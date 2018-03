Slovenský zápasnícky zväz už nie je národný športový zväz

Hlavný kontrolór športu vykonal na zväze previerku v januári, pričom dal predstaviteľom SZZ čas do 17. februára, aby nedostatky napravili.

Bratislava 29. marca (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zrušilo Slovenskému zápasníckemu zväzu (SZZ) osvedčenie o uznaní za národný športový zväz, keďže ten nezosúladil svoje stanovy s potrebami zákona o športe. Vo svojom štvrtkovom vydaní o tom informoval denník Šport.



Hlavný kontrolór športu vykonal na zväze previerku v januári, pričom dal predstaviteľom SZZ čas do 17. februára, aby nedostatky napravili. Keďže sa tak podľa neho nestalo, ministerstvo 19. marca zrušilo osvedčenie zväzu. "Tento prípad sme postúpili nášmu právnikovi. Kým sa to nedorieši, nemôžem sa k tomu vyjadrovať, aby som niečo nezmaril. Môžem však dodať, že stanovisko ministerstva školstva vedenie nášho zväzu prekvapilo," povedal pre Šport viceprezident SZZ Zoltán Szeiler. Zväz sa môže do 15 dní odvolať.



Szeiler dodal, že tento prípad by nemal mať dopad na prípravu reprezentácie na blížiace sa majstrovstvá Európy (30. apríla - 6. mája).