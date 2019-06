Srbský futbalový zväz odvolal reprezentačného trénera Krstajiča

Jeho nástupca zatiaľ nie je známy.

Belehrad 13. júna (TASR) - Mladen Krstajič už nie je tréner srbskej futbalovej reprezentácie. Tamojší zväz FSS ho odvolal po vysokej prehre v kvalifikácii EURO 2020 na ihrisku Ukrajiny 0:5, po ktorej patrí Srbsku v B-skupine tretia priečka so štyrmi bodmi.



Štyridsaťpäťročný bývalý hráč Partizanu Belehrad, Werderu Brémy či FC Schalke 04 pôsobil na lavičke národného tímu od októbra 2017 bez predchádzajúcich trénerských skúseností. Vedenie zväzu vtedy napriek postupu na MS 2018 rozviazalo spoluprácu so Slavoljubom Muslinom. Krstajič skončil so zverencami na svetovom šampionáte už v základnej skupine. Jeho nástupca zatiaľ nie je známy, informovala agentúra AP.