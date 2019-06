Stolný tenis: Pištej s Balážovou prehrali v mixe v zápase o bronz

Miešaná štvorhra - o bronz:



Barbora BALÁŽOVÁ, Ľubomír PIŠTEJ (SR) - Laura Gasnierová, Tristan Flore (Fr.) 1:3 (6, -11, -8, -6)

Minsk 25. júna (TASR) - Slovenskí stolní tenisti Ľubomír Pištej a Barbora Balážová prehrali v súboji o bronz na II. európskych hrách v Minsku s francúzskou dvojicou Tristan Flore, Laura Gasnierová 1:3 na sety.Pišteja po zápas hnevalo, že Slováci nedokázali využiť slabé chvíle Gasnierovej v prvých dvoch setoch. "Balážovú zasa škrela chyba v druhom sete. Ak by ju neurobili, tak by sa Slováci dostali do vedenia 2:0.dodala Balážová.Finálový duel o zlato a jedinú miestenku na budúcoročné olympijské hry v Tokiu bude v réžii Nemcov Petrissy Soljovej s Patrickom Franziskom a Rumunov Bernadetty Szocsovej a Ovidia Ionescua (18.00 SELČ).