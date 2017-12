Banská Bystrica zdolala Trenčín, Nitre prehrala so Žilinou

HC'05 iClinic B.Bystrica - Dukla Trenčín 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

Góly: 6. Surový (Brittain, Hrnka), 30. Aliu (Giľak, Asselin), 57. Asselin (Giľak) - 16. Radivojevič (Varga, Ölvecký), 17. Švec (Sojčík, Dlouhý). Rozhodcovia D. Konc, P. Stano - Synek, Rojík, vylúčení 0:1, presilovky 0:0, v oslabení 0:0, 2841 divákov (vypredané).



Zostavy:



HC'05 iClinic B. Bystrica: Lassila - Kubka, Ďatelinka, Delisle, Rosandič, Aliu, Sedlák - Hrnka, Surový, Brittain - Hohmann, Bubela, Bartánus - Asselin, Faille, Giľak - Gabor, Češík, Kabáč

Dukla Trenčín: Hiadlovský - Páč, Frühauf, Cebák, Holenda, Themár, Bohunický, Ďurkech - Varga, Ölvecký, Radivojevič - Bezúch, Bulík, Hossa - Sojčík, Dlouhý, Mikula - Gašparovič, Pardavý, Švec



Hlasy po zápase:



Vladimír Országh, tréner B. Bystrice: "Bol to typický playoffový zápas, slabšie sme sa rozbiehali, dostali sa do vedenia, no Trenčínu sme dovolili dvakrát skórovať. Od polovice zápasu sme sa zlepšili, vytvorili si tlak, šance. Trenčín dobre bránil, vytláčal nás do rohov, bol nebezpečný aj v brejkoch. Hráči dreli, odmenou im bolo víťazstvo."







Peter Oremus, tréner Trenčína: "Zápas sa vyvíjal dobre, rozhodla chyba, ktorá by sa nám nemala stávať, mali sme puk na palici, no nasledoval reverz a Bystrica sa dostala do zakončenia."







Matej Giľak, útočník B. Bystrice s dvoma asistenciami: "Rozhodla bojovnosť, dobre sme korčuľovali, napádali súpera. Mne chutí každý zápas v Bystrici, hrám na sto percent. Prispel som asistenciami, bol to v podstate môj životný zápas, mám dobrých spoluhráčov, rozumiem si s nimi, takže veľká spokojnosť."

HK Nitra - MsHK DOXXbet Žilina 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)

Góly: 20. Slovák (tr. strieľanie), 28. Rais (Krištof), 57. Paulovič (Krištof, Mezei) - 22. Klimenta (Handlovský, Pospišil), 26. Švihálek (Stupka, Mendrej), 35. Húževka (Váňa), 51. Tvrdoň (Handlovský), 55. Rogoň. Rozhodovali: Kubuš, Fridrich – Výleta, Gegáň, vylúčení: 3:3, navyše: Versteeg (Nitra) a Mazanec (Žilina) obaja osobný trest hrubosť, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 2779 divákov.



Nitra: Laco - Mezei, Rais, Ordzovenský, Milam, Rýgl, M. Versteeg, Korím, Miroslav Pupák - Rzavský, Krištof, Paulovič - Blackwater, Slovák, Macík - Šiška, J. Ručkay, Kovacs - Csányi, Šille, Fominych



Žilina: Tomek - Juraško, L. Kozák, Poulin, Mazanec, Chaloupka, Mendrej, Meliško, M. Roman - Pospišil, Handlovský, Klimenta - J. Jurík, R. Hruška, Tvrdoň - Stupka, Holovič, Švihálek - Rogoň, Húževka, Váňa



Hlasy po zápase:



Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: "Jednoznačne nám chýba agresivita. Je to taká slovná hračka: máme veľa hráčov, ktorí sa chcú zahrať, ale nie je ich toľko, čo chcú vyhrať. Ani naši zámorskí hráči to nepochopili. Máme tam hráča ako Judd Blackwater, ktorému som povedal, že som rozčarovaný z toho, že hrá na umelecký dojem a nie na víťazstvo. Takých hráčov máme oveľa viac. Štve ma, že hráčom to povieme, ale necítim z nich, že by to chceli zmeniť. V tomto je sezóna taká zvláštna. Vždy keď má niektorý hráč formu, tak sa zraní a nemáme adekvátnu náhradu na doplnenie."





Petr Rosol, tréner Žiliny: "Tak mne sa určite ten zápas hodnotí dobre, pretože sme uhrali tri body. V prvej tretine, ktorá bola nemastná neslaná a nebolo veľa šancí ani na jednej strane, sme umožnili súperovi po zlom striedaní vybojovať si trestné strieľanie. Od druhej tretiny sme si povedali, že budeme hrať agresívny hokej s agresívnym forčekingom. Dostávali sme domácich pod tlak a to sa nám vyplatilo. V tretej tretine sme z toho dali dva góly a vďaka efektivite, ktorú sme mali abnormálne úspešnú, sme získať tri body."



HK Poprad - HC Košice 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

Góly: 16. Buc (Svitana, D. Brejčák), 31. Štrauch (Dinda), 47. Heizer (McDowell, Brejčák), 57. Abdul (Bondra, Dinda) – 41. Suja (Šedivý), 52. Suja (Jenčík).



Rozhodovali: Jonák, Lokšík – Krajčík, Gajan, vylúčení: 4:6, navyše: Dudáš (Košice) 5 min + DKZ za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1, 3268 divákov.



Poprad: Corbeil – D. Brejčák, McDowell, König, Petran, Ježek, Dinda, Krempaský – Štrauch, Mlynarovič, Svitana– Lichanec, Heizer, Buc – Abdul, Vartovník, Bondra – Hvila, Bjalončík, Vašaš.



Košice: Habal – Čížek, Kessel, Šedivý, Dudáš, Michalčin, Pulli, Koch, Matejka – Suja, Hovorka, Kafka – Soltés, Pacan, Spilar – Jenčík, Boltun, Hričina – Petráš, Vrábel, T. Klíma.

MHK 32 Liptovský Mikuláš - HC Nové Zámky 3:4 pp

Góly: 33. Langhammer (Suchý, Kuráli), 34. Števuliak (Tabaček, Langhammer), 52. Huna (Sukeľ, Rapáč) – 6. Šimun (Zbořil, Saulietis), 27. Šimun (Saulietis, Zbořil), 37. Šimun, 65. Novák (Novotný, Lantoši). Rozhodovali: Lauff, Kalina – Bogdaň, Kollár, vylúčení: 1:5, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 1000 divákov.



Liptovský Mikuláš: Košarišťan – Gründling, Pacalaj, Števuliak, Langhammer, Huna – Súchy, Kurali, Laco, Piatka, Rapáč – Mezovský, Tabaček, J. Sukeľ, M. Sukeľ, Kriška – Moravčík, Nádašdi, Vybiral, Lištiak, Žiak.



Nové Zámky: Baroš – Látal, Cetkovský, Novotný, Lantoši – Plášil, Novák, Saulietis, Šimun, Zbořil – Hruška, Jass, Lorraine, Škoda, Gratton – Šimek, Vidovič, Fábry, Varga, Hřebejk.



HC 07 Detva - HKM Zvolen 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)

Góly: 50. Milý (Macejko, Žilka), 50. Piačka (Videlka, Murček) – 16. Coffman (Kováčik, Obdržálek), 40. Andersons (Fekiač), 44. Šišovský (Chovan, Špirko), 46. Bokroš (Matis, Kytnár), 60. Špirko (Chovan, Hraško). Rozhodovali: Štefik, Müllner – M. Korba, Jobbágy, vylúčení: 5:7, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1215 divákov.



HC 07 Detva: Hackett – Mar. Chovan, Kuklev, F. Fekiač, Sládok, Šimon, Macejko, D. Jendroľ, Utkin – Ščurko, Surovka, Tibenský – Milý, Mat. Chovan, Žilka – Videlka, Gašpar, Piačka – Surový, Murček, Abramov.



HKM Zvolen: Šimko – Hraško, Drgoň, Ross, Kováčik, Ťavoda, Bokroš, Andersons, Wharton – Mich. Chovan, Špirko, Šišovský – Obdržálek, Steen, Coffman Síkela, Kytnár, Matis – V. Fekiač, Jurík, Ďaloga.

Banská Bystrica 26. decembra (TASR) - Súboj domácich s najlepšou ofenzívou v TL a vedúceho Trenčína s najkompaktnejšou defenzívou sa po dvoch tretinách nasmeroval na remízový záver. 'Barani' dosť doplácali na nevyužité šance a aj keď si vytvorili tlak a oveľa viac šancí, brankára Hiadlovského len ťažko prekonávali. Už v 32. sekunde sa tešil z gólu hosťujúci Bezúch, no predčasne, keď videorozhodca gól po zásahu korčuľou neuznal. Domáci potom súpera poriadne zatlačili a v 6. min Surový vymietol šibenicu. Puk si zobral od mantinelu, dostal sa až pred bránku a nikým neatakovaný presne zamieril. Záver tretiny bol v znamení povestnej trenčianskej šikovnosti. V 16. min Varga unáhlene nevystrelil, aj keď bol sám, a na vyrovnanie si vybral lepší variant. Nahral Radivojevičovi a ten do takmer prázdnej bránky vyrovnal. Po ďalšej minúte už Trenčania viedli, stačil im na to pohotový teč Šveca pred bránkou.Druhá tretina sa podobala prvej, najskôr sa po niekoľkých sekundách dostal k odrazenému puku Varga, šancu nepremenil a k ďalšej vyloženej sa už hostia nedostali. V 30. min Aliu dokorčuľoval pohotovo k puku a vyrovnal, ďalšie góly pri trvalom tlaku mali na hokejkách v samostatnom nájazde v 31. min Hohmann, potom Giľak a aj Kubka s Bartánusom v 40. min nedokázali Hiadlovského prekonať.Aj tretiu tretinu odštartovala šanca Trenčanov s dravým Hossom a vzápätí sa museli dlho brániť, zatlačení do vlastnej tretiny. V 49. min sa Mikulovi oplatilo čakať na chybu súpera, Lassilu v domácej bránke však neprekonal. V rozhodujúcej chvíli minul puk na druhej strane v 52. min Kabáč, nádejné bolo aj Bartánusovo sólo v 56. min. Víťazný gól 'baranov' padol až v 57. min po chybe trenčianskej obrany a pohotovosti Asselina, hosťom nepomohla na vyrovnanie ani power-play trvajúca 76 sekúnd, navyše ďalší gól im do prázdnej bránky mohol streliť Bartánus, no puk mu skĺzol z čepele.Hokejisti HK Nitra podľahli v 30. kole Tipsport ligy mužstvu MsHK DOXXbet Žilina na domácom ľade 3:5.Už po 30 sekundách mohol otvoriť skóre zápasu domáci Paulovič, ale jeho bekhendový pokus zastavila horná žŕdka. Na opačnej strane mal veľkú príležitosť Poulin, ktorý však nevyťažil maximum z dobrej práce Handlovského. V 20. minúte vysunul Ordzovenský do úniku Slováka, ten bol faulovaný a nariadené trestné strieľanie aj premenil - 1:0.Úvod do 2. tretiny vyšiel hosťom, v 22. minúte vyrovnali zásluhou Klimentu - 1:1. V 26. minúte sa dostali hostia do vedenia, keď presne namieril Švihálek. Gól ešte musel odobriť videorozhodca a tak sa aj stalo - 1:2. Žilinčania sa však dlho neradovali. V 28. minúte prepálil Tomeka nekompromisnou strelou Rais - 2:2. V 36. minúte si žilinského brankára položil Paulovič, ale Tomek ešte v páde zasiahol lapačkou. V 35. minúte išli znovu do vedenia hostia. Puk nepríjemne nastrelil Rýgla do tváre a z toho profitoval Húževka - 2:3.V 3. tretine mali najskôr šťastie domáci, keď puk z hokejky Poulina iba poskakoval v bránkovisku, domáci ho však upratali. Následne mali domáci niekoľko dobrých príležitostí, ale Slovák ani Blackwater úspešní neboli. Trest prišiel zákonite v 51. minúte. Po brejkovej situácii sa presadil nitriansky rodák v žilinskom drese Tvrdoň a zvýšil na 2:4. V 54. minúte počas presilovej hry pripravil Ordzovenský stopercentnú šancu pre Slováka, ale ten trestuhodne minul. Namiesto toho sa Rogoň presadil v oslabení a zasadil Nitranom definitívne KO. V 56. minúte priniesla vzruch bitka Vesteega s Mazancom, ktorú "na body" vyhral kanadský obranca. Hneď po tejto pästnej výmene znížil na 3:5 Paulovič. Nitrania stiahli brankára, ale z následného tlaku už neskórovali.Oficiálny začiatok východoslovenského derby natiahli oficiality domáceho klubu. Najprv krstila svoj oficiálny hokejový životopis popradská hokejová ikona Arne Kroták, ktorý túto sezónu laboruje so zraneniami. Po krste nasledovalo odovzdávanie pamätného dresu útočníkovi Patrikovi Svitanovi s číslom 400. Toľko zápasov totiž odohral v najvyššej slovenskej hokejovej súťaži. Domáci boli v prvej tretine lepším tímom a v 16. minúte sa zaslúžene ujali vedenia. Tesne po skončení presilovej hry do horného rohu Habalovej brány parádne trafil Dávid Buc - 1:0.Najviac vzruchu prinieslo prostredné dejstvo. Pri Mlynarovičovom zakončení už dvíhali diváci ruky nad hlavu, ale puk odrazený od konštrukcie bránky iba poskakoval po bránkovej čiare. Následnú dorážku Svitanu chytil opäť na bránkovej čiare košický legionár Pulli. Po jeho faule ale hrali domáci presilovku. V nej opečiatkoval Habalovu žrď pohotovou strelou Svitana. Na druhej strene nebezpečne pohrozil Boltun s Hričinom. Poprad sa svojho druhého gólu dočkal až v 31. minúte, keď sa presadil po individuálnej akcii Štrauch. Hostia začali hrať až v závere tretiny. Ich pokusy ale s prehľadom kryl popradský brankár Corbeil, ktorý neinkasoval už osem tretín po sebe.Čaro brankára Popradu odkliali Košičania až v 41. minúte počas presilovej hry. Šedivého akciu zakončoval do prázdnej brány Suja a hostia tak znížili na 2:1. Domáci však nečakane udreli o šesť minút, keď McDowellove nahodenie tečoval Heizer. Necelých desať minút pred koncom riadnej hracej doby sa škaredým zákrokom prezentoval hosťujúci obranca Dudáš. Matúš Paločko po jeho údere lakťom do hlavy skončil na ošetrovni. Päťminútovú presilovú hru Popradčania nezahrali dobre, navyše hneď v jej úvode inkasovali po úniku Jenčíka so Sujom - 3:2. Definitívnu podobu dostalo skóre zápasu na začiatku 57. minúty. Najprv Bondrovu strelu zastavila žrď, aby z následného odrazu profitoval dorážajúci Abdul. Poprad zdolal vo vianočnom zápase oceliarov z Košíc v pomere 4:2.V priamom súboji o ôsme miesto začali lepšie domáci. Už po necelých dvoch minútach sa pred Borošom ocitol osamotený J. Sukeľ, ktorý však brankára hostí neprekonal. V 4. minúte síce M. Sukeľ naservíroval puk Langhammerovi pred poloprázdnu bránu, útočník Liptákov však mieril iba na ochrannú sieť. Vedenia sa ujali Novozámčania, ktorí sa presadili prakticky z prvej vážnej šance, keď v 6. minúte dotlačil puk za Košarišťana Šimun – 0:1. Šesť minút pred koncom 1. tretiny mohol v početnej výhode vyrovnať Piatka, ale jeho dobre tečovaný puk reflexívne zlikvidoval Baroš.Druhá tretina ponúkla pre oko diváka o niečo atraktívnejší hokej. V 24. minúte mohol vyrovnať M. Sukeľ, ale svoj únik zakončil iba strelou do Barošovich betónov. Hostia naopak dokázali využiť aj minimum času v útočnom pásme a podobne ako v prvom prípade, tak aj teraz dokázal Šimun doraziť puk za mikulášskeho brankára – 0:2. Zverenci Pavla Paukovčeka sa však dokázali nakopnúť a zápas vyrovnať. Najskôr znížil v presilovke Langhammer, následne v 34. minúte už bolo 2:2, keď Števuliak svojim povestným blafákom na backhand nedal šancu Borošovi. Liptáci sa o pár sekúnd mohli dostať aj do vedenia, lenže Rapáč s Piatkom v prečíslení ani na viackrát neprekonali hosťujúceho brankára. Tréner Lubina bol nútený svojim hráčom prehovoriť slov do duše, čo nakoniec prinieslo svoje ovocie. V 37. minúte sa Novozámčania opäť dostali do vedenia, ale tým najkurióznejším spôsobom. Langhammer síce vyhral buly vo vlastnom pásme, puk však nešťastne prekĺzol pomedzi Košarišťanove betóny, z čoho mal azda najväčšiu radosť Šimun, ktorému na skompletizovanie hetriku postačilo postaviť sa iba na vhadzovanie.Úvod tretej tretiny bol z oboch strán opatrný. Hostia si výrazný tlak vypracovali až 48. minúte v presilovke o jedného hráča, kde mikulášskeho brankára zasypali množstvom striel, Košarišťan to však spoločne s obrancami zvládol. V 50. minúte mohol vyrovnať M. Sukeľ, ktorý sa z ničoho nič ocitol osamotený pred Borošom, ale ten jeho blafák prečítal. Talentovaný mikulášsky útočník si svoje predošlé zlyhanie vynahradil ideálnou prihrávkou na Hunu, ktorý osamotený pred hosťujúcou bránou poľahky skóroval. V poslednej minúte sa do šance dostal Kriška, ale neskóroval. Pri zákroku sa zranil Baroš, ktorého musel nahradiť Foltán.Brankárska dvojka Nových Zámkov nemala veľa roboty ani v predĺžení. Oba tímy sa do odvážnejších prečíslení nepúšťali. V 63. minúte zakončil spomedzi kruhov Zbořil, lenže lapačka Košarišťana zostala pozorná. Emócie však spôsobili záverečné sekundy. Kriška si pýtal vylúčenie po zásahu do tváre, ale v hre sa pokračovalo, hostia sa dostali do protiútoku, a zásluhou Nováka zápas rozhodli.Stretnutie medzi Detvou a Zvolenom sa od úvodu nieslo vo fantastickej atmosfére. Prvú šancu mali hostia, ktorí sa zásluhou Rossa dostali až pred bránu domácich. Zakončoval Coffman, ale jeho strela za chrbtom Hacketta neskončila. Od tohto momentu sa hra mierne upokojila, až kým neprišla 16. minúta. Prvý gól stretnutia dal Coffman, ktorý dorazil strelu Jozefa Kováčika. V závere tretiny mali domáci k dispozícii ešte presilovú hru, v nej však nič zaujímavé nevymysleli.Aj druhú tretinu odštartovali lepšie domáci, ktorí sa hneď v 22. minúte dostali do obrovskej šance. V nej však Piačka trestuhodne zaváhal. O pár minút neskôr mohli domáci zvýšiť na 0:2, ale Ďaloga Hacketta neprestrelil. Potom nasledoval pokojný hokej, ktorý prerušila až 40. minúta. V nej sa do šance dostal Andersons, ktorý nezaváhal a poslal hostí do dvojgólového vedenia.V tretej tretine sa do prvej šance dostali hostia zásluhou Coffmana, ale ten Hacketta neprestrelil. O pár minút neskôr sa však už však už Zvolenčania tešili z gólu, keď Chovan našiel Šišovského a ten bez problémov Hacketta prekonal. O pár sekúnd neskôr už bolo 0:4, keď sa presnou strelou prezentoval Bokroš. Domáci sa však nevzdali a dočkali sa zníženia. V 49. minúte sa Coffman dostal do obrovskej šance, trafil však len žrď Hackettovej brány. O pár sekúnd neskôr sa do šance dostal Milý a znížil na 1:4. Už o desať sekúnd neskôr bolo 2:4. Do dobrej pozície sa dostal Videlka, ktorého strelu ešte Šimko kryl, ale na dorážku Piačku už nárok nemal. V poslednej sekunde sa do šance dostal Špirko a presnou strelou upravil stav stretnutia na konečných 2:5.