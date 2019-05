Stoch získal majstrovské tituly v 4 krajinách:Všetky majú rovnakú váhu

Zošívaní získali piaty titul v ére samostatnosti a celkovo 19. v klubovej histórii. V nedeľu im k tomu stačila bezgólová remíza vo Vítkoviciach s Baníkom Ostrava.

Praha 21. mája (TASR) - Už štvrtý majstrovský titul si pripísal na konto slovenský futbalový reprezentant Miroslav Stoch. Cez víkend ho dobyl v Česku so Slaviou Praha, predtým sa mu to podarilo aj v holandskom Twente Enschede, tureckom Fenerbahce Istanbul a FC Al Ain zo Spojených arabských emirátov.



"Zošívaní" získali piaty titul v ére samostatnosti a celkovo 19. v klubovej histórii. V nedeľu im k tomu stačila bezgólová remíza vo Vítkoviciach s Baníkom Ostrava. "V zápase sme mali jasný cieľ a ten sme splnili. Sme nesmierne šťastní, že sme pre Slaviu získali 19. majstrovský titul v histórii," povedal pre web svojej zastupiteľskej spoločnosti Football Service Agency 29-ročný Stoch, ktorý už v stredu môže vo finále Českého pohára proti Baníku Ostrava pridať ďalšiu trofej. "Na žiadne veľké oslavy zatiaľ nebol priestor. Trochu sme si užili cestu vlakom naspäť do Prahy, ale to bolo tak všetko, pretože je pred nami obrovská výzva - české double. Slavia ho v novodobej histórii nikdy nezískala, čo je pre nás motivácia navyše. Už teraz sme dosiahli veľký úspech, no ak by sa podarilo aj toto, bol by to rozprávkový koniec sezóny," dodal krídelník, ktorý má v Slavii v tejto sezóne na konte zatiaľ 14 gólov a 13 asistencií. Slavia je v národnom pohári obhajcom, keďže vlani aj s prispením Stocha získala túto trofej po dlhých 16 rokoch čakania.



Víťaz Ceny Ferenca Puskása FIFA má za sebou výbornú sezónu, v ktorej sa vrátil aj do národného mužstva. "Pre mňa je to najlepšia sezóna v kariére a veľmi ma teší, že som k titulu dopomohol svojimi gólmi a prihrávkami. Z môjho pohľadu mala sezóna zaujímavý priebeh, strelil som gól hneď v prvom kole, no na ďalšie som potom trochu dlhšie čakal. Našťastie sa to zlomilo jedným gólom a do konca jesene som prakticky skóroval v každom zápase. Na jar som na góly prihrával," zhodnotil svoju druhú sezónu v Edene.



Účastník MS 2010 v JAR aj EURO 2016 vo Francúzsku získal v kariére štyri majstrovské tituly a cení si každý rovnako. "Všetky tieto úspechy majú pre mňa rovnakú váhu. Za každým titulom viedla náročná cesta. Napríklad v Holandsku a Turecku sa o majstrovi rozhodovalo až v poslednom kole, čo hrozilo aj teraz v Česku, no našťastie sme to dali o týždeň skôr. Bola to taká naháňačka s Plzňou. Vlani sme ťahali za kratší koniec my, teraz zase oni. Ale asi najdôležitejšie bolo víťazstvo v poslednom vzájomnom zápase a následný víťazný obrat doma s Jabloncom, čo je veľmi nepríjemný súper," dodal víťaz FA Cupu s Chelsea Londýn (2008/2009) aj Tureckého pohára (2012/2013).