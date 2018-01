V šlágri Nitra vyhrala v Trenčíne, Nové Zámky zdolali B. Bystricu

HK Dukla Trenčín - HK Nitra 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Góly: 56. Sádecký (Frühauf, Bezúch) - 7. Blackwater (J. Ručkay), 46. Milam (H. Ručkay, Krištof), 57. Blackwater (Rýgl, Kovacs). Rozhodovali: Kubičík, Hradil – Hanzlík, Šefčík, vylúčení: 4:8, navyše: 10 min Mikula (Trenčín)za napadnutie zozadu, presilovky a oslabenia: 0:0, 3229 divákov.

Trenčín: Hiadlovský – Bačík, Starosta, Cebák, Frühauf, Bohunický, Holenda, Romančík – Bezúch, Ölvecký, Sojčík – Varga, Sádecký, Hecl – Mikula, Dlouhý, Hossa – D. Hudec, J. Pardavý ml., J. Švec – Deveaux

Nitra: Lawson – Rýgl, Rais, Milam, Ordzovenský, Mezei, Mir.Pupák, M.Versteeg, Korím – H.Ručkay, Krištof, Paulovič – Lantoši, Slovák, Blackwater – Kovacs, J.Ručkay, Macík – Csányi, Šiška, Rzavský



Hlasy po zápase:



Peter Oremus, tréner Trenčína: "Naša hra sa postupom času zlepšovala. Potrebujeme sa tlačiť do bránky. Verím, že ten najbližší zápas bude práve taký."







Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: "Zápas sa vydaril nielen nášmu tímu, ale najmä brankárovi Lawsonovi, ktorý zachytal výborne. Veľmi nám pomohol prvý gól Blackwatera."





HC N.Zámky - HC'05 iClinic B.Bystrica 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Góly: 25. Šille (Zbořil, Plášil), 25. Hruška (Hřebejk), 60. Zbořil (Fábry) - 26. Mihálik. Rozhodovali: Konc st., Kubuš, Synek, Výleta, vylúčení: 3:2, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, divákov.



Nové Zámky: Baroš – Husák, Salija, Novák, Plašil, Hruška, Jass, Rehák Kuzma – Varga, Novotný, Škoda – Zbořil, Šimun, Šille - Hřebejk, L. Jurík, Fábry – Saulietis, Ondrušek, Lorraine



B. Bystrica: Lassila - Kubka, Ďatelinka, Sedlák, Gélinas, Rosandič, Mihálik, Giľák, Košecký - Lamper, Surový, Brittain - Hohmann, Bubela, Bartánus - Bortňák, Faille, Asselin - Gabor, Češík, Kabáč



HC Košice - MsHK DOXXbet Žilina 6:3 (1:0, 2:1, 3:2)

Na snímke uprostred hráč Žiliny Michal Švihálek, vľavo hráč Košíc Tomáš Hričina, vpravo brankár Košíc Vladislav Habal v zápase 41. kola hokejovej Tipsport Ligy medzi HC Košice - MsHK DOXXbet Žilina v Košiciach 28. januára 2018. Foto: TASR/František Iván

Góly: 1. Šoltés (Hovorka, Šedivý), 26. Šedivý (Miklík, Pacan), 33. Miklík (Nagy), 53. Spilar (Jenčík, Koch), 54. Jenčík (Kessel), 60. Nagy (Pacan, Pulli) - 38. Holovič (Tvrdoň), 49. Tvrdoň (Kozák), 51. Hruška (Mikuš, Kozák). Rozhodovali: Snášel, Lokšík - Junek, Jobbágy, vylúčení: 6:3 na 2 min., presilovky: 2:3, oslabenia: 0:0, 3874 divákov.



zostavy:



HC Košice: Habal - Kessel, Dudáš, Šedivý, Ovčačík, Michalčin, Pulli, Koch - Miklík, Pacan, Nagy - Kafka, Hovorka, Šoltés - Spilar, Suja, Jenčík - Hričina, Boltun, Petráš - Vrábeľ



MsHK DOXXbet Žilina: Tomek - Mikuš, Kozák, Andersons, Juraško, Mazanec, Hatala, Roman, Mendrej - Pospíšil, Hruška, Tvrdoň - Konečný, Holovič, Klimenta - Jurík, Ondruš, Švihálek - Rogoň, Húževka, Stupka



Hlasy po zápase:



Marcel Šimurda, tréner HC Košice: "Zápas sme mali dobre rozohraný, keďže už v prvej minúte sme išli do vedenia. Hráčov sme upozorňovali na dobré presilovky súpera, ktorý to dnes aj potvrdil. Síce sme stratili vedenie 3:0, ale hráči sa nepoložili a doviedli to do víťazného konca. Za to im ďakujem."







Petr Rosol, tréner MsHK DOXXbet Žilina: "Začiatok prvej tretiny sme mali zlý, ale potom sme hru vyrovnali. Žiaľ, v druhej tretine nám domáci odskočili v presilovkách na trojgólový rozdiel. Začali sme hrať aktívnejšie s pukom, vytvorili sme si aj presilovky, v ktorých sa nám dnes darilo. Po dvoch lacných góloch po našich chybách nám však súper odskočil a už sme nedokázali vyrovnať."







HC 07 Orin Detva - MHK 32 L. Mikuláš 6:3 (1:1, 1:1, 4:1)

Góly: 19. Sitnikov (Ščurko, Chovan), 40. Murček (Macejko, Videlka), 43. Fekiač (Belluš, Sitnikov), 48. Gašpar (Macejko), 49. Murček (Chovan, Videlka), 58. Ščurko (Šimon) – 11. Števuliak (Huna), 34. Sukeľ (Kriška, Koyš), 48. Sukeľ (Koyš, Kriška). Rozhodovali: Fridrich, Siegel – M. Korba, Kaspar, vylúčení: 7:6, oslabenia: 0:0, presilovky: 2:1, 411 divákov.



Detva: Hackett – Mar. Chovan, Kuklev, F. Fekiač, Gachulinec, Šimon, Macejko, Jendroľ, Vyskoč – Belluš, Surovka, Sitnikov – Milý, Gašpar, Žilka – Videlka, Murček, Ščurko – Surový, Jakubík, Piačka



Liptovský Mikuláš: Hollý – Nemec, Tabaček, Moravčík, Suchý, Nádašdi, Mezovský, Bača, Nitriansky – Rud. Huna, Langhammer, Števuliak – B. Rapáč, Paukovček, R. Rapáč – Kriška, M. Sukeľ, Koyš – Laco, Uhrík, J. Sukeľ.



Hlasy po zápase:



Pavol Paukovček, tréner Liptovského Mikulášu: "Zápas sa zlomil na konci druhej tretiny, keď sme išli do vedenia a za stavu 2:1 sme dostali rýchly gól. Bol to zápas ako na hojdačke. Súper bol dnes živší a pohyblivejší, my sme nedokázali zopakovať výkon z posledného zápasu."



Pavel Igríni, tréner Detvy: "Aj napriek prehre si myslím, že Mikuláš odohral dnes solídny zápas. My už nemáme čo stratiť, sme barážové mužstvo. Naši chlapci si však zaslúžia absolutórium za to, čo predviedli v tretej tretine. Našou oporou bol najmä brankár, takisto aj gólman Liptákov podal dobrý výkon, no inkasoval góly po chybách obrany."





HKM Zvolen - HK Poprad 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

Góly: 10. Coffman (Ross, Obdržálek), 14. Drgoň (Steén, Coffman), 24. Špirko (Kytnár, J. Kováčik), 41. Coffman (Drgoň), 47. V. Fekiač (Kelemen, Matis) – 1. Svitana (Mlynarovič, König), 40. König (Hvila, D. Brejčák), 46. Abdul (Fabian). Rozhodovali: D. Konc, Jonák – Tvrdoň, Kollár, vylúčení: 4:6, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, zmeny: Zvolen od 21.min bez Puliša, 41. Šimko za Nieminena, 1189 divákov.



Zvolen: Nieminen (41. Šimko) – Ťavoda, Kováčik, Ulrych, Hraško, Ross, Drgoň, T. Bokroš, Zeleňák – Matis, Kytnár, Kelemen – Puliš, Špirko, Šišovský - Coffman, Steén, Obdržálek – Török, V. Fekiač, Martin Ďaloga



Poprad: V. Kováč – König, Brejčák, Fabian, Petran, Krempaský, Ježek – Svitana, Mlynarovič, Štrauch – Abdul, Heizer, Buc – Kundrík, Vartovník, Bondra – Hvila, Bjalončík, Matej Paločko



Hlasy po zápase:



Peter Mikula, tréner Zvolena: "Herne sme boli lepší, ale úvodný gól naštartoval Poprad. Rozbiehali sme sa pomalšie, no dokázali sme ísť do vedenia. Škoda toho zvláštneho inkasovaného gólu na 3:2. Bál som sa, čí nás neutlmí, ale v tretej tretine sme si to ustrážili. Mali sme zápas pod kontrolou, mohli sme pridať aj viac gólov. Vytvorili sme si tlak, ale pri niektorých situáciách sme špekulovali. S výkonom mužstva som však spokojný. Mali sme dobrú medzihru, dobre sme aj korčuľovali, hráči vedeli o sebe a vyhrávali osobné súboje, videli sa na ľade, čo bol základ úspechu."



Marcel Ozimák, tréner Trenčína: "Ani nie je čo hodnotiť. Zvolen zaslúžene vyhral, prevýšil nás vo všetkých činnostiach, vyhrával osobné súboje, posilňovali priestor pri mantineli, kde bol puk, kde sa diala hra. Štvrtýkrát po sebe nás pokoril Coffman. Tento hráč je na neudržanie, nevieme ho eliminovať. My sme podali asi najhorší výkon v sezóne. Chýbali nám siedmi hráči základnej zostavy kvôli chorobe a zraneniam. Šancu dostali juniori, ale tí zaplatili mladícku daň. Zbierajú iba skúsenosti."



Tim Coffman, autor dvoch gólov Zvolena: "Darí sa nám proti Popradu, asi nám vyhovuje ich herný štýl. Som rád za dva góly, ale bol to dnes tímový výkon. Hrali sme veľmi dobre, takže víťazstvo je zaslúžené."



Adam Drgoň, obranca Zvolena (1+1 v zápase): "Po zápase v Mikuláši sme museli vyhrať, čo nám na začiatku zväzovalo ruky. Až od polovici prvej tretiny sme mali zápas pod kontrolou. Dostali sme síce gól na 3:2, ale zvládli sme to. Škoda len, že sme v druhej tretine nepridali viac gólov. Psychicky sme však nešli dole, boli sme lepší na puku, vynikali sme aj kombinačne, takže je to zaslúžené víťazstvo."

Trenčín 28. januára (TASR) - Šláger kola sa začal zostra, obidva tímy sa snažili hrať ofenzívne. Ako prví sa do vážnej príležitosti dostali Nitrania, keď po prihrávke z rohu klziska vystrelil z voleja do pravej žŕdky trenčianskej bránky Jakub Ručkay. Výstražný prst Trenčania neakceptovali a tak prišiel trest. Po neprehľadnej situácii dotlačil puk do siete Blackwater. Na dlhšie minúty to bol jediný zaujímavý hokejový moment. K šanciam obom tímom nepomohli ani vylúčenia. V 17. minúte "corgoni" v presilovej hre vyšachovali brániaci štvoruholník Dukly, ale Blackwater v dobrej pozícii zaváhal a netrafil puk. O malú chvíľu zaváhal aj Henrich Ručkay.Ani po prestávke šance nepribúdali. Bojovalo sa najmä o stred klziska a tímy čakali na chybu súpera. Rozbehnutí hostia mali miernu prevahu, ale do gólového vyjadrenia ju nepretavili. Trenčanom sa podarilo vyrovnať v polovici zápasu, lenže gól pre posunutú bránku neplatil. "Vojakom" nebolo súdené vyrovnať ani z následnej presilovej hry, keď Varga v ideálnej pozícii prestrelil Lawsonovu bránku. Následne sa hralo zo strany na stranu a tímy sa zamerali najmä na ofenzívu. Ďalšieho gólu sa však diváci nedočkali.V záverečnej tretine sa Dukla snažila o vyrovnanie. Veľkú šancu na presný zásah odmietla druhá formácia a udrelo na opačnej strane. Od modrej čiary vystrelil obranca Milam a puk popod Hiadlovského betónom prekĺzol do siete. Dukla mala ešte jednu šancu dostať sa do zápasu, keď šesť minút pred koncom trafil v presilovej hre Hecl žŕdku. Po návrate vylúčeného hráča sa "vojakom" podarilo znížiť. Po prihrávke z rohu klziska rozvlnil sieť za Lawsonom navrátilec zo Slovana Bratislava Sádecký. Šancu na drámu napokon v 57. minúte zmazal Blackwater, ktorý potvrdil, že tri body smerujú pod Zobor.Zápas ôsmeho ligového tímu s aktuálnym majstrom sa začal vo vysokom tempe. V úvodnej šanci sa ocitol Šille, ale z ľavého kruhu švihom Lassilu neprekonal. Z opačnej strany útočného pásma ho napodobnil Šimun, ani on však neuspel. Nasledovala presilovka hostí, ktorú aj napriek viacerým dobrým streleckým pokusom nevedeli využiť. Najbližšie ku gólu bol Bubela, po strele ktorého puk tancoval na Barošovej bránkovej čiare. V oslabení unikla domáca dvojica Lorraine - Jurík, druhý menovaný zvolil namiesto prihrávky strelu a Lassilovu bránku minul. V úvodnej desaťminútovke sa hral rýchly hokej s viacerými gólovými príležitosťami na oboch stranách, čo podčiarkla aj žrď po Gaborovom zakončení. Pri Bartánusovom pokuse z prvej zase musel novozámocký brankár predviesť svoj reflex. Veľkú príležitosť spálil v závere tretiny aj domáci Novák, v zakončení pri Lassilovej pravej žŕdke neuspel.Druhú tretinu začali hostia početnou výhodou, tú však nevyužili. Radosť vypukla v 25. minúte a to na domácej strane. Šille chladnokrvne z uhla zakončil peknú akciu s dvojicou Zbořil - Plášil a Novozámčania viedli 1:0. To však platilo len niekoľko sekúnd, pretože domáci pridali aj druhý gól - tiesnený v páde ho po Hřebejkovej prihrávke na os útočnej tretiny zaznamenal Hruška. O necelú minútu sa skóre menilo znova. Tentoraz však boli úspešní aj hostia, konkrétne Mihálik.V záverečnom dejstve z množstva gólových príležitostí ubudlo a hra mala skôr bojovnejší charakter. Vyrovnať mohol Asselin, ale zoči-voči Barošovi neuspel. Na druhej strane sa predral pred Lassilu Šimun, ale k zakončeniu sa už nedostal. Ten istý hráč zakončoval aj spomedzi kruhov, jeho švih však mieril len do banskobystrického brankára. Minútu pred koncom riadneho hracieho času odvolali hostia brankára, čo 3 sekundy pred záverečným klaksónom využil Zbořil.XXXHostia povzbudení triumfom nad Trenčínom chceli zvíťaziť aj v Košiciach, domáci však mali ambíciu odčiniť prehru v Banskej Bystrici. Víťazné ambície začali napĺňať "oceliari", ktorí už po 46 sekundách išli do vedenia. Hovorka prenechal puk Šoltésovi, ktorého strela z väčšej vzdialenosti prekvapila brankára Tomeka - 1:0. Nasledujúce minúty prvej časti boli najmä o bojovnosti a diváci veľa zaujímavých situácií nevideli. V 10. minúte Hovorka pripravil šancu aj pre Kafku, ten Tomeka neprekvapil. V 18. minúte boli hostia blízko k vyrovnaniu, Húževka však svoju príležitosti v presilovke nevyužil.Hostia sa pri vyrovnanom počte hráčov iba ťažko dostávali do šancí a brankára Habala v druhej časti príliš nezamestnávali. V 26. minúte bolo už 2:0, o čom rozhodla presilovková delovka Šedivého. Košičania bez väčších problémov kontrolovali svoj náskok a ich miernu prevahu mohol potvrdiť aj Suja. V 30. minúte však nastrelil iba žŕdku, no o tri minúty už predsa len bolo 3:0. Rýchlu presilovkovú spoluprácu s Nagyom premenil na gól Miklík. Ešte do druhej prestávky sa hostia vrátili do zápasu, keď Tvrdoň v útočnom pásme našiel Holoviča a ten znížil na 3:1.Žilinčanov strelený gól povzbudil a naštartoval ich k vyrovnaniu. K tomu im dopomohli aj dve presilovky v tretej časti. V 49. minúte najskôr Tvrdoň dorazil svoju strelu a o dve minúty ho napodobnil aj Hruška - 3:3. Žilinčania vycítili šancu na cenné body, ale o necelé tri minúty už opäť prehrávali. Spilar presným zakončením dokončil ofenzívnu akciu tretieho košického útoku - 4:3. Rušný úsek hry podporila ďalšia žilinská presilovka, no v nej hostia nielenže nevyrovnali, ale po individuálnej akcii Jenčíka bolo 5:3. Tento moment definitívne rozhodol o víťazstve domácich. Ďalšie minúty priniesli viacero zákrokov na hranici pravidiel. Hostia v závere skúsili aj hru bez brankára, počas ktorej Nagy spečatil skóre na 6:3.XXXPo zlepšených výsledkoch v posledných stretnutiach nastúpili hokejisti Detvy proti súperom z Liptovského Mikuláša, ktorí v minulom kole na domácom ľade zdolali Zvolenčanov. Už v druhej minúte prišla prvá veľká šanca, keď sa po vhadzovaní dostal puk na hokejku Murčeka. Toho však Hollý v bránke Liptákov vychytal. V 8. minúte prišla príležitosť aj na druhej strane. Langhammer dorážal Tabačekovu strelu, Hackett si však s touto situáciou poradil. Až v 11. minúte bol brankár domácich bezmocný proti strele z hokejky Števuliaka, ktorý nechytateľne trafil do horného rohu. Domáci sa snažili vyrovnať, ale nedarilo sa im premieňať šance. V 14. minúte mieril Videlka iba do žrde a o pár sekúnd neskôr po fantastickej individuálnej akcii nezakončil Murček. Skórovať sa domácim podarilo až tesne pred prvou sirénou, keď obrovský tlak pretavil do strelenia gólu Sitnikov. Ten po Sčurkovej prihrávke nemal problém puk zasunúť do odkrytej brány.V úvode druhej tretiny bola hra mierne rozháraná. Domáci mali po šiestich minútach tejto časti hry k dispozícii presilovú hru, a zahrali ju veľmi dobre, keď už po pár sekundách nebezpečne vystrelil Belluš. Hollý mal s týmto pukom značné problémy, pretože mu vypadol z lapačky a domáci reklamovali, že prešiel cez bránkovú čiaru. Po konzultácii s videorozhodcom sa však nakoniec rozhodlo, že gól to nebol. V 33. minúte odišiel na trestnú lavicu Kuklev. Túto presilovú hru sa hosťom podarilo využiť, keď Kriškovu strelu jemne tečoval Matúš Sukeľ. Detvania sa snažili do prestávky ešte vyrovnať a v 36. minúte sa Belluš ocitol v samostatnom nájazde, ale Hollého neprekonal. Vyrovnanie prišlo až pár sekúnd pred prestávkou, keď po vhadzovaní v útočnom pásme presne trafil Murček.Od úvodu tretej tretiny spustili domáci hokejisti doslova uragán na bránku hostí a po necelých troch minútach peknou strelou od modrej čiary dal gól Fekiač. Liptáci na tento presný zásah ešte odpovedali zásluhou Sukeľa, ktorý zužitkoval prečíslenie dvoch na jedného. O pár sekúnd neskôr sa však domáci opäť dostali do vedenia, keď sa nahodenie z hokejky Macejka odrazilo presne na čepeľ Gašparovi a ten sa nemýlil. O necelých dvadsať sekúnd sa domáci radovali opäť. Martin Chovan našiel voľného Murčeka, ktorý strelou švihom dal piaty gól svojho mužstva. Domáci pokračovali vo výbornom výkone, ktorý zavŕšil gólom Ladislav Sčurko a spečatil tak skóre stretnutia na konečných 6:3.XXXHosťom parádne vyšiel úvod stretnutia. Hneď z prvej akcie vsietili gól, keď sa po prihrávke Mlynaroviča z pravej strany šikovnou strelou presne k žrdi presadil Svitana. Vedenie mohol v tretej minúte zvýšiť Bjalončík. Hvila poslal puk pred bránku, Bjalončík však zblízka nedal. Domáci následne ožili, pekný prienik i koncovku predviedol Špirko, ale nebol úspešný. Popradčania potom nevyužili presilovku, čo ich mohlo mrzieť, pretože v 10. minúte z medzikružia parádne vystrelil spoza protihráča Coffman a vyrovnal. Stav mohol otočiť Kytnár, dobre dobiedzal pred brankárom Kováčom, ale podarilo sa to až Drgoňovi v početnej výhode o dvoch hráčov. Z ľavej strany poslal puk do odkrytej bránky súpera – 2:1. V závere prvej tretiny najprv úplne voľný Kundrík zoči – voči Nieminenovi ani na trikrát nedal, po ňom si nakorčuľoval dopredu na opačnej strane Šišovský, ale vo finálnej fáze mieril iba do žŕdky.V 2. tretine pridali hokejisti spod Pustého hradu už bez zraneného Puliša tretí gól v 24. minúte. Po strele Kováčika Kytnár z dorážky síce nedal, ale puk sa dostal pred Špirka, ktorý si už zblízka pred odkrytou bránkou poradil. Popradčania teda zvýšili obrátky, mali niekoľko sľubných akcií i presilovku, počas nej však nehrozili a to domácich nakoplo. Znovu prevzali iniciatívu, ale brankára Kováča nepokorili ani Kytnár či Ťavoda. Hostia z ničoho nič zdramatizovali duel sekundu pred druhou prestávkou. König vypálil od vlastnej obrannej čiary a puk skončil za prekvapeným Niemninenom.Do tretej tretiny išli domáci v bránke už so Šimkom a rýchlo odskočili súperovi na rozdiel dvoch gólov. Postaral sa o to Coffman strelou z pravej strany – 4:2. Podtatranci však znovu znížili v presilovke o dvoch hráčov. Najprv Fabian strieľal do žŕdky, o pár sekúnd sa však k odrazenému puku dostal Abdul a z medzikružia trafil presne. Zvolenčanov to nepoložilo a už v pätici opäť zvýšili vedenie. Ujala sa prihrávka Kelemena spoza bránky pred ňu, kde číhal V. Fekiač – 5:3. "Bryndziari" mali aj ďalšie skvelé príležitosti na zveľadenie skóre, avšak Obdržálek, Šišovský, Ťavoda, Matis ani Ulrych recept na Kováča nenašli.