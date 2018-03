Na MSR v biatlone v Osrblí triumfovali P. Fialková, Otčenáš a Kazár

Výsledky



šprint žien na 7,5 km: 1. Paulína Fialková 21:25,1 (2), 2. Ivona Fialková (obe Dukla B. Bystrica) +2:39,4 (6), 3. Katarína Husárová (Vyhne) 9:53,7 (2)



muži na 10 km: 1. Martin Otčenáš 25:54,8 (1), 2. Michal Šima +1:43,5 (3), 3. Tomáš Hasilla (všetci Dukla B. Bystrica) 2:09,7 (3)



preteky s hromadným štartom



muži na 15 km: 1. Matej Kazár 37:53,5 (1), 2. Michal Kubaliak (obaja Dukla B. Bystrica) +4:24,0 (4), 3. Filip Kramla (KB Osrblie) 5:31,7 (3)

Osrblie 4. marca (TASR) - Na majstrovstvách Slovenska v biatlone si v Osrblí tituly v šprinte vybojovali Paulína Fialková a Martin Otčenáš, v pretekoch s hromadným štartom Matej Kazár, ženy neštartovali.P. Fialkovú nemal kto v šprinte ohroziť, štartovali len tri ženy a jej mladšia sestra Ivona Fialková po piatich netrafených terčoch v polohe stojmo nemala šancu na to, aby ju ohrozila. Medzi mužmi sa zišla širšia konkurencia 12-tich, no bez Mateja Kazára. S jasným náskokom zvíťazil Martin Otčenáš.V pretekoch s hromadným štartom chýbali medailisti zo šprintu, no zasa štartoval Matej Kazár so suverénnym jasným víťazstvom, u žien sa nenazbieral dostatočný počet.