Slovenská dvadsiatka sa predstaví v Zürichu

Nominácia SR "20" na turnaj Summer Hockey Challenge v Zürichu:



Brankári: Juraj Ovečka (Springfield Jr. Blues, NAHL/USA), Daniel Jakub Pavličko (HK ŠKP Poprad)



Obrancovia: Daniel Demo (Lulea HF, Švéd.), Martin Fehérváry (HV 71, Švéd.), Michal Ivan (Acadie-Bathurst Titan, QMJHL/Kan.), Marek Korenčik (Lulea HF, Švéd.), Martin Kupec (HC '05 Banská Bystrica), Dávid Romaňák (HK ŠKP Poprad), Enrik Švec (MHK Dubnica nad Váhom), Adam Žiak (TuTo Hockey, Fín.)



Útočníci: Martin Faško-Rudáš (Everett Silvertips, WHL/Kan.), Oliver Giertl (HC'05 Banská Bystrica), Matúš Havrila (Dukla Trenčín), Patrik Hrehorčák (Rouyn-Noranda Huskies, QMJHL/Kan.), Miloš Kelemen (Slovan Bratislava), Jakub Köver (Piráti Chomutov, ČR), Filip Krivošík (HPK Hämeenlinna, Fín.), Adam Liška (Slovan Bratislava), Lukáš Lunter (HC'05 Banská Bystrica), Martin Pospíšil (Sioux City Musketeers, USHL/USA), Pavol Regenda (HK Mládež Michalovce), Miloš Roman (Vancouver Giants, WHL/Kan.)







Program SR 20 na Summer Hockey Challenge (Sportzentrum Heuried, Zürich):



štvrtok 26. júla, 15.30 h: ČR – SR



piatok 27. júla, 19.30 h: SR - Švajčiarsko



sobota 28. júla, 11.30 h: Nemecko - SR

Žilina 24. júla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov sa od štvrtka do soboty predstavia na tradičnom letnom turnaji Summer Hockey Challenge, ktorý sa tento rok uskutoční v Zürichu. Zverencov trénera Ernesta Bokroša postupne preveria pod Alpami rovesníci z Česka, domáceho Švajčiarska a Nemecka."Dvadsiatka" sa na podujatie mala pôvodne pripravovať od soboty v Piešťanoch, lenže pre problémy pri výrobe ľadu v kúpeľnom meste zraz o deň neskôr odložili a preložili do Žiliny.uviedol Bokroš, ktorý sa navzdory stiesnenému časovému priestoru snažil nič nevynechať z pôvodných plánov.vysvetlil pre web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).Akcia na sklonku júla prichádza po dovolenkovom období a pauze od skončenia letných príprav. To prirodzene ovplyvňuje aj kvalitu tréningov na ľade, čo priznáva aj hlavný tréner.poznamenal Bokroš, ktorý upozornil, že oproti trojici súperov má slovenský výber zrejme najväčší "ľadový deficit". Aj z toho dôvodu až taký dôraz na výsledky v Zürichu klásť nebude.povedal 58-ročný tréner.Ako už vopred Bokroš avizoval, podujatie v Zürichu bude určené predovšetkým pre tých hráčov, ktorí v priebehu sezóny budú pôsobiť v zahraničných súťažiach:V nominácii nechýbajú ani mená ako Martin Fehérváry, Filip Krivošík či Marek Korenčik, ktorí by mali počas sezóny pôsobiť v zahraničí a ktorí už na svojom konte majú účasť na MS do 20 rokov. K maximálnej spokojnosti však predsa len chýbajú ešte niektoré mená, ktoré musel realizačný tím oželieť." Kým Hlavaja s Romanom vyradili zdravotné komplikácie, v prípade absencie Adama Ružičku bol problém v logistike.ozrejmil Bokroš.Počas tréningových jednotiek v Žiline sa tréner zameral predovšetkým na herný systém, ktorý je na zväze naprieč reprezentáciami nastavený.dodal.