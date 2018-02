V šlágri Nitra vyhrala v Košiciach, Trenčín zdolal Nové Zámky

HC Košice - HK Nitra 2:5 (0:3, 1:1, 1:1)

Góly: 23. Boltun (Miklík, Šedivý), 57. Pacan (Nagy, Koch) - 9. Csányi (Šiška), 13. Blackwater (J. Milam, Kovacs), 18. Krištof (Paulovič, Mezei), 24. Bradley (J. Ručkay, Versteeg), 41. Kovacs (J. Milam). Rozhodovali: Stano, Kubuš - Výleta, Smrek, vylúčení: 2:4 na 2 min., navyše Pulli (Koš.) 10 min. za napadn. hlavy a krku, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 4402 divákov.



zostavy a striedania:



HC Košice: Habal (18. Lundström) - T. Milam, Mezei, Ordzovenský, J. Milam, Rýgl, Versteeg, Korím, Mir. Pupák - Paulovič, Krištof, H, Ručkay - Blackwater, Slovák, Kovacs - J. Ručkay, Bradley, Macík - Csányi, Šiška, Rzavský



HK Nitra: Lawson - Kessel, Šedivý, Koch, Pulli, Michalčin, Ovčačík - Miklík, Pacan, Nagy - Koyš, Hovorka, Šoltés - Klíma, Boltun, Jenčík - Hričina, Vrábeľ, Petráš - Novotný



Hlasy po zápase:



Roman Šimíček, tréner HC Košice: "Tento výsledok mňa osobne veľmi mrzí. Hráči, ktorí dostali šancu, mohli ukázať, že majú miesto v tíme. Žiaľ, prvá tretina nám vôbec nevyšla. Mali sme o nej úplne inú predstavu, Nitru sme chceli zaskočiť pohybom. Keď sme však dostali prvý gól, tak sme "odišli." Viacerí hráči hrali so sebazaprením, inak by sme možno ani nedali tím dokopy. Moja predstava o našom výkone však bola iná."



Antonín Stavjaňa, tréner HK Nitra: "Je to pre nás vydarený zápas, ale nechcem ho preceňovať, pretože domáci doplatili aj na maródku. Zápas sa nevydaril ani košickým brankárom a z toho sa dnes vyvinulo priaznivé skóre."



HC Nové Zámky - HK Dukla Trenčín 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Góly: 2. Ölvecký (Bezúch, Radivojevič), 38. Bezúch (Ölvecký). Rozhodovali: Müllner, Goga - Šefčík, Tvrdoň, vylúčení na 2 min.: 1:4, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0



Zostavy:

HC Nové Zámky: Baroš – Husák, Salija, M. Novák, Plášil, Kuzma, Jass, Rehák – R.Varga, Novotný, Škoda – Hřebejk, Šimun, Zbořil - Šille, L. Jurík, Fábry – Saulietis, Ondrušek, Lorraine

HK Dukla Trenčín: Valent – Starosta, Bačik, Frühauf, Cebák, Holenda, Bohunický, Deveaux, Romančík – Radivojevič, Ölvecký, Bezúch – Sojčík, Sádecký, T.Varga – Mikula, Dlouhý, Hecl – Švec, Pardavý, Hudec



Hlasy po zápase:



Miroslav Mach, tréner Nových Zámkov: "My sme hneď v druhom alebo treťom striedaní urobili obrovskú individuálnu chybu a dostali sme gól. Potom sme sa otriasli, mali sme aj nejaké šance. V druhej tretine bol Trenčín jasne lepší a nás podržal gólman. V tretej tretine sme zase boli lepší my, mali sme štyri-päť vyložených šancí ale budem sa opakovať - my by sme netrafili ani futbalovú bránu. Za tri zápasy sme dali jeden gól a naša produktivita je žalostná. Musíme na tom pracovať. Výborne nám chytal brankár. S dvoma inkasovanými gólmi doma by sme mali vyhrať, bohužiaľ, my sme nedali ani jeden."



Ján Pardavý, asistent trénera Trenčína: "Dovtedy, kým sme išli do vedenia, bola naša hra OK. Chalani splnili to, čo sme si pred zápasom povedali. Od stavu 1-0 sme si možno mysleli, že všetko pôjde veľmi ľahko. Ale bolo to naopak a súper bol lepší. Druhú tretinu sme zvládli lepšie, aj keď jej začiatok bol v réžii Nových Zámkov. Od nejakej šiestej minúty sme boli lepším tímom v druhej tretine a vytvárali sme si šance. Do tretej tretiny sme išli s tým, že chceme byť stále aktívni a hlavne chceme udržať puk v útočnom pásme. To sa nám nie vždy darilo ale v obrannom pásme sme boli dostatočne obetaví. Mišo Valent podal výborný výkon a to bol základ dnešného víťazstva."

MHk 32 Liptovský Mikuláš - HK Poprad 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Góly: 43. Kriška (Lištiak, M. Sukeľ) – 7. Buc (Ježek, Heizer), 31. Abdul (Matej Paločko), 56. Mlynarovič (Svitana). Rozhodovali: Orolin, Kalina – Gajan, Gavalier, vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia 0:0



MHk 32 Liptovský Mikuláš: Hollý – Gründling, Nemec, Tabaček, Bača, Mezovský, Nádašdi, Moravčík – Števuliak, Piatka, Huna – J. Sukeľ, Paukovček, B. Rapáč – Lištiak, M. Sukeľ, Kriška – Uhrík, Laco



HK Poprad: Corbeil – Brejčák, König, Ježek, Petran, Fabian, Dinda, Davydov, McDowell – Svitana, Mlynarovič, Štrauch – Matúš Paločko, Heizer, Buc – Bondra, Matej Paločko, Abdul – Hvila, Kundrík, Vašaš



Hlasy po zápase:



Pavol Paukovček, tréner Liptovského Mikuláša: "Napriek prehre musím vyzdvihnúť nasadenie môjho mužstva. Hrali sme v oklieštenej zostave, keď sme sa nenazbierali ani na štyri formácie. Hráči nechali na ľade srdce a svoje umenie. Chcem vyzdvihnúť ich prístup."





Marcel Ozimák, tréner Popradu: "Bolo to bojovné stretnutie s vysokým nasadením, kde sa hralo o každý kúsok ľadu. Na oboch stranách síce chýbali viacerí hráči, no zápas mal svoju kvalitu. Ukončili sme jednu čiernu sériu a verím, že odštartujeme novú – bielu."



HKM Zvolen – MsHK Žilina 1:2 pp a sn (1:1, 0:0, 0:0 – 0:0, 0:1)

Góly: 14. Ross (Obdržálek, Coffman) – 16. Tvrdoň (T. Pospíšil, Húževka), Pospíšil (rozh. sam. nájazd). Rozhodovali: J. Konc, Jonák – M. Orolín, Kollár, vylúčení na 2 min.: 1:4, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 1191 divákov.



Zostavy:



Zvolen: MacIntyre – Ťavoda, J. Kováčik, Ulrych, Zeleňák, Ross, Drgoň, Dubeň – Flick, Kytnár, Matis - Puliš, Špirko, Šišovský - Coffman, Steén, Obdržálek - Síkela, V. Fekiač, T. Török



Žilina - T. Tomek - Kozák, P. Mikuš, Michal Roman, Juraško, Hatala, Martin Mazanec, od 23. min. Mendrej – T. Pospíšil, R. Hruška, Tvrdoň – J. Jurík, Holovič, Konečný - Švihálek, Húževka, Stupka – od 23. min. Rogoň, Ondruš, Dolinajec



Hlasy po zápse:



Peter Mikula, tréner Zvolena: „Nemôžem povedať, že by sme nebojovali a nesnažili sa tento zápas vyhrať, ale mali sme ťažké nohy a hráči produkovali zlé prihrávky. Trápila nás aj neefektivita a opäť sme si zápas prehrali v samostatných nájazdoch, ktoré nám nejdú. Máme problém strieľať góly, okrem Steénovej formácie žiadna iná nedala gól, takže sa ani nič iné nemohlo zrodiť ako ďalšia prehra po nájazdoch.“



Petr Rosol, tréner Žiliny: „Chceli sme si odniesť z tohto zápasu aspoň bod, hoci sme vedeli, že Zvolen má kvalitné mužstvo. S nasadením, bojovnosťou a voľou sa nám to napokon podarilo. Uhrali sme to na dva body aj napriek tomu, že sme hrali od druhej tretiny na tri útoky, keďže sa nám zranili dvaja hráči. Chcem teda poďakovať hráčom, že bojovali a zvíťazili. Samozrejme aj brankárovi Tomekovi, ktorý výrazne dnes podržal mužstvo a mohli sme sa na neho spoľahnúť.“



Tomáš Tomek, brankár Žiliny: „Bolo to vydreté víťazstvo. Získali sme dva dôležité body do tabuľky. Prvá tretina nám nevyšla, ale v druhej tretine sme boli lepší. V tretej tretine sme to chceli udržať, dôležité bolo, že sme v závere ustáli presilovku súpera. Ja som mal dnes aj kus šťastia, najmä pri žŕdkach Drgoňa, ale i to k tomu patrí.“



HC 07 Detva - HC 05 iClinic Banská Bystrica 6:5 (2:3, 2:0, 2:2)

Góly: 6. Róth (Andrisík, Chovan), 9. Belluš (Chovan, Surový), 28. Belluš (tr. str.), 34. Ščurko, 44. Gašpar, 57. Videlka (Sládok) – 4. Bubela (Brittain, Hohmann), 5. Brejčák, 19. Kabáč (Gabor, Češík), 51. Asselin (Hohmann, Gélinas), 59. Asselin (Faille). Rozhodovali: Štefík, Lokšík – Rojík, Junek – Vrábel, vylúčení: 5:4 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 740 divákov.



Zostavy:



HC 07 Detva: Hackett – Kuklev, Martin Chovan, Sládok, Fekiač, Macejko, Šimon, D. Jendroľ, Vyskoč – Sitnikov, Surovka, Belluš – Žilka, Gašpar, Milý – Ščurko, Murček, Videlka – Róth, M. Surový, Andrisík



HC 05 iClinic Banská Bystrica: Lassila – Ďatelinka, Kubka, Gélinas, Delisle, Mihalik, Pretnar, Brejčák Trecapelli – Bortňák, T. Surový, Lamper – Brittain, Bubela, Hohmann – Asselin, Faille, Skalický – Kabáč, Češík, Gabor



Hlasy po zápase:



Pavel Igríni, tréner Detvy: "Výhra nad Banskou Bystricou je pre celý región Podpoľania niečo úžasné. Hostia mali dobrý vstup, majú dobré mužstvo, no našťastie sme sa nejakým spôsobom dostali do zápasu a rozhodlo nadšenie, elán a srdiečko. Pomohli nám aj diváci, ktorí boli našim dvanástym hráčom."



Vladimír Országh, tréner Banskej Bystrice: "Mali sme veľmi dobrý vstup do zápasu, viedli sme 2:0 a dá sa povedať, že sme dominovali. Potom sme dostali dva góly a začali sme robiť množstvo chýb. Domáci bojovali, hrali s nadšením. Detva dnes ukázala väčšiu vôlu po víťazstve. Pre nás je dnešná prehra obrovským sklamaním."

Košice 4. februára (TASR) - Šláger 43. kola začali oba tímy pozornou obrannou hrou a na prvé šance si diváci museli počkať. Domáci útočník Hričina v nádejnej pozícii netrafil puk a Košičania za to onedlho pykali. Šiška si vytvoril priestor v útočnom pásme a jeho akciu zakončil Csányi - 0:1. Strelený gól dodal hosťom sebaistotu a tá narástla v 13. minúte, keď Blackwater strelou spoza obrancu Pulliho prekvapil Habala - 0:2. Rozdiel v hre oboch tímov vyústil do tretieho gólu Nitry v 18. minúte, keď Krištof unikol Šedivému a vyhnal Habala z bránky. Košičania vstúpili do druhej časti aktívne a v 23. minúte znížil Boltun v presilovke na 1:3. Už o 66. sekúnd však domáci doplatili na ďalšiu chybu v defenzíve, ktorú potrestal Bradley - 1:4. Nitrania bez väčších problémov kontrolovali svoj náskok a nepúšťali súpera do súvislejšieho tlaku. Ich náskok mohol zvýšiť Slovák, no v 34. minúte pred Lundströmom neuspel.Ambície Košičanov na zvrat od tretej tretiny dostali významnú trhlinu už po 55. sekundách hry. Nenápadná strela prepadla brankárovi Lundströmovi a bolo 1:5. Hostia nemali dôvod hrnúť sa za ďalšími gólmi a sústredili sa najmä na udržanie náskoku. Košičania postupne dostali súpera pod tlak, ale šance Hovorku či Miklíka zmaril brankár Lawson. Konečnú podobu výsledku dal v 57. minúte Pacan, ktorý na hranici bránkoviska zužitkoval Nagyovu prihrávku - 2:5.XXXNové Zámky 4. februára (TASR) - Medzi oboma celkami bol pred zápasom priepastný 39-bodový rozdiel. Domáci pohrozili hneď v úvode, no zaváhanie Trenčana Mikulu nepotrestali. A tak už v druhej minúte prišla chvíľa trenčianskej prvej formácie. Radivojevič pekne našiel Bezúcha a po jeho pohotovom priklepnutí Ölvecký otvoril skóre do odkrytej brány. Hráči Dukly boli počas úvodných minút hokejovejším tímom, na rozdiel od domácich idh prihrávky nachádzali adresáta. Postupom času sa k slovu dostali aj Novozámčania. Vyrovnať mohol Salija, ale Valent vytlačil jeho pokus spomedzi kruhov ramenom. Hostia mohli pridať druhý gól v oslabení, keď sa puku zmocnil Hudec. Baroš však jeho zakončenie zlikvidoval. Z rovnakej pozície mohol streliť gól Starosta, ktorý naskočil na ľad z trestnej lavice. Novozámčania tak nevyužili presilovku, naopak, zahrali ju katastrofálne. Neskôr mal Salija ďalšiu možnosť vyrovnať, ale nepodarilo sa mu puk zasunúť medzi gólmanove betóny.Domáci dostali v úvode druhej tretiny možnosť presilovej hry, ale Trenčania aj s brankárom Valentom boli na mieste. Ani jeden tím nedokázal svoju aktivitu pretaviť v gól. K slovu sa nedostal ani strelec prvého gólu Ölvecký po tom, ako ho presne našiel Bezúch. Neuspel ani Mikula – jeho švih zneškodnil vyrážačkou Baroš. Trenčania postupne zvyšovali tempo, domácim sa však stále darilo držať najtesnejší stav. I oni však mohli zmeniť skóre. Peknú akciu predviedol domáci Fábry, ktorý si na modrej prebral puk, natlačil sa pred Valenta a sťahovačkou zakončil, avšak len do gólmana. Hosťom sa nakoniec predsa len podarilo pridať druhý gól. Pred Barošom sa po Ölveckého prihrávke dobre zorientoval Bezúch a bez zaváhania poslal puk do siete. V úplnom závere tretiny sa dostal do úniku domáci Jurík, ale zoči-voči brankárovi trestuhodne nepremenil.Hneď v úvode tretej tretiny mohol v oslabení znížiť Šimun, vybojoval aspoň vylúčenie hosťujúceho Starostu. V presilovke sa nepodarilo skórovať ani Hřebejkovi, ktorého k zakončeniu vyzval krížnou prihrávkou Jurík. Svoje umenie predviedol aj domáci brankár, keď schoval do lapačky Heclov švih z pravého kruhu. Na druhej strane vyslal prudký projektil Zbořil, puk však skončil na Valentovej prilbe. Rovnaká situácia sa zopakovala po Novákovom príklepe. Záver duelu odohrali Novozámčania v početnej výhode, gól však nestrelili a Trenčín tak natiahol sériu výhier vo tohtosezónnych vzájomných zápasoch na číslo päť.XXXLiptovský Mikuláš 4. februára (TASR) - Podtatranské derby začali oba tímy aktívne. Najskôr pohrozil už po pár sekundách Abdul, ktorého strela spomedzi kruhov tesne minula bránu. Na opačnej strane v 2. minúte musel po Nádašdiho tvrdej strele zasiahnuť Corbeil. Skóre zápasu napokon otvorili v 7. minúte Popradčania. Na konci peknej kombinácie bol Buc, ktorý dostal puk za mikulášskeho brankára. „Kamzíci“ mali aj po strelenom góle navrch. V 15. minúte našiel Buc pred bránou Haizera, ktorého zakončenie skončilo len tesne mimo brány.Naopak, úvodné minúty druhej tretiny patrili Liptákom. Corbeil musel najskôr v 22. minúte zasiahnuť proti Gründlingovej strele, podobne si úspešne viedol aj pri zakončeniach Krišku s Lištiakom. V 25. minúte spálili Popradčania veľkú šancu, keď Petran nedokázal trafiť takmer poloprázdnu mikulášsku bránku. V polovici zápasu mohol vyrovnať B. Rapáč, ten však tesne minul. V 31. minúte sa však svetelnej tabuľky opäť menil. Po zaváhaní mikulášskej obrany sa pred Hollým najlepšie zorientoval Abdul, ktorý vyťažil maximum z neprehľadnej situácie.Dráma sa začala črtať až začiatkom tretieho dejstva, po tom čo Mikulášania v 43. minúte znížili zásluhou Krišku. Na opačnej strane mal gól na hokejke Abdul, no svoje štatistiky si nevylepšil. V 49. minúte mohli Liptáci vyrovnať vo vlastnom oslabení, lenže M. Sukeľ v nájazde neprekonal Corbeila. O všetkom napokon rozhodla 56. minúta, v ktorej Mlynarovič nahodeným pukom so šťastím prekonal Hollého. Na výsledku už nič nezmenila ani veľká šanca domácich, v ktorej Uhrík ani na dvakrát nedokázal prekonať popradského brankára.XXXZvolen 4. februára (TASR) - Úvod zápasu patril domácim hokejistom. Vytvorili si šance, prvé dve nevyužil Obdržálek, ktorý dobre preveril Tomeka medzi žrďami. V presilovke mohol otvoriť skóre aj zvolenský legionár Coffman a bekhendom Šišovský. Podarilo sa to až v štrnástej minúte Rossovi. Ten iba nastavil hokejku po peknej prihrávke Obdržálka z pravej strany – 1:0. Žilinčania o dve minúty vyrovnali. Po chybe Coffmana sa rútili dopredu až traja útočníci a napokon zakončoval z kruhu účinne Tvrdoň – 1:1.Stredné dejstvo začali hokejisti spod Dubňa aktívne. V dvoch príležitostiach sa ocitol Konečný, najväčšiu možnosť mal zblízka J. Jurík, ale neprehodil puk cez betón MacIntyreho. Skúšal to na neho i Stupka, no neúspešne. Zvolenčania až v polovici stretnutia vyrovnali hru, avšak do vyložených šancí sa nedostávali. Tomeka preverili iba Obdržálek a z dorážky dvakrát Kytnár.V tretej tretine chceli viac strhnúť víťazstvo na svoju stranu domáci. Mali šance, najmä Coffman, ktorý takmer dostal puk cez Tomeka. V presilovke nevyužili tutovky Drgoň a Obdržálek. Na opačnej strane sa dostal do dobrej koncovky Húževka, MacIntyre však nekapituloval. Vzápätí sa do sóla dostal Coffman, ale k zakončeniu ho nepustil vracajúci sa žilinský bek. Veľkú príležitosť mali hostia v 52. minúte, Stupka sa nepresadil zoči – voči gólmanovi HKM. V závere predviedol Zvolen väčšiu snahu, mal tlak a hral aj presilovku, ktorú si napokon preniesol do predĺženia. Počas nej Drgoň z medzikružia pálil do žŕdky. Rozhodovalo sa teda v samostatných nájazdoch, v ktorých opäť Drgoň mieril do žŕdky, na opačnej strane sa presadil Pospíšil a zabezpečil tak svojmu tímu dva body.XXXZvolen 4. februára (TASR) - Stretnutie v Detve odštartovalo pred fantastickou kulisou doslova raketovo, keď sa už vo 4. minúte hostia radovali z gólu. Miloš Bubela po krásnej prihrávke Brittaina vystrelil a otvoril skóre stretnutia. O pár sekúnd neskôr viedla Bystrica už o dva góly, keď Brejčák zachytil puk na modrej čiare a delovkou prestrelil Hacketta. Fantastický štart hostí mohol podčiarknuť Skalický, no Hackett proti jeho strele predviedol fantastický zákrok. Platilo nedáš-dostaneš, pretože už o pár sekúnd neskôr sa po akcii novicov v drese domácich presadil Róth. Fantastická úvodná desaťminútovka vyvrcholila vyrovnávajúcim gólom Belluša, ktorý ľahkou strelou prestrelil Lassilu. Do prestávky sa však ešte hosťom podarilo dostať do vedenia. Necelé dve minúty odviedol dobrú prácu za bránou Gabor, ktorý dostal puk na Kabáča a ten poslal hostí do vedenia.Druhá tretina odštartovala veľkým náporom hostí, ktorí si vytvorili v presilovej hre. Najprv Surový našiel pred bránou Mihálika, no jeho pokus za chrbtom Hacketta neskončil. Ani následné strely neskončili za chrbtom domáceho brankára a tak sa do útoku mohla vydať Detva. V 28. minúte sa Belluš dostal do úniku a bol faulovaný Mihálikom. Hráč Detvy následné trestné strieľanie dokázal premeniť a bolo vyrovnané. Domácim sa do prestávky ešte podaril dokonalý obrat, keď sa v hre štyroch proti štyrom presadil Sčurko. Tesne pred koncom druhej časti hry sa Detvanci radovali z piateho gólu, no Milého pokus bol posúdený za úmyselné kopnutie puku do brány a tak tento gól neplatil.Tretia tretina sa ani poriadne nezačala a Detva opäť viedla. Gašpar pekne vystrelil a puk z jeho hokejky zapadol presne pod brvno hosťujúcej brány. O pár minút neskôr sa po Bortňákovej prihrávke do šance dostal Bubela, no jeho pokus minul bránu. V 51. minúte však už Bystrica znížilla na rozdiel jedného gólu, keď sa presadil Asselin. Detva však odpovedala, Videlka sa dostal do samostatného úniku, ktorý zakončil krásnym blafákom. Tesne pred koncom sa hosťom ešte podarilo znížiť, no Detva tento zápas doviedla do úspešného konca.