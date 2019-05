Stanovisko SZC k rozhodnutiu Arbitrážnej rady UCI v kauze Dvorščík

Prečítajte si stanovisko v plnom znení.

Bratislava 7. mája (TASR) - Slovenský zväz cyklistiky (SZC) zareagoval v utorok oficiálnym stanoviskom na nariadenie Arbitrážnej rady Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI), ktorá SZC stanovila, aby vydal slovenskému medzinárodnému rozhodcovi Milanovi Dvorščíkovi licenciu UCI na rok 2019. ŠR TASR uverejňuje stanovisko v plnom znení bez redakčných úprav.



"Výstupom z konania Arbitrážnej rady UCI, ktoré začalo na návrh pána Dvorščíka, je výklad pravidiel UCI ohľadom podmienok vydávania licencií. SZC víta prednesený odborný výklad daných článkov pravidiel UCI a tento výklad rešpektuje, pričom sa aj naďalej bude riadiť platnými stanovami SZC, zákonom o športe ako aj ostatnými zákonmi Slovenskej republiky. Z rozhodnutia vyplýva, že UCI sa zaoberala len podmienkami vydania licencie a nie možnými disciplinárnymi priestupkami pána Dvorščíka, čo UCI ponechala na rozhodnutí orgánov SZC.



Vo vzťahu k pánovi Dvorščíkovi vedenie SZC nemení svoj postoj a naďalej je názoru, že pán Dvorščík v rozpore s pravidlami UCI obišiel SZC pri získavaní súhlasu pre rozhodovanie na pretekoch UCI v zahraničí, kde nebol zo strany UCI delegovaný. SZC môže pre príklad doložiť žiadosti, ako sa má v súlade s pravidlami UCI získavať súhlas iných federácií k povoleniu účasti rozhodcu na našich pretekoch zaradených do kalendára UCI, (napríklad pri pretekoch Okolo Slovenska). Možno by už aj pán Dvorščík pochopil ako sa žiada o takéto povolenie v súlade s pravidlami.



Vyjadrenia pána Dvorščíka v médiách o pomste prezidenta SZC nie sú pravdivé a podľa názoru vedenia SZC ide iba o prejavy frustrácie z neúspechu osôb okolo pána Dvorščíka vo voľbách do orgánov SZC. Táto skupina osôb podala na SZC množstvo sťažností a udaní k Vládnemu auditu, Inšpektorátu práce, Hlavnému kontrolórovi športu, Prezidentovi SOŠV, Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, orgánom finančnej správy a dokonca k orgánom činným v trestnom konaní.



Tieto aktivity sťažujú prácu a fungovanie všetkých členov a zamestnancov SZC, pričom kontroly a podania skončili pre SZC bez výrazne negatívnych dopadov, čiže v hrubom nepomere k tvrdeniam pána Dvorščíka o porušovaní pravidiel UCI a zákona o športe. Pán Dvorščík tak zavádza cyklistickú a celú športovú verejnosť, pričom hovorí o víťaznom spore medzi ním a SZC, čo však s poukázaním na výstupy z konania pred Arbitrážnou radou UCI nie je namieste.



SZC sa chce ďalej venovať rozvoju cyklistiky a nie jednotlivcom, ktorí pre Slovenskú cyklistiku v súčasnosti nie sú prínosom a majú skôr záujem cyklistickú verejnosť rozdeľovať a nie spájať."