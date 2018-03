TIPSPORT LIGA: Hokejisti Nitry sú prvým semifinalistom

HC Nové Zámky - HK Nitra 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Góly: 13. Šimun (Zbořil, Saulietis) – 34. Kovacs (Šiška, Bradley), 38. Paulovič (Mezei, Krištof), 60. Kutálek (Krištof). Rozhodovali: Stano, Štefik, Kacej, Synek, vylúčení: 6:3, navyše: Zbořil (Nové Zámky) 10 minút OT, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 1129 divákov

na zápasy 0:4, do semifinále postupuje Nitra

Zvolenčania vyrovnali sériu so Žilinou

MsHK DOXXbet Žilina – HKM Zvolen 2:6 (0:4, 1:0, 1:2)

Góly: 31. Konečný (Holovič), 47. Ondruš (Stupka) - 1. Špirko, 10. Hraško (T. Bokroš, Coffman), 17. Puliš (Hraško, Špirko), 20. Ťavoda (Coffman, Mich. Chovan), 45. Puliš (Hraško), 57. Kytnár (Coffman, Mich. Chovan).

Rozhodovali: Kubuš, Müllner – Výleta, M. Orolin, vylúčení: 6:6, navyše: Švihálek - Ulrych obaja 5+10+DKZ za nešportové správanie a bitku, presilovky: 0:1, oslabenia: 1:0, 1502 divákov

na zápasy 2:2



Žilina: Tomek (21. Mikoláš) – Hatala, Kozák, Andersons, Mich. Roman, Juraško, Mendrej, Mazanec – Pospíšil, R. Hruška, M. Tvrdoň – Konečný, Holovič, Handlovský - J. Jurík, Húževka, Švihálek - Rogoň, Ondruš, Stupka - Klimenta

Zvolen: MacIntyre – Zeleňák, Dubeň, Ťavoda, Kováčik, T. Bokroš, Hraško, Ulrych – Coffman, Steén, Flick – Šišovský, Kytnár, Mich. Chovan – Puliš, Špirko, Obdržálek – Török, V. Fekiač, Matis - Kelemen

Nové Zámky 20. marca (TASR) - Hokejisti HK Nitra zvíťazili aj vo štvrtom štvrťfinále play off Tipsport ligy na ľade HC Nové Zámky 3:1, celú sériu vyhrali 4:0 a ako prví si zaistili účasť medzi najlepšou štvoricou.V úvodnej päťminútovke museli domáci hráči čeliť hneď dvom presilovým hrám Nitry a boli úspešní. V 13. minúte si vybojoval puk na pravom krídle Zbořil, naservíroval ho pred bránu Šimunovi a ten bez problémov prekonal Lawsona a potvrdil pozíciu najlepšieho strelca tímu. Štyri minúty pred koncom tretiny domáci zaváhali v rozohrávke, vznikla z toho príležitosť pre Nitru, no Bradley v dobrej šanci zaváhal. Na druhej strane Lawson výborne vychytal Šilleho, ktorý sa na neho vyrútil z ľavého krídla.V druhej tretine zažili domáci situáciu, keď sa sami ocitli pred nitrianskym brankárom hneď niekoľkokrát. Nevyužili ju postupne Saulietis, dvakrát Škoda, Varga ani Šimun. Domáci Hřebejk ani Jurík nedokázali doraziť Novákovu strelu do bránky a v nasledujúcej presilovke ani Plášil neuspel zblízka pred Lawsonom. Vzápätí Baroš výborne vychytal Macíka. Nitrania mali v polovici stretnutia aj kus šťastia, keď už spomínaný Saulietis zakončil svoj nájazd strelou do žŕdky. Navýšiť domáce vedenie mohol dvakrát Škoda, no v prvom prípade zakončil nájazd strelou nad bránku a v tom druhom zastavil jeho pokus Lawsonov betón. V pozore musel byť aj domáci gólman. Nitre sa nakoniec podarilo vyrovnať šesť a pol minúty pred koncom druhej tretiny, keď Šiška našiel pred bránkou Kovacsa, ktorý nezaváhal. V 38. minúte vypukla radosť v sektore hostí, keď sa Nitra ujala vedenia vďaka Paulovičovmu zásahu.Do tretej tretiny nastúpili Novozámčania už s nožom na krku a tak sa všemožne snažili zvrátiť stav stretnutia. Nepodarilo sa to ani Šilleho ani Juríkovej formácii a Nitrania si bez väčších problémov ustrážili najtesnejšie vedenie. Naopak, ich tretí gól mohol pridať Paulovič, ale v tesnej blízkosti pred Barošom mu to nevyšlo. Rovnako pochodil so strelou z ľavého kruhu domáci Varga. Nemohúcnosť domácich podčiarkol v závere duelu druhou žŕdkou Saulietis. K tomu sa navyše pridalo Novákovo vylúčenie a hostia tak aj vďaka Kutálkovmu gólu do prázdnej bránky bez problémov uhrali postup do semifinále play off.Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili vo štvrtom štvrťfinále na pôde MsHK DOXXbet Žilina vysoko 6:2 a v sérii vyrovnali na 2:2 na zápasy.Zvolenčania začali priam ideálne, keď už v 48. sekunde po chybe Žilinčanov za bránkou prestrelil Tomeka z pravého kruhu Špirko. "Vlkov" neprebrala zo šoku ani presilovka v 5. minúte, hrali ju veľmi zle a k ničomu sa v nej neprepracovali. Až v 9. minúte sa k prvému dobrému pokusu po buly dostal Jurík, ale na jeho strelu spomedzi kruhov čakal pripravený MacIntyre. Druhý gól strelili hostia v 10. minúte, keď Hraškom nahodený puk od modrej prešiel prekvapivo pomedzi Tomekove betóny. "Vlci" nevedeli nič vymyslieť, ale vynútili si v 13. minúte aspoň ďalšiu presilovku, lenže po necelej minúte o ňu po faule Hrušku prišli. Ako využiť početnú výhodu im ukázali hostia, keď v 17. minúte zvýšil po 14 sekundách presilovky tečoval Hraškov pokus od modrej do siete Puliš. To nebolo zo strany hostí ešte všetko, 22 sekúnd pred úvodnou sirénou trafil presne k pravej žrdi obranca Ťavoda a po štvrtý raz potešil zopár zvolenských divákov v sektore hostí.Žilinčania vyrukovali do ďalšieho priebehu zápasu s Mikolášom v bránke, ale už v 35. sekunde išli do oslabenia. Onedlho ich však napodobnili hostia a tak z početných výhod nič nebolo. Žilinčania sa začínali však o čosi viac oproti prvej časti tlačiť dopredu a MacIntyre už mal viac práce. Dobrú šancu mal v 28. minúte Jurík, ale kanadský gólman HKM bol proti. V 31. minúte však už domáci konečne potešili gólom tribúny, keď Handlovského akciu a Holovičovu prihrávku zužitkoval Konečný. Domáci mali onedlho k dispozícii aj presilovku, ale ani tentoraz z nej nevyťažili nič. "Vlci" pridali na dôraze aj pohybe, dostávali sa častejšie k akciám, ale do finálnej fázy už nie.Žilinčania sa v úvode tretiny nevedeli dostať do vážnejšej šance a po faule Klimentu vysokou hokejkou hrali štvorminútové oslabenie. V 45. minúte ho potrestal Puliš, keď dorazil za Mikoláša Hraškov pokus. Žilinčania však ešte neskladali zbrane a pred koncom dlhého oslabenia po nájazde Ondruša znížili v 47. minúte na 2:5. O dve minúty sa po súboji Ulrycha s Juríkom v bránkovisku hostí pustil do bitky s českým zadákom Zvolena jeho krajan Švihálek, a hoci pästný súboj prehral, nabudil svoj tím aj tribúny. Domáci mali k dispozícii od 53. minúty presilovku, ale v nej im unikol Špirko a Kozák ho zastavil iba za cenu trestného strieľania. To však útočník hostí na gól nepremenil, pretože mu Mikoláš ešte pred zakončením puk vypichol hokejkou. Definitívne rozuzlenie zápasu dal v 57. minúte Zvolenčan Kytnár, ktorý strelou prekonal Mikoláša. Zvolen tak vyrovnal stav série na 2:2.