Sokolíkom sa v Portugalsku nedarilo, skončili na poslednom mieste

Kvalifikácia ME 2018 hráčov do 17 rokov - Elite Round:



Slovensko - Švajčiarsko 2:4 (1:2)



Góly: 11. a 55. Pokorný - 21. Tushi, 30. Vonmoos, 57. Witzig, 80.+6 Werthmüller



ďalší výsledok:



Fínsko - Portugalsko 0:2 (0:2)





tabuľka:



1. Švajčiarsko 3 2 1 0 7:4 7



2. Portugalsko 3 2 1 0 5:2 7



3. Fínsko 3 1 0 2 3:5 3



4. SLOVENSKO 3 0 0 3 4:8 0

Ribeira Brava 18. marca (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 17 rokov sa s účinkovaním na turnaji 4. skupiny druhého kola kvalifikácie ME 2018 rozlúčili nedeľňajšou prehrou 2:4 so Švajčiarskom. Zverenci trénera Samuela Slováka obsadili v skupine bez zisku bodu poslednú priečku. Na šampionát postúpia víťazi jednotlivých skupín a sedem najlepších tímov z druhých miest. Európsky šampionát sa uskutoční 4. - 20. mája 2018.