Štokholm oficiálne v boji o ZOH 2026, Bach pochválil obe kandidatúry

Štokholm 11. januára (TASR) - Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach pochválil obe kandidatúry na usporiadanie ZOH 2026. Štokholm stihol termín a v piatok sa oficiálne stal súperom Milána s Cortinou d'Ampezzo.



Predsedovia švédskych krajov Dalarna, Jämtland a Štokholm vyjadrili podporu kandidatúre vo štvrtok. Súťaže v alpských disciplínach by sa uskutočnili v Aare, ktoré privíta vo februári tohto roka majstrovstvá sveta. Skoky na lyžiach by boli vo Falune, sánkovanie, boby a skeleton v lotyšskej Sigulde a zvyšné súťaže vo švédskej metropole.



"Je to ďalší dôležitý krok v našej olympijskej snahe. Potvrdili sme, že chceme zorganizovať ZOH pre celé Švédsko," citovala šéfa kandidatúry Richarda Brisiusa agentúra DPA. Švédsky olympijský výbor poslal prihlášku v súlade s environmentálnymi požiadavkami elektronicky namiesto toho, aby delegácia cestovala do sídla MOV vo švajčiarskom Lausanne.



Na Štokholm aj talianske mestá teraz čaká proces posudzovania. "Po predbežných rozhovoroch môžeme konštatovať, že máme dva veľmi dobré plány, ktoré dodržujú reformnú agendu MOV 2020. Týka sa to aj využitia už existujúcich športovísk," povedal Bach. O ZOH 2026 sa uchádzajú dve kandidatúry po tom, ako odstúpili švajčiarsky Sion, japonské Sapporo, Graz so Schladmingom v Rakúsku, turecký Erzurum i kanadské Calgary. MOV vyberie hostiteľa v júni.