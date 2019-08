ŠR TASR vyšle reportérov do dejísk - Szeged, Brusel, Yorkshire, Dauha

MS V RÝCHLOSTNEJ KANOISTIKE, Szeged (Maďarsko), 22.-25. augusta (redaktor Richard Rigáň + fotoreportér Pavol Neubauer):



Slovenské lode budú bojovať o medaily i o olympijské miestenky, rozdá sa ich väčšina. Šampionát je jediné nominačné podujatie pre štvorkajak na 500 m, do Tokia 2020 sa prebojuje všetkých deväť lodí z A-finále a víťaz B-finále. V singlových disciplínach má istú miestenku predbežne najlepších päť, v debloch najlepších šesť.



ME VOLEJBALISTOV, Brusel+Antverpy, 15.-19. septembra, prípadne dlhšie na vyraďovaciu časť (Michal Runák + Martin Baumann):



Služobná cesta sa môže natiahnuť a presunúť do Holandska, ak slovenskí reprezentanti postúpia do osemfinále. Dostať sa do najlepšej štvorice v 6-člennej základnej skupine je ich cieľ - napriek konkurencii Španielska, Ruska, Nemecka, Belgicka a Rakúska.



MS V ATLETIKE, Dauha (Katar), 26. septembra - 3. októbra (Andrej Bezák + Martin Baumann):



Vyslaní redaktori pokryjú vrcholné podujatie "kráľovnej športu", na ktorom nie je bez šance na prenikavý výsledok ani Slovensko. Najväčšie esá sú chodecký majster sveta a olympijský víťaz Matej Tóth spolu s Jánom Volkom, ktorý ako šprintér súťaži v najatraktívnejších disciplínach.



MS V CESTNEJ CYKLISTIKE, Yorkshire (Anglicko), 28.-30. septembra (Michal Tegza + Michal Svítok):



Spravodajská doktrína služobnej cesty - hlavné preteky šampionátu, teda mužská elita s hromadným štartom. Peter Sagan sa na 280 km trati z Leedsu do Harrogate pokúsi získať svoj štvrtí titul majstra sveta.

Bratislava 9. augusta (TASR) - Na prelome leta a jesene vyšle Tlačová agentúra SR svojich reportérov do dejísk viacerých významných podujatí s výrazným faktorom reprezentácie Slovenska. Všetky akcie sa budú pokrývať vo formáte športový redaktor + fotograf. Vyslaní reportéri TASR ponúknu z týchto zahraničných služobných ciest textové spravodajstvo, fotoreportáže i ďalšie multimediálne produkty.Okrem nižšie uvedených akcií Športová redakcia TASR v kooperácii s Obrazovou redakciou TASR plánuje pokryť tradične aj kvalifikačný futbal, slovenskí reprezentanti sa 9. septembra v boji o ME predstavia v Budapešti proti domácemu výberu. Vo výhľade je aj cesta na ľadovcovú ouvertúru novej sezóny zjazdárskeho Svetového pohára. V posledný októbrový víkend sú v rakúskom Söldene na programe obrovské slalomy oboch kategórií a v sobotu 26. októbra by mala svoju súťažnú zimu v SP otvoriť úradujúca majsterka sveta Petra Vlhová.