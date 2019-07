Štadión pre OH 2020 v Tokiu je takmer hotový, rieši sa doprava a teplo

Starosti spôsobuje organizátorom termín hier (24. júla - 9. augusta) a tiež paralympiády, ktorá odštartuje 25. augusta.

Tokio 22. júla (TASR) - Organizačný výbor OH v roku 2020 v japonskom Tokiu v pondelok informoval, že olympijský štadión je na 90 percent hotový. Necelý rok pred otvorením hier sa tak môžu kompetentní sústrediť na vyriešenie dopravnej situácie a zavedenie opatrení na minimalizovanie následkov horúčav, ktoré očakávajú v čase olympiády.



Rozhodnutie nepoužiť futuristický návrh oceňovanej architektky Zahy Hadidovej a ušetriť približne 825 miliónov dolárov organizátorov nespomalilo. Národný štadión bude podľa ich vyhlásenia pripravený na otvárací ceremoniál, ktorý je plánovaný na 24. júla 2020. "Sme veľmi nadšení. Ja osobne sa teším na nadchádzajúce obdobie z dvoch dôvodov. Jedným je skvelá práca, ktorú odvádza organizačný výbor. Tým druhým je spôsob, akým príprava hier dokázala spojiť obyvateľov krajiny," povedal prezident Medzinárodného olympijského výboru Thomas Bach.



Organizátori očakávajú, že olympijské hry výrazne skomplikujú dopravnú situáciu v krajine. Podľa ich odhadov by malo k ôsmim miliónom ľudí, ktorí denne do hlavného mesta dochádzajú, pribudnúť približne 650-tisíc návštevníkov. Výbor preto nalieha na spoločnosti, aby v čase hier podporovali u svojich zamestnancov prácu z domu, či flexibilný pracovný čas.



Starosti spôsobuje organizátorom termín hier (24. júla - 9. augusta) a tiež paralympiády, ktorá odštartuje 25. augusta. Vlny horúčav totiž podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva vlani spôsobili v celom Japonsku až 1032 úmrtí. Z tohto dôvodu už organizátori presunuli štart niektorých vonkajších disciplín na skoršiu hodinu. Magistrát mesta Tokio tiež plánuje v blízkosti športovísk umiestniť ventilátory, stany, či tzv. hmlové brány.



"Zostáva nám len rok do začiatku hier. Pokúsime sa športovcom pripraviť také podmienky, aby mohli prekonávať rekordy. Do organizácie dáme všetku našu energiu, pretože chceme, aby olympionikom, obyvateľom Tokia a všetkým návštevníkom zostali len tie najlepšie spomienky," vyhlásil guvernér hlavého mesta Juriko Koikeová.