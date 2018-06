Kapitán Kolarov rozhodol o triumfe Srbska nad Kostarikou

E-skupina, 1. kolo:



Kostarika - Srbsko 0:1 (0:0)



Gól: 56. Kolarov. ŽK: Calvo, Guzman - Ivanovič, Prijovič, rozhodovali: Diedhiou - Camara, Samba (všetci Sen.), 41.432 divákov.



Kostarika: Navas - Gamboa, Acosta, Gonzalez, Duarte, Calvo - Venegas (60. Bolanos), Guzman (73. Colindres), Borges, Ruiz - Urena (66. Campbell)



Srbsko: Stojkovič - Ivanovič, Milenkovič, Tošič, Kolarov - Matič, Milivojevič - Tadič (82. Rukavina), Milinkovič-Savič, Ljajič (70. Kostič) - Mitrovič (89. Prijovič)

Samara 17. júna (TASR) - Srbskí futbalisti zvíťazili v nedeľňajšom prvom stretnutí E-skupiny MS 2018 v Samare nad Kostaričanmi 1:0. Kapitán Aleksandar Kolarov prekonal kostarického brankára Keylora Navasa z priameho kopu v 56. minúte.V nedeľu o 20.00 h SELČ bol v E-skupine na programe ešte zápas medzi Brazíliou a Švajčiarskom. V 2. kole sa 22. júna Srbi stretnú so Švajčiarmi a Kostaričania s Brazílčanmi.Urenov nábeh hneď v úvode odhalil potenciálne trhliny v srbskej defenzíve, ktoré mohol gólom roztvoriť Gonzalez, ale jeho hlavička mierila iba do brankára Stojkoviča. Srbi nechali toho istého hráča osamoteného aj o pár minút neskôr pri štandardnej situácii, Gonzalez opäť nehlavičkoval ideálne, a ani na druhý pokus nepotrestal nepozornosť súpera. Srbsko najprv otestovalo obranu súpera centrami Ivanoviča a Tadiča z pravého krídla. Naťuklo ju až prihrávkou za hráčov na Milinkoviča-Saviča, Kostarika odolala vďaka zákroku brankára Navasa. Oba tímy v ďalších minútach zocelili priestor okolo šestnástky, k streleckým pokusom sa do prestávky dostali už iba Urena a Calvo. V závere polčasu síce aj akrobaticky Milinkovič-Savič na opačnej strane, ale jeho postavenie rozhodcovia posúdili bez konzultácie s videoasistentom ako ofsajdové. Opakované televízne zábery ukázali, že Milinkovič-Savič nebol v ofsajde.Po zmene strán si za defenzívu zabehol Mitrovič a pred sebou mal len Navasa, ktorý však naďalej držal čisté konto a kostarické šance na bodový zápis. Srbsko začalo zvierať protivníka a pribúdali nebezpečné momenty. Bol ním aj priamy kop, ku ktorému sa v 56. minúte postavil Kolarov a na jeho perfektnú strelu ľavačkou nedočiahol ani Navas. Na ťahu sa ocitli Kostaričania, ktorí po počiatočných zábleskoch hrali príliš pasívne a spoliehali sa na bránenie výsledku. Po inkasovanom góle rýchlo využili všetky tri striedania, naozaj prebrali iniciatívu a častejšie držali loptu. No srbská obrana sa poučila z úvodných minút a zabezpečila, aby výstavný priamy kop Kolarova postačil na trojbodový zisk. Najväčšiu šancu na zdvojnásobenie náskoku nevyužil Kostič, keďže Navas mierne pozmenil smer centra, ktorý smeroval na striedajúceho Srba. V nadstavenom čase sa prejavili emócie hráčov a striedajúci Prijovič na základe VAR vyviazol za úder do tváre protihráča so žltou kartou.