71. minúte sa po centri z pravej strany ocitol v dobrej pozícii osamotený Kotrík, ale ľavačkou netrafil loptu z voleja ideálne. Skóre sa nemenilo ani onedlho na opačnej strane, keď po centri Rundiča nebezpečne hlavičkoval Šporar. V 81. Minúte sa za obranu Slovana dostal striedajúci Militosyan, no vystreliť už nestihol, pretože mu loptu v poslednej chvíli odkopol na rohový kop Bajrič. O pár minút neskôr zaujali strely hosťujúceho Holmana, ktoré však brankár Šípoš bravúrne zneškodnil. A keďže sa v samom závere neujala ani prudká strela striedajúceho Nona, Slovan zvíťazil nad Nitrou tesne 1:0.Trenčania mali raketový štart do stretnutia. Už v 1. minúte Gong krížnou prihrávkou cez celé pokutové územie ponúkol tutovku Mancemu, ktorý otvoril gólový účet stretnutia. V 13. minúte skúšal šťastie Gong, jeho strelu z rohu 16-ky Kováč kryl. Hostia dominovali na lopte a domáci nevedeli kam skôr skočiť. V 25. minúte sa zopakovala situácia z úvodu, agilný Gong vyhral osobný súboj s Horníkom, na hranici 11-ky našiel Manceho, ktorý sa opäť nemýlil. V 38. minúte napriahol z hranice 16-ky El Mahdioui, ktorého bombu Kováč vytesnil na roh. V závere prvého dejstva to bol opäť El Mahdioui, ktorý len tesne minul pravý horný roh Kováčovej brány.Do druhého dejstva vstúpili domáci odvážnejšie. V 53. minúte napriahol spoza 16-ky Kotula, pozorný Šemričnec si s jeho strelou poradil. V 62. minúte Chren za obranu vysunul Harbu, ktorý parádnym lobom prekonal Šimrinca. V 72. minúte mal vyrovnanie na kopačke striedajúci Bartolomeu, jeho prudkú strelu Šemrinec s námahou vytesnil na roh. Nedaš-dostaneš sa prajavilo už o päť minút, van Arhnem posunul loptu Mancemu a strelecky disponovaný Chorvát skompletizoval hetrik. V 81. minúte sa v dobrej pozícii ocitol Ewerton, Šemrinec bol na svojom mieste. Na opačnej strane sa v 86. minúte prízemnou strelou k pravej žrdi presadil Ubbink.V NTC Poprad sa v prvom dejstve oba tímy snažili prekonať pozorné obrany, no chýbala najmä finálna prihrávka. V 16. minúte domáci z rýchlej akcie dostali loptu do siete, keď Keresteš preloboval brankára Macíka, ale pískal sa ofsajd. Ružomberok sa tak mohol dostať do vedenia v 40. minúte, Pikk si na ľavej strane zabehol za obranu, ale jeho snaha stroskotala na brankárovi Lukáčovi.Ružomberok mohol otvoriť skóre v 53. minúte, Daniel sa na hranici pokutového územia dostal ku strela, ale jeho projektil trafil len brvno. Hostia mali kombinačnú prevahu, skúšal to Gešnábel, ale len do brankára Lukáča. V 66. minúte sa odhodlal ku strele Haskič, ale domáci brankár bol opäť pripravený. Hoci boli hostia nebezpečnejší, gól sa im streliť nepodarilo. Napriek tomu mohli byť spokojní, keďže aj bod im zaistil účasť v prvej šestke.Na ťažkom teréne za studeného mrazivého počasia sa hral v prvom polčase bojovný futbal, no s minimom šancí na oboch stranách. Hostí vystrašil akurát rohový kop domáceho kapitána Žofčáka, keď loptu musel Volešák vyškriabať spod brvna. Majster veľa toho v ofenzíve v prvom dejstve tiež neukázal, zaujala jedine Škvarkova strela tesne nad. Keďže si ani jeden tím v prvom polčase čistú čancu nevypracoval uzimený divák v prvých 45 minútach gól nevidel. Aj v druhom polčase pokračoval sa obraz hry nezmenil, hral sa naďalej bojovný medzišestnástkový futbal. Domáci pohrozili v 74. min, keď po rohovom kope hlavičku Kavku kryl brankár Volešák. Ten sa zaskvel aj o štyri minúty neskôr, keď vyrazil strelu striedajúcho Kolesára. Majster odpovedal v 80. min, ale hlavička Mráza išla tesne vedľa michalovskej brány. Keď sa už zdalo, že zápas skončí bezgólovou remízou prišiel v 87. min center z pravej strany a Carrillo rozhodol zápas.V Senici sa na tvrdom teréne hralo bojovné stretnutie, obe mužstvá sa snažili o útočenie. Hneď v 2. minúte mohli ísť hostia do vedenia, keď sa sám rútil na bránku Wiezik, našiel však pripraveného Holeca. Domácim sa nedarilo dostať šancí a preto na druhej strane pohrozil Leško z priameho kopu, tentoraz Holec vyrazil loptu na roh. Do prvej šance sa dostali Seničania v 28. minúte, hneď bola z toho gólová možnosť. Po krásnej prihrávke Cuadrosa bol vo výbornej streleckej pozícii Chacón, no prestrelil. V závere polčasu Záhoráci pritlačili a mali dve dobré príležitosti na strelenie gólu. V 43. minúte sa dostal k odrazenej kopte v 16-ke kapitán Vaščák, lopta po jeho strele letela tesne vedľa ľavej žrde. V poslednej minúte polčasu po krásnej kombinačnej akcii bol v 16-ke osamotený Herrera, loptu napálil do brvna Kuciakovej brány.V druhom polčase začali Seničania aktívnejšie, bolo na nich vidieť odhodlanie zvíťaziť. No len ťažko sa im presadzovalo cez kvalitnú defenzívu Podbrezovej. V 68. minúte Zezinhovu strelu Kuciak kryl a onedlho si poradil aj s pokusom Vaščáka. Hostia mali nebezpečné protiútoky. V 74. minúte po zaváhaní obrany sa ocitol sám pred Holecom Njire, ten výborným zákrokom šancu zmaril. V 76. minúte sa hneď svojim prvým dotykom s loptou dostal do šance striedajúci Castaneda, loptu však napálil len do brvna. Rozhodnutie dôležitého zápasu priniesla 88. minúta, keď bol v pokutovom území faulovaný Vaščák a z nariadenej penalty strelil svoj šiesty gól v tejto sezóne Oliver Podhorin. V 90. minúte prežili Záhoráci infarktovú situáciu, keď po štandardnej situácii dvakrát fanatsticky zakročil brankár Holec, ktorý nepustil loptu za svoj chrbát a prvýkrát v senickom drese si udržal čisté konto.Sobotňajším 22. kolom sa skončila základná časť futbalovej Fortuna ligy 2017/2018. V poslednom kole sa rozhodlo o tom, že šieste miesto si po remíze s Tatranom Prešov a prehre FC Nitra so Slovanom Bratislava udržal MFK Ružomberok.Známy je už aj žreb nadstavbovej časti i presný program jej úvodného kola. Informoval o tom oficiálny portál najvyššej súťaže www.fortunaliga.sk.V skupine o titul sa v sobotu 10. marca o 14.00 h stretne DAC Dunajská Streda s MFK Ružomberok. Víťaz základnej časti Spartak Trnava nastúpi o hodinu neskôr aj pred kamerami RTVS na ihrisku AS Trenčín. V nedeľu 11. marca o 15.20 h privíta MŠK Žilina aj v priamom prenose TV Dajto futbalistov Slovana Bratislava.Skupina o udržanie sa vo Fortuna lige sa začne tiež 10. marca o 14.00 h východniarskym derby Zemplín Michalovce – Tatran Prešov. V tom istom čase sú na programe aj zápasy ViOn Zlaté Moravce – Železiarne Podbrezová a FK Senica – FC Nitra. V tejto skupine došlo pri žrebe k jednej zmene v porovnaní s konečnou tabuľkou základnej časti.vysvetlil zmenu výkonný riaditeľ Únie ligových klubov Michal Mertinyák.