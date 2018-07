Stolný tenis: Slovenské juniorky a kadeti postúpili do osemfinále

ME mládeže - Kluž (Rum.) - pondelňajšie výsledky:



juniori - A-skupina:



Slovensko - Poľsko 2:3



1. kolo baráže o osemfinále:



Slovensko - Španielsko 3:1



kadeti - B-skupina:



Slovensko - Švédsko 3:1



juniorky - B-skupina:



Slovensko - Chorvátsko 3:1



kadetky - D-skupina:



Slovensko - Francúzsko 0:3



Kluž 16. júla (TASR) - Slovenské juniorky a kadeti sa na ME mládeže v stolnom tenise v Kluži prebojovali zo základných skupín priamo do osemfinále medzi 16 najlepších tímov.Juniorky skončili po pondelňajšom triumfe nad Chorvátskom 3:1 druhé v štvorčlennej B-skupine. Rovnako si počínali aj kadeti, ktorí zdolali Švédsko 3:1 a postúpili z druhého miesta v B-skupine.Juniori po tesnej prehre s Poľskom 2:3 obsadili v základnej A-skupine tretiu priečku, v prvom kole baráže o postup do osemfinále si poradili so Španielskom 3:1. Slovenské kadetky prehrali v D-skupine všetky tri zápasy, v pondelok s Francúzskom 0:3.