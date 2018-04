Slováci na poslednej skúške pred MS porazili Lotyšov

5. zápas Euro Hockey Challenge:



Slovensko - Lotyšsko 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)



Góly: 9. Fehérváry (Graňák, Paulovič), 40. Hovorka (Bakoš, Čajkovský), 60. Kudrna (Hovorka), 60. Nagy (Čajkovský) - 25. Bukarts. Rozhodovali: Kubuš, Orolin - Gajan, Smrek, vylúčení: 4:3 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 4253 divákov



Slovensko: Godla - Valach, Grman, Jánošík, Ďaloga, Trška, Čajkovský, Graňák, Fehérváry - Svitana, Buc, Bondra - Kudrna, Hovorka, Bakoš - Cingel, Šimun, Nagy - Paulovič, Krištof, Sukeľ -



Lotyšsko: Gudlevskis - Balinskis, Zile, Siksna, Rubins, Salija, Galvins, Jevpalovs, Ševčenko - Redlihš, Pavlovs, Rob. Bukarts - Indrašis, Abols, Karsums - Meija, Batna, Cipulis - Razgals, Bičevskis, Krastenbergs



hlasy po zápase:



Craig Ramsay, tréner SR: "Myslím si, že s týmto zápasom môžeme byť spokojní. V prvej tretine to bol z našej strany dobrý výkon, no neskôr sme sa opäť nevyhli viacerým vylúčeniam. Máme ešte na čom pracovať, najmä naše presilovky by mali byť lepšie."



Ladislav Nagy, kapitán SR: "V prvej tretine sme hrali dobre, boli sme lepší, no v druhej sme upustili od našej hry. Lotyši sa dostali do zápasu aj presilovkami, boli nepríjemní. V tretej časti sme to však na konci rozhodli."



Marek Hovorka, autor víťazného gólu: "S dvoma víťazstvami nad Lotyšskom sme spokojní, ale vieme, že sú činnosti, na ktorých musíme pracovať v ďalších dňoch. Dôležité je, že sme vyhrali, bol plný dom, ľudia sa bavili, takže čo viac si priať? Som rád, že sa zápasy konali v mestách, kde ľudia prišli na hokej a mohli si ho užiť."



Denis Godla, brankár SR: "Potešili nás výsledok aj výkon. Pri inkasovanom góle som puk nevidel ideálne, ale, našťastie, nás ten gól nemusel mrzieť."

Na snímke vľavo hráč Lotyšska Maris Bičevskis, vpravo hráč Slovenska Patrik Svitana v prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta v hokeji Slovensko - Lotyšsko v Poprade 21. apríla 2018. Foto: TASR/Roman Hanc

Poprad 21. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili v 6. zápase záverečnej prípravy pred MS nad Lotyšmi 4:1. Na zaplnenom zimnom štadióne v Poprade sa o slovenské góly postarali premiérový reprezentačný strelec Martin Fehérváry, Marek Hovorka, Andrej Kudrna a Ladislav Nagy. Pre zverencov Craiga Ramsayho to bolo štvrté víťazstvo za sebou.Do zostavy slovenského tímu sa vrátil útočník Ladislav Nagy, v kádri už nefiguroval Michel Miklík. Prvá tretina herne aj výsledkovo patrila slovenskému tímu. Bakoš v 1. minúte a Šimun v 8. však ešte svoje šance nepremenili. V 9. minúte najskôr Čajkovský nezakončil ofenzívny výpad, ale krátko nato sa strelou od modrej čiary presadil Fehérváry, pre ktorého to bol prvý gól v seniorskej reprezentácii. Lotyši neboli v prvej časti ofenzívne nebezpeční, no v 11. minúte mohli vyrovnať, keď Indrašisovu sľubnú šancu zmaril brankár Godla.Druhá tretina priniesla väčšiu aktivitu Lotyšov a Godla musel viackrát dávať pozor. V 25. minúte však kapituloval, keď nestačil na Bukartsovu strelu v presilovke - 1:1. Lotyši si v 28. minúte utvorili tlak aj zásluhou viacerých slovenských chýb v rozohrávke, Pavlovs ani Indrašis však Godlu neprekvapili. Aj na druhú prestávku išli spokojnejší domáci reprezentanti po tom, ako v 40. minúte Hovorka usmernil prihrávku Čajkovského - 2:1.Tretia tretina bola najmä o taktickej hre slovenského tímu, ktorý sa snažil o kontrolovanie výsledku. Slováci viackrát zamkli súpera v jeho pásme, ale do výhodných streleckých pozícií sa dostávali iba zriedkavo. Tesný náskok nezvýšili ani v dvoch presilovkách, v ktorých mali sľubné šance Hovorka i Kudrna. Ten si však všetko vynahradil v 60. minúte, keď pri power play Lotyšov skóroval do prázdnej bránky. Na konečných 4:1 uzavrel dve sekundy pred koncom Nagy, ktorý využil výbornú prihrávku Čajkovského.Tímy si po riadnom hracom čase opäť vyskúšali aj samostatné nájazdy. V nich sa zo slovenského tímu presadili Hovorka a Svitana.