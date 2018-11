Futbalové MS 2030 chcú spoločne organizovať štyri európske krajiny

Pre Srbov by to znamenalo výstavbu troch alebo štyroch nových štadiónov.

Belehrad 2. novembra (TASR) - Srbsko, Rumunsko, Grécko a Bulharsko majú záujem o spoločnú organizáciu MS vo futbale v roku 2030. Predseda Srbského futbalového zväzu (FSS) Slaviša Kokeza pre portál srbijadanas.com uviedol, že jeho krajina je pre to ochotná urobiť maximum. Pre Srbov by to znamenalo výstavbu troch alebo štyroch nových štadiónov.



O spoločnej kandidatúre štyroch krajín rokovali vo Varne srbský prezident Aleksandar Vučič spolu premiérmi Grécka Alexisom Tsiprasom, Bojkom Borisovom z Bulharska a Vjorikom Dančilom z Rumunska. "Je skvelé rokovať o tom na takej vysokej úrovni medzi vysokými štátnikmi Bulharska, Rumunska a Grécka. Hovorili sme o kandidatúre na MS pre rok 2030. Som si istý, že Srbsko vedené prezidentom Aleksandarom Vučičom a futbalový zväz urobia maximum, aby sme pripravili čo najlepšiu kandidatúru," uviedol Kokeza.



Okrem výstavby štadiónov potrebuje Srbsko aj zásadnú revíziu športovej infraštruktúry. "V prípade, že neuspejeme, nové štadióny a ostatné vybavenie by slúžilo športovým klubom. Mohli by sa tak pripravovať na oveľa vyššej úrovni," dodal Kokeza.