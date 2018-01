Slovenskí hádzanári prehrali s Ruskom.Na svetový šampionát nepostúpia

1. fáza kvalifikácie MS 2019 - 1. skupina:



SLOVENSKO - Rusko 26:32 (11:15)



zostavy a góly:

Slovensko: Shejbal, Žernovič - Antl 2, Volentics 6, J. Mikita 5, Kopčo 3, Vallo 2, M. Mikita 6, Kalafut 1, Petro, Hricišon, Baláž, Holdoš, Potisk 1, Rečičár



Rusko: Kirejev, Grams - Kiselev 3, Šiškarev 5, Kovalev 3, Škurinskij, Gorbok 1, Santalov 4, Vasilev 1, Kalaraš 1, Ostaščenko 2, Šelmenko 1, Dibirov 5, Komogorov 1, Michalin, Žitnikov 5



Rozhodovali: R. Gasmi - K. Gasmi (obaja Fra.), vylúčenia 2:4, 7m hody: 2/2 - 2/1.



výsledok druhého zápasu 1. skupiny:

Fínsko - Luxembursko 30:25 (13:13)



tabuľka 1. skupiny:

1. Rusko 5 5 0 0 154:106 10

2. SLOVENSKO 5 3 0 2 135:121 6

3. Fínsko 5 1 1 3 113:134 3

4. Luxembursko 5 0 1 4 103:144 1



zostávajúce zápasy 1. kval. skupiny:



13. januára:

Rusko - Fínsko



14. januára:

Luxembursko - SLOVENSKO

Považská Bystrica 11. januára (TASR) - Slovenskí hádzanári prehrali vo štvrtok v Považskej Bystrici vo svojom predposlednom zápase 1. skupiny prvej fázy kvalifikácie majstrovstiev sveta 2019 s Ruskom 26:32. Po tejto prehre stratili šancu na postup na svetový šampionát v roku 2019, na ten sa kvalifikujú len víťazi skupín. Slováci skončia v tabuľke na druhom mieste, po piatich dueloch majú šesť bodov, Rusov s desiatimi bodmi už nemôžu predbehnúť. Pred tretím Fínskom majú nedostižný náskok troch bodov.Zverenci trénera Heine Ernsta Jensena sa s kvalifikáciou rozlúčia v Luxembursku 14. januára.Slováci sa podľa predpokladov zamerali od začiatku na veľmi pozornú obranu, Rusi mali s prienikmi do postavenej defenzívy veľké problémy. Zverenci Heine Ernsta Jensena však boli nervózni v útoku a favorit trestal ich chyby z protiútokov. V 10. minúte viedli ruskí hádzanári 6:4. Slovákov neskôr podržal brankár Shejbal tromi excelentnými zákrokmi za sebou, ale Rusi postupne navyšovali náskok a polčas vyhrali 15:11.V tom druhom sa favorit zápasu stále držal svojej hry, pozorne bránil, no najmä trestal každú chybu slovenskej obrany. Rusi hrali veľmi dobre takticky, disciplinovane a v útoku boli bezchybní. Slováci sa snažili, no s pribúdajúcimi minútami prevaha súpera narastala. Hostia napokon spečatili postup po výhre o šesť gólov 32:26.