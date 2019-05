Stávkové firmy tvrdia, že na MS sa nelegálne propagujú hazardné hry

ASSSR podala podnet na Finančné riaditeľstvo SR a požiadala Ministerstvo financií SR o zamedzenie porušovania zákona o hazardných hrách.

Bratislava 14. mája (TASR) – Počas majstrovstiev sveta (MS) v hokeji dochádza k flagrantnému porušovaniu zákona o hazardných hrách. Upozorňuje na to Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky (ASSSR) v súvislosti s reklamou ruskej spoločnosti Fonbet na mantineloch štadiónov, na ktorých sa hrajú zápasy hokejového šampionátu.



ASSSR poukazuje na to, že ruská spoločnosť nie je držiteľom individuálnej ani všeobecnej licencie na území SR. Preto je v zmysle zákona považovaná za nelegálneho prevádzkovateľa. Prítomnosť loga na mantineloch, v zákulisí štadiónov i slovenskej verzii webového portálu Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) medzi sponzormi podujatia podľa ASSSR vytvára pre uvedenú spoločnosť reklamu, ktorej adresátmi sú aj spotrebitelia na Slovensku. "Ide jednoznačne o poskytovanie zakázanej ponuky hazardnej hry a propagovanie hazardnej hry v priamom rozpore so zákonom o hazardných hrách," skonštatoval výkonný riaditeľ asociácie Peter Papanek. Zdôraznil, že stávkové hry na portáli spoločnosti sú ľahko dostupné aj pre hráčov z územia Slovenska.



ASSSR podala podnet na Finančné riaditeľstvo SR a požiadala Ministerstvo financií SR o zamedzenie porušovania zákona o hazardných hrách. Nápravu by podľa asociácie mala vykonať aj IIHF na slovenskej verzii svojho oficiálneho webu a tiež Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) ako miestny usporiadateľ MS, ktorý v rámci štadióna umožňuje propagáciu nelicencovaných hazardných hier.



Podľa výkonného riaditeľa ASSSR môže byť postup v tomto prípade precedensom týkajúcim sa vymožiteľnosti práva a „to najmä vo svetle novej legislatívy zákona o hazardných hrách“. Mieni, že je potrebné reagovať promptne. "Aby to odradilo i ďalších nelegálnych prevádzkovateľov od obchádzania zákona a aby boli motivovaní, sa radšej riadnym spôsobom uchádzať o individuálne licencie v SR a uhrádzať tu všetky odvody a dane,“ dodal Papanek.