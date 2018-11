Stolný tenis: Slovenské páry uspeli v Linzi

Podujatie najvyššej kategórie svetovej série je pravdepodobne najsilnejšie obsadeným turnajom histórie, keď z prvých 60 hráčov svetového rebríčka mužov chýba jediný.

Linz 10. novembra (TASR) - Na stolnotenisovom turnaji World Tour Platinum Austrian Open v rakúskom Linzi sa o výborný výsledok postarali slovenskí reprezentanti vo štvorhrách, kde sa dvojice Ľubomír Pištej - Barbora Balážová v zmiešanej štvorhre a Balážová – Hana Matelová (ČR) v ženskej štvorhre dokázali prebojovať až do štvrťfinále. Pištej s Balážovou prehrali s párom Wong Chun Ting - Doo Hoi Kem z Hongkongu 1:3 (7, -9, -2, -4) a Balážová s Matelovou podľahli Číňankám Liu - Čang 0:3 (-6, -9, -8). Pištej s Balážovou si týmto výsledkom pravdepodobne zabezpečili účasť na finálovom turnaji série World Tour Grand Finals za účasti ôsmich najlepších párov.



"Štvrťfinále na takomto turnaji sú vynikajúce," uviedol tréner Jaromír Truksa. "Oba páry podali výborné výkony. Ženy vo štvorhre sa už tretíkrát tento rok stretli na svetovej sérii s rovnakým čínskym párom. Tentokrát to bola najľahšia prehra. Súperky ich mali dobre prečítané a zahrali takticky výborne. My sme sa snažili zmeniť taktiku, trochu to pomohlo, ale Číňanky boli lepšie. V mixe Ľubo s Barborou narazili na jeden z najlepšch svetových párov, tretí nasadený na turnaji. Súperi sa na mix špecializujú a hrávajú stabilne spolu. Najmä Wong hral vynikajúco, bol najlepší hráč zápasu. Prvý set sa našim podarilo otočiť z 4:7 na 11:7, druhý bol tesne pre súperov, potom sme však už nemali šance. Najväčší rozdiel bol v servise a príjme, kde boli fantastickí. Napriek sklamaniu z dneška musíme byť s umiestnením veľmi spokojní. Budeme čakať na oficiálne potvrdenie účasti na Grand Finals, o čom sme na začiatku roka ani nesnívali," uviedol Truksa v tlačovej správe SSTZ.



Podujatie najvyššej kategórie svetovej série je pravdepodobne najsilnejšie obsadeným turnajom histórie, keď z prvých 60 hráčov svetového rebríčka mužov chýba jediný. U žien je účasť podobne silná.